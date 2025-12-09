La classifica dei 100 migliori ospedali in Italia

La sanità italiana continua a essere al centro dell’attenzione nazionale e internazionale grazie alla presenza di strutture capaci di garantire standard elevati di cura, sicurezza ed efficienza. A offrire una fotografia completa dello stato dell’assistenza ospedaliera nel nostro Paese sono due classifiche tra le più autorevoli: da un lato il Programma nazionale esiti di Agenas, che analizza le performance di centinaia di nosocomi italiani attraverso indicatori clinici oggettivi; dall’altro il ranking dei World’s Best Hospitals 2025 elaborato da Newsweek e Statista, che combina valutazioni di migliaia di professionisti sanitari, sondaggi ai pazienti e dati strutturali per misurare la qualità degli ospedali nel mondo.

Due prospettive diverse ma complementari, che consentono di cogliere tanto lo stato reale del nostro sistema ospedaliero quanto il suo posizionamento su scala globale. Ecco, dunque, un’analisi aggiornata dei migliori ospedali italiani secondo entrambe le indagini.

I migliori ospedali italiani secondo Agenas

Quando si parla di eccellenza ospedaliera, il nuovo Programma nazionale esiti diffuso da Agenas rappresenta una bussola imprescindibile. Nella sua ultima edizione, pubblicata nel 2025 e basata sui dati 2024, emerge un quadro complesso ma incoraggiante, in cui i volumi di attività tornano a crescere in quasi tutte le regioni. L’analisi prende in considerazione oltre 1.100 strutture tra pubbliche e private, esaminandole attraverso le consuete 8 aree cliniche: cardiocircolatorio, respiratorio, nervoso, nefrologico, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare. È un monitoraggio ad ampio spettro che consente di identificare quelle realtà in grado di mantenere un livello di qualità alto o molto alto per la maggior parte degli indicatori valutati.

A catturare l’attenzione sono soprattutto i nosocomi che ottengono performance elevate in almeno sei aree cliniche – un traguardo tutt’altro che scontato.

Secondo Agenas, sono 15 le strutture che rientrano in questa fascia di eccellenza, distribuite in modo tutt’altro che uniforme sul territorio nazionale. In testa si collocano nuovamente alcune realtà del Nord, ma non mancano presìdi meridionali in netta crescita rispetto agli anni precedenti.

Tra gli ospedali più virtuosi figurano, ad esempio, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la Fondazione Poliambulanza e l’Ospedale Maggiore di Lodi per la Lombardia; l’Ospedale di Montebelluna e quello di Cittadella in Veneto; il Bentivoglio e il Fidenza in Emilia-Romagna. A completare il quadro, emergono anche le buone performance dell’Ospedale di Città di Castello (Umbria), del Presidio Lotti di Pontedera (Toscana) e dello Stabilimento Umberto I – G.M. Lancisi nelle Marche.

Spiccano infine due strutture che ottengono la massima valutazione possibile, risultando eccellenti in tutte e 8 le aree cliniche prese in esame: l’Ospedale di Savigliano – Piemonte e l’Ospedale di Mestre – Veneto. Due realtà molto diverse per dimensione e bacino di utenza, ma accomunate dall’elevata capacità di gestire casistiche complesse con continuità, volumi adeguati e un’organizzazione che rispetta pienamente gli standard fissati dal DM 70/2015. Un risultato che, nelle parole di Agenas, testimonia come la qualità delle cure dipenda sì dalle risorse disponibili, ma anche dalla capacità dei sistemi regionali di programmare, concentrare e monitorare gli interventi più delicati.

Cosa ci dice il report di Agenas?

Dal nuovo report emerge un messaggio chiaro: il Servizio sanitario nazionale sta complessivamente e lentamente migliorando, ma resta segnato da un marcato divario Nord-Sud che coinvolge sia i volumi di attività sia l’appropriatezza clinica. Le strutture migliori, infatti, continuano a concentrarsi nelle regioni settentrionali.

Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna raccolgono la quota maggiore di ospedali con valutazione “alta” o “molto alta” in almeno sei aree cliniche. È qui che si trova la più alta densità di centri ad alto volume, soprattutto per la chirurgia oncologica complessa e per le reti dell’emergenza cardiologica, in cui tempestività e coordinamento risultano determinanti.

Il Centro Italia presenta una situazione intermedia: Umbria, Marche e Toscana fanno registrare presìdi di buona qualità, spesso in linea con le soglie fissate dal DM 70. Nel Meridione, invece, pur emergendo segnali di miglioramento, le criticità rimangono più diffuse. Campania, Sicilia e Puglia raccolgono il numero maggiore di strutture rimandate agli audit volontari, soprattutto nell’area materno-infantile – dove la proporzione di parti cesarei rimane superiore agli standard OMS – e nel cardiocircolatorio, ambito in cui si riscontra ancora una tempestività insufficiente nell’accesso all’angioplastica.

Il confronto con il passato mostra comunque un trend positivo: gli ospedali rimandati scendono dai 239 dello scorso anno ai 198 attuali, segno che molte strutture hanno colmato criticità rilevate in precedenza. Allo stesso tempo, aumentano le realtà capaci di concentrare casistiche complesse in centri ad alto volume, con progressi significativi nella chirurgia del colon, del polmone e della prostata. Restano invece problematici gli interventi per i tumori del pancreas e del retto, dove soprattutto il Sud fatica a raggiungere gli standard minimi di concentrazione.

Il report Agenas, inoltre, mette in evidenza quanto il sistema ospedaliero italiano risponda bene quando dispone di indicatori chiari e meccanismi di monitoraggio costante. La fotografia finale restituita dall’indagine è quindi duplice: da una parte la conferma che molte eccellenze italiane competono a livello europeo, dall’altra la necessità di accelerare nella riduzione delle disuguaglianze territoriali, ancora troppo marcate per garantire ai cittadini un’effettiva equità di accesso alle cure.

La classifica dei 100 migliori ospedali italiani nel 2025 secondo Newsweek e Statista

Ma ci sono anche altre classifiche da segnalare quando si parla di nosocomi italiani, soprattutto se si vuole fare un confronto diretto con le realtà internazionali più importanti. E, in tal senso, la nostra sanità dispone qualche gioiello nell’elite mondiale. A confermarlo è la classifica dei migliori ospedali italiani del 2025, pubblicata da Newsweek in collaborazione con Statista, società globale specializzata in analisi e dati di mercato. L’indagine, avviata nel 2019, è ormai considerata uno dei riferimenti più autorevoli per valutare la qualità degli ospedali nel mondo.

L’edizione 2025 del World’s Best Hospitals prende in esame oltre 2.500 strutture sanitarie distribuite in oltre 30 Paesi, includendo quest’anno anche Indonesia e Arabia Saudita, a testimonianza di un interesse sempre più ampio e globale. L’obiettivo non è solo confrontare standard di cura, accoglienza e sicurezza, ma anche offrire ai pazienti uno strumento chiaro per orientarsi all’interno dei sistemi sanitari nazionali.

La metodologia utilizzata per la valutazione integra diverse fonti: le opinioni di oltre 90.000 professionisti della salute – tra medici, dirigenti sanitari e infermieri – unite a dati raccolti da sondaggi rivolti ai pazienti dimessi, che valutano l’esperienza di cura ricevuta. A questi si aggiungono indicatori oggettivi, come il tasso di infezioni ospedaliere, l’efficienza dei processi clinici, la disponibilità di tecnologie avanzate e l’uso dei PROMs (Patient Reported Outcome Measures), strumenti sempre più centrali nel misurare l’efficacia percepita delle cure.

Arriviamo alla classifica, dunque. Tra i nosocomi analizzati - e presenti in graduatoria - ce ne sono 140 italiani, elencati per punteggio. Ecco la top 100, con il Niguarda di Milano davanti a tutti.

