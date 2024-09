I migliori ospedali d’Italia (e del mondo), classifica 2025

Esiste una classifica per ogni cosa, anche per i migliori ospedali d’Italia e del mondo. Il periodico americano Newsweek, in collaborazione con Statista, una piattaforma di intelligence di dati globali, ha pubblicato la classifica degli ospedali migliori del mondo divisi per specializzazione. Per il 2025, sono tanti i nosocomi italiani che si forgiano di una presenza tra i top mondiali. Soprattutto in Ginecologia e Ostetricia, con il Policlinico Gemelli di Roma, e in Oncologia, con lo IEO di Milano sugli scudi.

Nonostante poca omogeneità sul territorio, perlomeno secondo i dati presi in considerazione da questa classifica, l’Italia non delude nemmeno questa volta. Ecco la classifica aggiornata a livello nazionale e mondiale di ogni specializzazione esaminata.

La classifica dei migliori ospedali: le categorie analizzate da Newsweek e Statista

Chi prima e chi dopo, ognuno di noi avrà bisogno, almeno una volta nella vita, di consultare uno specialista diverso dal proprio medico di base, che sia un ortopedico, un cardiologo o un ginecologo. Ed è proprio questa la logica che sta dietro alla classifica - anzi, alle classifiche - «World’s Best Specialized Hospitals 2025» stilata da Newsweek in collaborazione con Statista dei migliori ospedali per specializzazione.

La lista del 2025 riconosce ospedali in 12 diversi campi medici: i 300 migliori ospedali per cardiologia e oncologia; i 250 migliori per pediatria; i 150 migliori per chirurgia cardiaca, endocrinologia, gastroenterologia, ortopedia e pneumologia; i 125 migliori per neurologia, neurochirurgia e urologia; e i 100 migliori per ostetricia e ginecologia.

Cosa determina, invece, la classifica? Innanzitutto, sono stati interpellati decine di migliaia di professionisti sanitari, che hanno espresso i propri pareri in base al campo di competenza. E poi ci sono loro i pazienti, che con le loro recensioni hanno influenzato i posizionamenti del ranking.

Gli ospedali migliori d’Italia e del mondo: le classifiche 2025 per specializzazione

Come anticipato, l’Italia appare nelle prime posizioni in tante classifiche di specialità, primeggiando letteralmente per alcune specializzazioni.

Nelle 12 categorie di analisi, c’è un autentico dominio degli Stati Uniti, che si posiziona al primo posto in ogni singola classifica. In particolare, è il Mayo Clinic di Rochester (Minnesota) a trionfare come l’ospedale migliore al mondo, monopolizzando 7 specializzazioni su 12.

Ecco, allora, gli ospedali migliori di tutti per ogni specializzazione, con il dato aggiornato dei nosocomi italiani.

Chirurgia cardiovascolare

Top 5 mondiale:

Mayo Clinic - Rochester - Rochester, Stati Uniti Cleveland Clinic / Sydell and Arnold Miller Family Heart, Vascular & Thoracic Institute - Cleveland, Stati Uniti Massachusetts General Hospital / Corrigan Minehan Heart Center - Boston, Stati Uniti The Johns Hopkins Hospital - Baltimore, Stati Uniti Deutsches Herzzentrum der Charité - Berlino, Germania

Gli ospedali italiani in classifica:

Ranking Italia Ranking mondiale Ospedale Città 1 23 Centro Cardiologico Monzino Milano 2 38 Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato Milano 3 40 Policlinico di Sant’Orsola-Malpighi Bologna 4 69 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma 5 76 Azienda Ospedale-Università Padova Padova 6 79 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea Roma 7 81 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano 8 94 Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo 9 112 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 10 116 IRCCS Policlinico San Donato San Donato Milanese 11 126 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano Torino 12 129 Ospedale Policlinico San Matteo Pavia

Cardiologia

Top 5 mondiale:

Mayo Clinic - Rochester - Rochester, Stati Uniti Cleveland Clinic / Sydell and Arnold Miller Family Heart, Vascular & Thoracic Institute - Cleveland, Stati Uniti Massachusetts General Hospital / Corrigan Minehan Heart Center - Boston, Stati Uniti The Johns Hopkins Hospital - Baltimore, Stati Uniti Charité - Universitätsmedizin Berlin - Berlino, Germania

Gli ospedali italiani in classifica:

