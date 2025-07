Smartphone e radiazioni, la classifica dei telefoni più pericolosi

Ogni telefono espone il corpo umano a delle radiazioni. Chi più chi meno, tutti siamo soggetti all’influenza tangibile degli smartphone a livello «radioattivo». Quando si parla di radiazioni e smartphone, però, è essenziale basarsi su evidenze aggiornate. Nonostante l’esposizione a RFR (radiazioni a radiofrequenza) sia inevitabile per l’uso quotidiano - per esempio durante chiamate o navigazione internet - tutti i dispositivi venduti in Europa e negli Stati Uniti devono rispettare soglie standard (fino a 2 W/kg in UE e 1,6 W/kg negli USA) consentendo livelli di emissione comparabili.

Tuttavia, il confronto tra dispositivi rivela differenze significative nei valori SAR. E ci sono degli organi e delle associazioni predisposte al controllo e all’analisi di queste radiazioni. Il Bundesamt für Strahlenschutz (Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni), ad esempio, ha stilato una classifica dei modelli con emissioni più elevate, indicando che non tutti gli smartphone sono equivalenti in termini di esposizione. C’è quello meno impattante e quello che, invece, è appena sotto i limiti predisposti per la commercializzazione. Anche la recente classifica firmata Bodywell non è da meno.

Ecco perché è importante conoscere i dispositivi oggi disponibili e le relative emissioni SAR, basandosi su dati aggiornati e affidabili al 2025: una mappa trasparente per orientarsi nel mercato con maggiore consapevolezza.

Smartphone, radiazioni e tumori: cosa è importante sapere

Quando si parla di radiazioni e telefoni cellulari, è facile sottovalutare il potenziale impatto sulla salute umana. Gli smartphone, come qualsiasi dispositivo dotato di antenna, emettono radiazioni a radiofrequenza (RFR): una componente necessaria per le comunicazioni vocali e dati, ma che resta sotto stretti limiti normativi.

La prima cosa che dobbiamo capire è proprio questa. Tutti i telefoni commercializzati e in vendita rispettano le normative vigenti; pertanto, non c’è un rischio di base specifico per il corpo umano che varia in base ai modelli. L’impatto delle radiazioni, seppur minimo, è comune a tutti i dispositivi e non implica conseguenze per la salute umana. A patto che, ovviamente, vi sia sempre un uso responsabile del dispositivo.

E per uso responsabile, ad esempio, rientrano buone abitudini come il dormire lontano da smartphone accesi e in funzione, preferire le modalità in vivavoce o con auricolari per ridurre l’esposizione durante le chiamate e tutte le altre migliori pratiche precauzionali che è sempre bene tenere a mente.

E, poi, c’è da sfatare un altro mito. Le radiazioni degli smartphone non provocano o aggravano alcuna forma di tumore. Una vasta revisione commissionata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha analizzato oltre 5.000 studi pubblicati tra il 1994 e il 2022, selezionandone 63 per la valutazione finale. Il risultato è chiarissimo: non è stato riscontrato alcun aumento del rischio di tumori al cervello o altre forme tumorali correlate al collo o alla testa, nemmeno tra chi utilizza il telefono per 10 anni o più.

Ma ciò non significa che i telefoni siano tutti uguali, anzi. Esistono alcuni modelli in circolazione più «radioattivi» di altri. Ecco, allora, le classifiche aggiornate in tal senso.