I migliori smartphone pieghevoli e richiudibili sul mercato

Il trend degli smartphone pieghevoli ha smesso di essere una semplice curiosità tecnologica per diventare una realtà consolidata e in costante crescita. Dopo una partenza inizialmente cauta, oggi questa categoria di dispositivi ha finalmente conquistato una fetta significativa del mercato globale, grazie a un mix vincente di design innovativo, funzionalità avanzate e versatilità d’uso.

Secondo i dati pubblicati da Counterpoint Research, nel 2024 sono stati venduti circa 19 milioni di smartphone pieghevoli a livello globale, segnando una crescita del 43% rispetto all’anno precedente. Le stime per il 2025 indicano un’ulteriore impennata, con un mercato che potrebbe superare i 30 milioni di unità vendute entro fine anno. A trainare questa crescita sono principalmente brand come Samsung, Huawei, Motorola e più recentemente OnePlus e Honor, che hanno saputo interpretare al meglio le esigenze degli utenti.

Ma cosa rende così attraenti questi dispositivi? I foldable offrono il meglio di due mondi: la compattezza di uno smartphone tradizionale e l’ampiezza di uno schermo quasi da tablet, il tutto racchiuso in un form factor elegante e futuristico. Inoltre, i recenti miglioramenti nella resistenza dei materiali, nei meccanismi di piegatura e nell’autonomia della batteria hanno reso questi device molto più affidabili rispetto alle prime generazioni.

Il mercato oggi propone modelli per tutte le esigenze e fasce di prezzo. Se da un lato troviamo top di gamma come il Samsung Galaxy Z Fold5 o il Huawei Mate X5, dall’altro iniziano a farsi spazio anche soluzioni più accessibili, come il Motorola Razr 40 o l’Honor Magic V Flip, pensate per chi vuole entrare nel mondo dei pieghevoli senza spendere cifre esorbitanti.

Questa varietà è ciò che ha spinto molti utenti a considerare seriamente un foldable come prossimo acquisto: non più un lusso per pochi, ma una scelta concreta, tecnologicamente matura e sempre più conveniente.

Ecco, allora, una selezione dei migliori smartphone pieghevoli attualmente disponibili sul mercato, suddivisi per esigenze e fascia di prezzo. Che tu sia un appassionato di tecnologia, un professionista in cerca di multitasking o semplicemente curioso, troverai sicuramente il modello adatto a te.