Ranking Italia Ranking mondiale Ospedale Città 1 11 Centro Cardiologico Monzino Milan 2 22 Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato Milano 3 40 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 4 53 Policlinico di Sant’Orsola-Malpighi Bologna 5 54 IRCCS Policlinico San Donato San Donato Milanese 6 66 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano 7 127 Azienda Ospedale-Università Padova Padova 8 136 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma 9 137 Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo 10 145 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano Torino 11 166 A.O.U. Città della Salute e della Scienza Torino 12 167 Istituto Clinico Humanitas Rozzano 13 188 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze 14 196 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Roma 15 209 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea Roma 16 234 Ospedale Borgo Trento Verona 17 237 Arcispedale Sant’Anna Ferrara 18 239 Ospedale San Filippo Neri Roma 19 250 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana Pisa 20 293 Ospedale Policlinico San Matteo Pavia

Endocrinologia

Top 5 mondiale:

Mayo Clinic - Rochester - Rochester, Stati Uniti Massachusetts General Hospital / Corrigan Minehan Heart Center - Boston, Stati Uniti Asan Medical Center - Seoul, Corea del Sud Cleveland Clinic - Cleveland, Stati Uniti Seoul National University Hospital - Seoul, Corea del Sud

Gli ospedali italiani in classifica:

Ranking Italia Ranking mondiale Ospedale Città 1 30 Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato Milano 2 45 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 3 47 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana Pisa 4 52 A.O.U. Città della Salute e della Scienza Torino 5 83 Policlinico di Sant’Orsola-Malpighi Bologna 6 95 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli Napoli 7 106 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma 8 113 Ospedale Policlinico San Matteo Pavia 9 137 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano

Gastroenterologia

Top 5 mondiale:

Mayo Clinic - Rochester - Rochester, Stati Uniti Cleveland Clinic - Cleveland, Stati Uniti Massachusetts General Hospital - Boston, Stati Uniti Asan Medical Center - Seoul, Corea del Sud The Johns Hopkins Hospital - Baltimore, Stati Uniti

Gli ospedali italiani in classifica:

Ranking Italia Ranking mondiale Ospedale Città 1 8 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 2 27 Istituto Clinico Humanitas Rozzano 3 47 Azienda Ospedale-Università Padova Padova 4 49 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano 5 53 Policlinico di Sant’Orsola-Malpighi Bologna 6 91 A.O.U. Città della Salute e della Scienza Torino 7 130 Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo 8 131 Ospedale Maggiore Policlinico di Milano Milano 9 140 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma 10 144 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Roma 11 149 Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato Milano

Neurologia

Top 5 mondiale:

Mayo Clinic - Rochester - Rochester, Stati Uniti Charité - Universitätsmedizin Berlin - Berlino, Germania Massachusetts General Hospital - Boston, Stati Uniti The Johns Hopkins Hospital - Baltimore, Stati Uniti AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière - Parigi, Francia

Gli ospedali italiani in classifica:

Ranking Italia Ranking mondiale Ospedale Città 1 15 Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta Milano 2 29 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 3 43 Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato Milano 4 73 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano 5 74 Fondazione Istituto Neurologico C. Mondino Pavia 6 125 Policlinico Umberto I Roma

Neurochirurgia

Top 5 mondiale:

Mayo Clinic - Rochester - Rochester, Stati Uniti Charité - Universitätsmedizin Berlin - Berlino, Germania Massachusetts General Hospital - Boston, Stati Uniti The Johns Hopkins Hospital - Baltimore, Stati Uniti Cleveland Clinic - Cleveland, Stati Uniti

Gli ospedali italiani in classifica:

Ranking Italia Ranking mondiale Ospedale Città 1 17 Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta Milano 2 57 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano 3 92 Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato Milano 4 114 Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino (AST PU) - Presidio San Salvatore Centro Pesaro 5 120 Ospedale Borgo Trento Verona 6 124 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma

Ostetricia e ginecologia

Top 5 mondiale:

The Johns Hopkins Hospital - Baltimore, Stati Uniti Cleveland Clinic - Cleveland, Stati Uniti University College Hospital - Londra, Regno Unito Policlinico Universitario A. Gemelli - Roma, Italia Universitätsklinikum Tübingen - Tübingen, Germania

Gli ospedali italiani in classifica:

Ranking Italia Ranking mondiale Ospedale Città 1 4 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 2 19 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano 3 57 Istituto Giannina Gaslini Genova 4 64 Istituto Nazionale dei Tumori Milano 5 89 Ospedale Maggiore Policlinico di Milano Milano

Oncologia

Top 5 mondiale:

MD Anderson Cancer Center - Houston, Stati Uniti Memorial Sloan Kettering Cancer Center - New York, Stati Uniti Samsung Medical Center - Seoul, Corea del Sud Gustave Roussy - Villejuif, Francia Asan Medical Center - Seoul, Corea del Sud

Gli ospedali italiani in classifica:

Ranking Italia Ranking mondiale Ospedale Città 1 9 IEO - Istituto Europeo di Oncologia Milano 2 24 Istituto Nazionale dei Tumori Milano 3 27 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 4 43 Istituto Clinico Humanitas Rozzano 5 45 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano 6 47 Istituto Nazionale Tumori di Napoli - Fondazione G. Pascale Napoli 7 62 Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato Milano 8 75 A.O.U. Città della Salute e della Scienza Torino 9 83 Istituto di Candiolo - Fondazione del Piemonte per l’Oncologia - IRCCS Candiolo 10 91 Azienda Ospedale-Università Padova Padova 11 97 Policlinico di Sant’Orsola-Malpighi Bologna 12 108 Istituto Giannina Gaslini Genova 13 109 IRCCS Istituto Oncologico Veneto Padova 14 135 Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta Milano 15 140 Ospedale Policlinico San Matteo Pavia 16 153 Policlinico Umberto I Roma 17 177 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea Roma 18 206 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli Napoli 19 276 Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona Umberto I Ancona 20 284 Ospedale Borgo Trento Verona 21 288 Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia Brescia

Ortopedia

Top 5 mondiale:

Hospital for Special Surgery - New York, Stati Uniti Mayo Clinic - Rochester - Rochester, Stati Uniti Charité - Universitätsmedizin Berlin - Berlino, Germania Schulthess Klinik - Zurigo, Svizzera The Johns Hopkins Hospital - Baltimore, Stati Uniti

Gli ospedali italiani in classifica:

Ranking Italia Ranking mondiale Ospedale Città 1 9 Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna 2 43 Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio - Gruppo San Donato Milano 3 71 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 4 81 Istituto Clinico Humanitas Rozzano 5 95 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze 6 130 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano 7 143 Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato Milano 8 148 Ospedale CTO Torino

Pediatria

Top 5 mondiale:

Boston Children’s Hospital - Boston, Stati Uniti Hospital for Sick Children - Toronto, Canada Children’s Hospital of Philadelphia - Philadelphia, Stati Uniti Great Ormond Street Hospital - Londra, Regno Unito Children’s Hospital Los Angeles - Los Angeles, Stati Uniti

Gli ospedali italiani in classifica:

Ranking Italia Ranking mondiale Ospedale Città 1 6 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma 2 29 Istituto Giannina Gaslini Genova 3 46 Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi - ASST Fatebenefratelli Sacco Milano 4 49 A.S.T. Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino Pesaro 5 74 Meyer - Azienda Ospedaliero Universitaria Firenze 6 79 IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo Trieste 7 127 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli Napoli 8 172 Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato Milano 9 196 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano 10 198 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 11 199 Ospedale Maggiore Policlinico di Milano Milano 12 237 Ospedale Regina Margherita Torino 13 244 Presidio Ospedale dei Bambini Brescia 14 247 Ospedale Policlinico San Matteo Pavia

Pneumologia

Top 5 mondiale:

Mayo Clinic - Rochester - Rochester, Stati Uniti Massachusetts General Hospital - Boston, Stati Uniti Cleveland Clinic - Cleveland, Stati Uniti The Johns Hopkins Hospital - Baltimore, Stati Uniti Royal Brompton Hospital - Londra, Regno Unito

Gli ospedali italiani in classifica:

Ranking Italia Ranking mondiale Ospedale Città 1 49 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 2 60 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma 3 83 Policlinico di Sant’Orsola-Malpighi Bologna 4 140 Azienda Ospedale-Università Padova Padova 5 142 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano

Urologia

Top 5 mondiale:

Cleveland Clinic / Cleveland Clinic Glickman Urological & Kidney Institute - Cleveland, Stati Uniti Mayo Clinic - Rochester - Rochester, Stati Uniti Massachusetts General Hospital - Boston, Stati Uniti Memorial Sloan Kettering Cancer Center - New York, Stati Uniti Seoul National University Hospital - Seoul, Corea del Sud Asan Medical Center - Seoul, Corea del Sud

Gli ospedali italiani in classifica:

Ranking Italia Ranking mondiale Ospedale Città 1 34 Azienda Ospedale-Università Padova Padova 2 45 Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato Milano 3 80 Istituto Clinico Humanitas Rozzano 4 81 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 5 85 A.O.U. Città della Salute e della Scienza Torino 6 109 IRCCS Ospedale San Raffaele Turro - Gruppo San Donato Milano 7 116 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano

I 50 ospedali migliori del mondo, la classifica assoluta 2024

Se parliamo di ranking assoluto, invece, dobbiamo riferirci al «World’s Best Hospitals 2024». Anche qui, l’Italia si difende bene, anche se lontana dalle posizioni top. Ecco le prime 50 posizioni della classifica dei migliori ospedali del mondo nel 2024.