Posizione Ospedale Punteggio (su 100) Città 1 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 92.67 Milano 2 Policlinico Universitario A. Gemelli 92.30 Roma 3 Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato 89.07 Milano 4 Istituto Clinico Humanitas 89.01 Rozzano 5 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 87.59 Bologna 6 Ospedale Papa Giovanni XXIII 80.81 Bergamo 7 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Ospedale Borgo Trento 78.03 Verona 8 Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova 77.77 Padova 9 Ospedale Policlinico San Matteo 77.71 Pavia 10 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea 76.10 Roma 11 Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 75.80 Firenze 12 Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena - Policlinico 75.75 Modena 13 Presidio Ospedaliero Molinette - Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza 75.72 Torino 14 IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova 75.66 Reggio Emilia 15 Ospedale San Raffaele Turro - Gruppo San Donato 75.01 Milano 16 Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi 74.83 Varese 17 Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia 74.41 Brescia 18 Ospedale di Parma 74.32 Parma 19 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano 74.22 Torino 20 Ospedale Sacro Cuore Don Calabria 74.01 Negrar di Valpolicella 21 Ospedale dell’Angelo di Mestre 73.65 Venezia 22 Ospedale di Bolzano 73.60 Bolzano 23 Presidio Ospedaliero Santa Chiara 73.28 Trento 24 Ospedale P. Pederzoli 73.22 Peschiera del Garda 25 Policlinico Umberto I 73.21 Roma 26 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 73.16 Pisa 27 Ospedale San Martino di Genova 73.07 Genova 28 IRCCS San Gerardo 73.04 Monza 29 Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi 73.00 Bologna 30 Ospedale San Donato 72.94 Arezzo 31 Ospedale Civile di Baggiovara 72.80 Modena 32 Istituto Clinico Scientifico Maugeri - Pavia 72.63 Pavia 33 Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia 72.62 Udine 34 Ospedale Luigi Sacco 72.61 Milano 35 Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza 72.60 San Giovanni Rotondo 36 Azienda Ospedaliera di Perugia 72.58 Perugia 37 Ospedale Ca’ Foncello di Treviso 72.57 Treviso 38 Arcispedale Sant’Anna 72.56 Ferrara 39 Consorziale Policlinico di Bari 72.55 Bari 40 Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 72.54 Milano 41 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 72.53 Napoli 42 Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona Umberto I 72.52 Ancona 43 Ospedale San Giovanni Bosco di Torino 72.51 Torino 44 Ospedale Morgagni e Pierantoni 72.49 Forlì 45 Fondazione Policlinico Tor Vergata 72.28 Roma 46 Ospedale di Pordenone - Santa Maria degli Angeli 72.26 Pordenone 47 Presidio Ospedaliero Alessandro Manzoni 71.98 Lecco 48 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico 71.97 Roma 49 Ospedale di San Bassiano 71.93 Bassano del Grappa 50 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 71.88 Roma 51 IRCCS Policlinico San Donato - Gruppo San Donato 71.34 San Donato Milanese 52 Ospedale Mater Salutis di Legnago 71.30 Legnago 53 Ospedale San Giuseppe di Empoli 71.02 Empoli 54 Ospedale Treviglio - Caravaggio 70.94 Treviglio 55 Ospedale Santa Maria Nuova 70.92 Firenze 56 Presidio Ospedaliero di Brindisi Di Summa - Perrino 70.80 Brindisi 57 Ospedale Misericordia di Grosseto 70.71 Grosseto 58 Ospedale Infermi di Rimini 70.46 Rimini 59 Ospedale SS. Annunziata 70.44 Chieti 60 Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio - Gruppo San Donato 70.42 Milano 61 Azienda Ospedaliera dei Colli 70.32 Napoli 62 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord - Presidio San Salvatore Centro 70.27 Pesaro 63 Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero 70.21 Brescia 64 Presidio Ospedaliero di Mirano 70.20 Mirano 65 Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 70.15 Siena 66 Ospedale San Bortolo di Vicenza 70.08 Vicenza 67 Presidio Ospedaliero Cardinal Massaia 70.05 Asti 68 Presidio Ospedaliero San Martino 70.02 Belluno 69 Ospedale San Paolo di Bari 69.93 Bari 70 Ospedale di Cremona 69.75 Cremona 71 Ospedale Santa Maria Annunziata 69.69 Bagno a Ripoli 72 Ospedale di Camposampiero 69.61 Camposampiero 73 Ospedale di Cittadella 69.59 Cittadella 74 Ospedale Maggiore di Lodi 69.57 Lodi 75 Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 69.54 Roma 76 Ospedale Vito Fazzi 69.44 Lecce 77 Ospedale Felice Lotti di Pontedera 69.21 Pontedera 78 Ospedale Villa Scassi 69.20 Genova 79 Ente Ospedaliero Ospedali Galliera 69.19 Genova 80 Ospedale Santa Croce di Fano 69.18 Fano 81 Ospedale di Circolo - Busto Arsizio 69.02 Busto Arsizio 82 Ospedale San Filippo Neri 68.91 Roma 83 Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia 68.74 Foggia 84 Ospedale M. Bufalini di Cesena 68.70 Cesena 85 Ospedale di Desenzano del Garda 68.18 Desenzano del Garda 86 Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro 68.17 Catania 87 Pineta Grande Hospital 68.16 Castel Volturno 88 Ospedali Riuniti di Livorno 68.15 Livorno 89 Nuovo Ospedale degli Infermi 68.13 Ponderano 90 Ospedale San Paolo 68.11 Milano 91 Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio 68.04 Alessandria 92 Ospedale Santa Maria delle Croci 67.75 Ravenna 93 Ospedale Santa Rosa 67.71 Viterbo 94 Ospedale Sandro Pertini 67.70 Roma 95 Nuovo Ospedale San Luca 67.69 Lucca 96 Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli 67.68 Vercelli 97 Ospedale Santa Croce e Carle 67.67 Cuneo 98 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) 67.66 Trieste 99 Azienda Ospedaliera Santa Maria 67.65 Terni 100 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli 67.64 Napoli

