Migliori smartphone in offerta su Amazon. Solo oggi risparmi fino a 270 euro

Pasquale Conte

30 Settembre 2025 - 00:21

Queste sono le migliori offerte di oggi su Amazon per gli smartphone. Grazie alle nuove promo, puoi risparmiare fino a 270 euro sul prezzo di listino.

Migliori smartphone in offerta su Amazon. Solo oggi risparmi fino a 270 euro

Seguici su

Amazon è da anni una delle soluzioni migliori quando si tratta di dover acquistare un nuovo smartphone. Il portale di e-commerce ha infatti basato parte del suo successo sui numerosi sconti messi a disposizione per alcuni dei telefoni più desiderati in assoluto. Si va dai top di gamma delle migliori marche agli entry level per spendere poco e godere di ottime specifiche tecniche.

Se sei alla ricerca di un nuovo dispositivo e sogni di risparmiare centinaia di euro, sei nel posto giusto. Anche oggi, Amazon ha lanciato alcune promozioni imperdibili che ti fanno spendere molto meno rispetto al prezzo di listino. E se sei abbonato al servizio Prime, la consegna è gratuita e veloce.

I migliori smartphone in offerta

La lista di offerte Amazon dedicate agli smartphone è molto ampia e spazia tra più modelli, ma le 4 che ti consigliamo di seguito sono quelle che ti garantiscono il risparmio maggiore.

Samsung Galaxy S25 Ultra

1.349,00 € 1.619,00 €

Partiamo dal Samsung Galaxy S25 Ultra, il top di gamma dell’azienda sudcoreana oggi disponibile su Amazon a soli 1.349,00 euro. Di listino, il prezzo è di 1.619,00 euro, dunque il risparmio garantito è pari a 270 euro.

La consegna è gratuita e garantita in un giorno, perciò è la scelta perfetta da fare se desideri già da subito avere tra le mani uno dei migliori top di gamma in circolazione.

Motorola Edge 50 Neo

255,10 € 499,90 €

Se vuoi spendere di meno ma comprare comunque un telefono di qualità, c’è il Motorola Edge 50 Neo che è tra i migliori mid-range in circolazione. A maggior ragione con lo sconto di oggi di Amazon: lo paghi 255,10 euro invece che 499,90 euro. Il ribasso è del 49%, per un risparmio di 244,80 euro.

Anche in questo caso, se sei abbonato al servizio Prime puoi usufruire della consegna gratuita e garantita in sole 24 ore, così da avere subito il nuovo telefono tra le mani.

Altri smartphone in offerta

La lista di smartphone in offerta oggi su Amazon non è ancora finita qui. Ci sono altri modelli che potresti prendere in considerazione, per un risparmio garantito.

Samsung Galaxy A56

369,00 € 499,90 €

Il Samsung Galaxy A56 è uno di questi. Con uno sconto applicato del 26%, lo paghi 369,00 euro invece che 499,90 euro. Quindi 130,90 euro in meno per un telefono che gode del 5G e di alcune importanti funzionalità di intelligenza artificiale.

iPhone 16e 128 GB

599,00 € 729,00 €

Chiudiamo la lista con l’iPhone 16e da 128 GB, lo smartphone Apple col miglior rapporto qualità-prezzo in assoluto. Oggi lo trovi su Amazon in sconto del 18%, con un risparmio garantito pari a 130 euro. Invece che 729,00, lo puoi ricevere comodamente a casa alla cifra di 599,00 euro.