1) Mayo Clinic di Rochester, nello Stato di New York (USA);

2) Cleveland Clinic di Cleveland, in Ohio (USA)

3) Toronto General - University Health Network di Toronto, in Canada;

4) The Johns Hopkins Hospital di Baltimore, in Maryland (USA);

5) Massachusetts General Hospital di Boston, in Massachusetts (USA);

6) Charité - Universitätsmedizin di Berlino, in Germania;

7) Karolinska Universitetssjukhuset di Stoccolma, in Svezia;

8) AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière di Parigi, in Francia;

9) Sheba Medical Center di Ramat Gan, in Israele;

10) Universitätsspital Zürich di Zurigo, in Svizzera;

11) Singapore General Hospital (SGH) di Singapore, in Singapore;

12) UCLA Health – Ronald Reagan Medical Center di Los Angeles, in California;

13) Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) di Losanna, in Svizzera;

14) Universitätsspital Basel di Basilea, in Svizzera;

15) Universitätsklinikum Heidelberg di Heidelberg, in Germania;

16) Stanford Health Care - Stanford Hospital di Stanford, in California;

17) AP-HP - Hôpital Européen Georges Pompidou di Parigi, in Francia;

18) The University of Tokyo Hospital di Bunkyo a Tokyo, in Giappone;

19) Brigham And Women’s Hospital di Boston, in Massachusetts (USA);

20) The Mount Sinai Hospital di New York, nello Stato di New York (USA);

21) Rigshospitalet - København di Copenhagen, in Danimarca;

22) Asan Medical Center di Seul, in Corea del Sud;

23) Aarhus Universitetshospital di Aarhus, in Danimarca;

24) St. Luke’s International Hospital di Chuo, in Giappone;

25) Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus di Vienna, in Austria;

26) LMU Klinikum di Monaco di Baviera, in Germania;

27) Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München di Monaco di Baviera, in Germania;

28) Hospital Israelita Albert Einstein di San Paolo, in Brasile;

29) Oslo Universitetssykehus di Oslo, in Norvegia;

30) Sunnybrook Health Sciences Centre di Toronto, in Canada;

31) Northwestern Memorial Hospital di Chicago, in Illinois (USA);

32) Mount Sinai Hospital di Toronto, in Canada;

33) Amsterdam UMC di Amsterdam, nei Paesi Bassi

34) Samsung Medical Center di Seul, in Corea del Sud;

35) Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, in Italia ;

; 36) St Thomas’ Hospital di Londra, in Gran Bretagna;

37) University of Michigan Hospitals - Michigan Medicine di Ann Arbor, in Michigan (USA);

38) CHU Lille - Hôpital Claude-Huriez di Lilla, in Francia;

39) Medizinische Hochschule Hannover di Hanover, in Germania;

40) Severance Hospital - Yonsei University di Seul, in Corea del Sud;

41) Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, in California (USA);

42) UMC Utrecht di Utrecht, nei Paesi Bassi;

43) Seoul National University Hospital di Seul, in Sud Corea;

44) UZ Leuven di Leuven, in Belgio;

45) Kameda Medical Center di Kamogawa, in Giappone;

46) Hospital Universitario La Paz di Madrid, in Spagna;

47) North York General Hospital di Toronto, in Canada

48) Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf di Amburgo, in Germania;

49) UCSF Medical Center di San Francisco, in California (USA);

50) Helsinki University Hospital di Helsinki, in Finlandia.

Le restanti 200 posizioni sono disponibili sulla pagina di Newsweek, dove è possibile anche consultare le classifiche specifiche per ogni paese, i cui primi posti rappresentano ovviamente quanto si apprende dalla classifica mondiale.

Anche questa classifica è realizzata da Newsweek in collaborazione con Statista e si basano su dati oggettivi di qualità, come l’igiene, il recupero e il benessere dei pazienti dopo gli interventi chirurgici e l’uso dell’intelligenza artificiale per la ricerca medica.