Per scoprire tutti gli altri ospedali in classifica, si può consultare il sito ufficiale del World’s Best Hospitals.

Dove si trovano i migliori ospedali italiani secondo Newsweek e Statista? Ecco cosa ci dicono i dati

Quando si parla di sanità in Italia, il dibattito pubblico tende spesso a concentrarsi sulle criticità del sistema. Eppure, la classifica dei migliori ospedali italiani pubblicata da Newsweek e Statista racconta comunque di un’Italia con diversi poli di eccellenza.

Al primo posto quest’anno troviamo il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, con un punteggio del 92,67 su 100, seguito a brevissima distanza dal Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (92,30) e dall’Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato (89,07), sempre a Milano. Tre strutture che rappresentano un punto di riferimento nazionale e internazionale per ricerca clinica, formazione e qualità delle cure.

Milano si conferma la capitale della sanità italiana, con ben 7 strutture tra le prime 100, di cui 4 nelle prime 10. Roma segue con 6 ospedali in classifica, inclusi il Policlinico Umberto I, il Sant’Andrea, il Campus Bio-Medico e Tor Vergata.

Bologna e Napoli vantano entrambe 3 presenze ciascuna, confermandosi città chiave per il sistema ospedaliero italiano.

Sul piano regionale, invece, la Lombardia domina con 19 ospedali presenti nella Top 100, quasi un quinto del totale nazionale. Seguono:

Emilia-Romagna con 11 strutture;

Lazio con 9;

Veneto con 8;

Toscana con 7;

Piemonte con 5;

Puglia e Campania con 4 ciascuna;

Friuli-Venezia Giulia e Liguria con 3;

Trentino-Alto Adige, Umbria, Marche, Abruzzo e Sicilia con 2.

Molise, Basilicata, Sardegna, Calabria e Valle d’Aosta non risultano presenti in questa edizione.

Tale distribuzione conferma la storica concentrazione dell’eccellenza sanitaria nel Nord Italia, ma anche l’esistenza di poli di qualità nel Centro e nel Sud. Difatti, dei 100 ospedali in classifica:

58 si trovano nel Nord Italia (58%),

26 nel Centro (26%),

16 nel Sud e nelle Isole (16%).

Un dato che riflette le disuguaglianze strutturali del sistema, ma che al tempo stesso segnala la presenza comunque di eccellenze anche al di fuori dei grandi poli metropolitani.