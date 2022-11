Quando iniziano le vacanze di Natale 2022 a scuola?

Qual è il calendario scolastico delle vacanze di Natale 2022-2023? Il calendario scolastico per le vacanze di Natale - che segnano la pausa dalla scuola più lunga subito dopo i tre mesi estivi - copre Natale, Capodanno e l’Epifania. Quest’anno le vacanze saranno ancora più lunghe, perché l’Epifania, la notte della Befana, cade di venerdì e il rientro a scuola è quindi previsto in molti casi dopo il week end direttamente il 9 gennaio.

Come ogni anno, le date delle festività e i periodi di festa sono annunciati mesi prima dell’inizio della scuola. Anche quest’anno è andata così, ma esistono differenze da Regione a Regione. Meglio controllare il calendario della scuola dei propri figli per avere la certezza sulle date delle festività.

In linea di massima il calendario per le vacanze di Natale del territorio italiano, deciso a giugno dal Ministero dell’Istruzione e diviso Regione per Regione, prevede l’inizio delle vacanze tra il 23 e il 24 dicembre e il rientro tra il 6 e il 9 gennaio.

Vacanze di Natale 2022-2023: inizio e fine delle festività natalizie

Le vacanze di Natale (a cavallo tra fine dicembre e inizio gennaio) sono il periodo di pausa più lungo per tutti gli studenti d’Italia dopo le vacanze estive. Dopo i primi tre mesi impegnativi di scuola, la pausa natalizia è un momento per rilassarsi, ma anche per ripassare e prepararsi all’ultimo periodo dell’anno, cioè fino a giugno.

Come ogni anno, il calendario delle festività si conosce molto tempo prima dell’inizio della scuola, ma all’avvicinarsi delle feste vengono rese pubbliche le decisioni prese dalle Regioni sulle date di inizio e fine vacanze. Infatti ogni Regione adotta il proprio calendario.

Quest’anno le vacanze di Natale saranno piuttosto lunghe perché l’Epifania cade di venerdì e in alcune Regioni hanno scelto di far rientrare gli studenti dopo il week end direttamente il 9 gennaio 2023.

Vacanze di Natale 2022-2023: calendario diviso Regione per Regione

Il calendario scolastico delle festività natalizie è diverso per ogni Regione. Questa decide a giugno dell’anno precedente quanti e quali giorni prendersi di pausa, di festività e quali ponti o meno fare durante l’anno.

Nel calendario delle festività sotto riportato i giorni trascritti sono quelli compresi nella festività; vuol dire che il giorno di dicembre citato è già considerato festivo e non si va a scuola; così anche per il giorno di ritorno in aula, cioè quello previsto dal giorno dopo quello segnato nel calendario.

Fatte le dovute premesse, ecco il calendario delle vacanze di Natale 2022-2023 (dicembre-gennaio), diviso Regione per Regione: