Le migliori destinazioni per la settimana bianca, le mete preferite per il 2022-2023

Si avvicinano le festività natalizie e con esse anche la programmazione della settimana bianca. Come ogni anno siti specializzati si occupano della compilazione delle migliori destinazioni e questo inverno non è da meno. Le mete preferite per il 2022-2023 vede primeggiare alcune note mete turistiche per la settimana bianca, ma ci sono anche alcune sorprese.

La classifica delle migliori destinazioni per la settimana bianca dell’inverno 2022-2023 tieni conto anche del prezzo, facendo scalare alcune posizioni alle mete considerate più belle, ma anche più care. Così si affacciano nuove opportunità low cost per le settimane bianche, che vedono a sorpresa l’ingresso di località appenniniche come le mete in Abruzzo.

Quest’anno infatti la settimana bianca ha subito un forte impatto dei prezzi, più alto degli scorsi inverni di pandemia. Per questo le ricerche delle località low cost per una settimana bianca sono aumentate. Ecco quali sono le migliori destinazioni nella classifica di Holidu.

Dove andare in settimana bianca: le migliori destinazioni

Devo andare in settimana bianca nell’inverno 2022-2023? Le destinazioni devono tener conto anche dell’aumento dei prezzi. Il rischio infatti è che sciare quest’anno sarà soltanto un privilegio per pochi. Per questo tra le molte destinazioni prese in esame dai diversi siti specializzati ci sono alcune sorprese low cost.

Le settimane bianche hanno preso avvio dal 1° dicembre 2022 e proseguiranno almeno fino al 20 marzo 2023, in questo periodo si alterneranno momenti di bassa, media e alta stagione con conseguente cambio di prezzo per ogni destinazione.

Destinazioni per la settimana bianche: le migliori al Nord Italia

Il Nord Italia primeggia come da tradizione nelle classifiche delle migliori destinazioni per le settimane bianche. Ad aprire la classifica Livigno (Lombardia) e a seguire Roccaraso (Abruzzo) e Madonna di Campiglio (Trentino).

La top 5 delle migliori destinazioni per la settimana bianca è così composta:

Livigno (Lombardia)

Roccaraso (Abruzzo)

Madonna di Campiglio (Trentino)

Bormio (Lombardia)

Tre Cime Dolomiti (Alta Pusteria, Alto Adige-Veneto)

La maggior parte degli italiani preferisce le mete sciistiche italiane e sulla classifica di Holidu sulle 40 migliori destinazioni per la settimana bianca 32 mete sono proprio all’interno dello stivale. La Regione italiana con le migliori mete per sciare rimane il Trentino Alto Adige, da sempre meta preferita di molti.

Settimana bianca low cost: le migliori mete per risparmiare

La settimana bianca è un genere di vacanza piuttosto costosa e con l’aumento dei prezzi queste rischiano di essere solo per pochi, soprattutto per quanto riguarda le mete più gettonate che possono arrivare a costare anche fino a 250 euro al giorno per persona.

Esistono delle alternative low cost per le tasche di tutti. Tra queste le meravigliose montagne dell’Appennino, tra Campo Imperatore che fissa il costo a 45 euro al giorno e Viggiano Montagna Grande (Basilicata) con appena 37 euro al giorno.

Le migliori destinazioni per la settimana bianca: classifica completa

Infine, per dare la possibilità a tutti di comparare prezzi e qualità delle piste, ecco la classifica completa delle migliori destinazioni per la settimana bianca secondo Holidu.