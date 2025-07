I migliori ospedali pediatrici in Italia e nel mondo nel 2025

Nella classifica dei migliori ospedali pediatrici al mondo, troviamo tanta Italia. E anche nelle prime posizioni. A certificarlo è il World’s Best Specialized Hospitals, che dedica una sezione specifica alla pediatria, selezionando i top 250 ospedali pediatrici a livello globale. Il ranking - stilato dalla rivista Newsweek, in collaborazione con Statista - si basa su tre aspetti principali: le opinioni di migliaia di medici e professionisti sanitari, i livelli di certificazione delle strutture e l’adozione di strumenti che misurano i risultati delle cure secondo il punto di vista dei pazienti.

La qualità dell’assistenza pediatrica è fondamentale. In tutto il mondo, milioni di bambini vengono curati ogni anno per patologie complesse, malattie rare, condizioni croniche o situazioni di emergenza. Secondo i dati della Children’s Hospital Association, circa il 70% degli ospedali pediatrici americani svolge ricerca avanzata in oncologia e neonatologia, e oltre il 75% si occupa anche di disuguaglianze sociali e assistenza comunitaria. In Italia, il mercato legato alla sanità pediatrica ha generato circa 4 miliardi di euro nel 2023, e si stima una crescita fino a quasi 6 miliardi entro il 2030. Non si tratta solo di numeri: investire in strutture pediatriche di qualità significa migliorare la sopravvivenza, la salute e il benessere delle generazioni future. È anche un modo concreto per attrarre risorse, innovazione, e sviluppare nuove competenze in ambito medico e scientifico.

Ma quali sono i migliori ospedali pediatrici in Italia e nel mondo oggi? Scopriamo la classifica aggiornata.

World’s Best Specialized Hospitals, i criteri della graduatoria per pediatria Il ranking 2025 di Newsweek e Statista si basa su un metodo piuttosto rigoroso e trasparente, che prende in considerazione diversi indicatori di qualità. In particolare: reputazione tra gli esperti : medici, manager sanitari e specialisti di oltre 30 Paesi sono stati invitati a indicare gli ospedali di riferimento per la loro specializzazione. Le segnalazioni hanno avuto un peso del 60% se relative alla propria nazione, del 40% se riguardavano strutture estere;

: medici, manager sanitari e specialisti di oltre 30 Paesi sono stati invitati a indicare gli ospedali di riferimento per la loro specializzazione. Le segnalazioni hanno avuto un peso del 60% se relative alla propria nazione, del 40% se riguardavano strutture estere; certificazioni e standard di qualità : sono stati valutati anche gli accreditamenti riconosciuti a livello internazionale, utili a misurare l’efficienza, la sicurezza e l’organizzazione interna degli ospedali;

: sono stati valutati anche gli accreditamenti riconosciuti a livello internazionale, utili a misurare l’efficienza, la sicurezza e l’organizzazione interna degli ospedali; Patient-Reported Outcome Measures (PROMs): si tratta di strumenti che raccolgono direttamente dai pazienti (o dai genitori, nel caso dei bambini) dati sull’efficacia delle cure ricevute. Più sono diffusi e strutturati, più alto è il punteggio. Nel complesso, il team di Statista ha analizzato oltre 8.500 ospedali nel mondo, premiandone 672 in 12 specialità mediche. Tra queste, la pediatria ha ottenuto un ranking separato, con i primi 250 ospedali elencati in ordine di eccellenza. Questa classifica è molto più di un elenco: rappresenta uno strumento utile per pazienti e famiglie nella scelta della struttura più adatta, ma serve anche a spronare le istituzioni sanitarie a migliorare costantemente l’assistenza pediatrica, sia dal punto di vista clinico che umano. leggi anche La classifica dei migliori ospedali italiani nel 2025

I migliori ospedali pediatrici del mondo nel 2025: un italiano in Top 10 Ecco la graduatoria dei 10 migliori ospedali pediatrici al mondo. Posizione Ospedale Città Stato 1 Boston Children’s Hospital Boston Stati Uniti 2 Hospital for Sick Children Toronto Canada 3 Children’s Hospital of Philadelphia Philadelphia Stati Uniti 4 Great Ormond Street Hospital Londra Regno Unito 5 Children’s Hospital Los Angeles Los Angeles Stati Uniti 6 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma Italia 7 Hôpital Necker-Enfants malades Parigi Francia 8 Cincinnati Children’s Hospital Medical Center Cincinnati Stati Uniti 9 Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago Chicago Stati Uniti 10 Seoul National University Hospital Seul Corea del Sud Secondo il ranking 2025, questi sono i sei migliori ospedali pediatrici al mondo: Boston Children’s Hospital (Boston, USA) : in testa alla classifica, è riconosciuto come il punto di riferimento globale per cardiologia, oncologia e chirurgia pediatrica.

: in testa alla classifica, è riconosciuto come il punto di riferimento globale per cardiologia, oncologia e chirurgia pediatrica. The Hospital for Sick Children (Toronto, Canada) : eccellenza in neurologia, oncologia e trapianti pediatrici;

: eccellenza in neurologia, oncologia e trapianti pediatrici; Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) (Philadelphia, USA) : storico ospedale noto per i suoi avanzati reparti di oncologia, urologia e medicina genetica;

: storico ospedale noto per i suoi avanzati reparti di oncologia, urologia e medicina genetica; Great Ormond Street Hospital (Londra, Regno Unito) : il principale ospedale pediatrico britannico, attivo anche nella ricerca clinica europea;

: il principale ospedale pediatrico britannico, attivo anche nella ricerca clinica europea; Children’s Hospital Los Angeles (USA) : rinomato per le sue specialità in neonatologia e chirurgia ortopedica;

: rinomato per le sue specialità in neonatologia e chirurgia ortopedica; Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma, Italia): l’unico italiano nella top 10 (seppur si tratti di un’entità di diritto privato che appartiene alla Santa Sede, noto per la sua rete internazionale di assistenza e ricerca. 6° al mondo, è un IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) con 607 posti letto, oltre 20 specialità attive e una forte presenza anche all’estero con progetti umanitari in 16 Paesi. Tra le altre strutture in classifica troviamo anche il Lurie Children’s Hospital di Chicago (9° posto), il Cincinnati Children’s Hospital, il BC Children’s Hospital di Vancouver, e centri di eccellenza in Australia, Corea del Sud, Brasile e Germania fuori dai migliori 10. Questi ospedali non sono solo centri di cura, ma veri hub internazionali di formazione, ricerca e innovazione. Per esempio, il Boston Children’s Hospital è il centro pediatrico con il maggiore finanziamento pubblico per la ricerca negli Stati Uniti. Il Cincinnati Children’s forma ogni anno oltre 200 medici specialisti ed è spesso tra i primi anche nella classifica U.S. News. A livello geografico, il Nord America (Stati Uniti e Canada) domina le prime posizioni, ma anche Europa, Asia e Oceania sono ben rappresentate. E l’Italia? La reputazione del Bambino Gesù è risaputa e certificata da anni, con tantissima dote in ricerca e sperimentazione, ma anche per ciò che riguarda il primo soccorso. Si tratta del miglior ospedale del nostro Paese e del primo nosocomio in classifica dell’Unione Europea.