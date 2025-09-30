Migliori smartphone in offerta su Amazon. Solo oggi risparmi fino a 270 euro

Amazon è da anni una delle soluzioni migliori quando si tratta di dover acquistare un nuovo smartphone. Il portale di e-commerce ha infatti basato parte del suo successo sui numerosi sconti messi a disposizione per alcuni dei telefoni più desiderati in assoluto. Si va dai top di gamma delle migliori marche agli entry level per spendere poco e godere di ottime specifiche tecniche.

Se sei alla ricerca di un nuovo dispositivo e sogni di risparmiare centinaia di euro, sei nel posto giusto. Anche oggi, Amazon ha lanciato alcune promozioni imperdibili che ti fanno spendere molto meno rispetto al prezzo di listino. E se sei abbonato al servizio Prime, la consegna è gratuita e veloce.

leggi anche Xiaomi annuncia nuovi smartphone col miglior rapporto qualità-prezzo di sempre

I migliori smartphone in offerta

La lista di offerte Amazon dedicate agli smartphone è molto ampia e spazia tra più modelli, ma le 4 che ti consigliamo di seguito sono quelle che ti garantiscono il risparmio maggiore.

Partiamo dal Samsung Galaxy S25 Ultra, il top di gamma dell’azienda sudcoreana oggi disponibile su Amazon a soli 1.349,00 euro. Di listino, il prezzo è di 1.619,00 euro, dunque il risparmio garantito è pari a 270 euro.

La consegna è gratuita e garantita in un giorno, perciò è la scelta perfetta da fare se desideri già da subito avere tra le mani uno dei migliori top di gamma in circolazione.

Se vuoi spendere di meno ma comprare comunque un telefono di qualità, c’è il Motorola Edge 50 Neo che è tra i migliori mid-range in circolazione. A maggior ragione con lo sconto di oggi di Amazon: lo paghi 255,10 euro invece che 499,90 euro. Il ribasso è del 49%, per un risparmio di 244,80 euro.

Anche in questo caso, se sei abbonato al servizio Prime puoi usufruire della consegna gratuita e garantita in sole 24 ore, così da avere subito il nuovo telefono tra le mani.

Altri smartphone in offerta

La lista di smartphone in offerta oggi su Amazon non è ancora finita qui. Ci sono altri modelli che potresti prendere in considerazione, per un risparmio garantito.

Il Samsung Galaxy A56 è uno di questi. Con uno sconto applicato del 26%, lo paghi 369,00 euro invece che 499,90 euro. Quindi 130,90 euro in meno per un telefono che gode del 5G e di alcune importanti funzionalità di intelligenza artificiale.

Chiudiamo la lista con l’iPhone 16e da 128 GB, lo smartphone Apple col miglior rapporto qualità-prezzo in assoluto. Oggi lo trovi su Amazon in sconto del 18%, con un risparmio garantito pari a 130 euro. Invece che 729,00, lo puoi ricevere comodamente a casa alla cifra di 599,00 euro.