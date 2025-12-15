Migliori app per giochi di macchine gratis (e non)

I giochi di macchine sono un genere amatissimo e tra i più scaricati su smartphone iOS e Android. Dai realistici agli arcade, passando per le simulazioni di grandi tornei internazionali e porting di versioni per console: ce n’è veramente per tutti i gusti.

Accedendo al Play Store di Google o all’App Store di iOS, ci sono intere categorie dedicate proprio a questo genere, con decine di titoli suddivisi tra quelli a pagamento e quelli gratis.

Stai cercando un nuovo titolo capace di tenerti incollato allo schermo ma non sai proprio quale scegliere? Ecco l’elenco dei 10 migliori giochi di macchine per smartphone selezionati da noi.

Hot Lap League

Hot Lap League è uno dei giochi di macchine per smartphone più apprezzati in assoluto. Con ben 150 piste diverse e decine di macchine tra cui scegliere, potrai sfidare i tuoi amici in emozionanti gare senza esclusioni di colpi.

Tra giri della morte, corse a cascata e tracciati in rettilineo, dovrai metterti alla prova per superarli tutti. Per quanto emozionanti, infatti, alcuni di questi possono risultare particolarmente difficili e metterti a dura prova. L’obiettivo? Battere il tuo tempo e diventare il migliore.

Sono presenti oltre 100 modalità di personalizzazione, per non annoiarti mai. Il costo è di 5,99 euro una tantum, un prezzo che potresti essere disposto a pagare per un videogioco così divertente.

Asphalt Xtreme

Sei un amante del rally? Allora Asphalt Xtreme è senza dubbio ciò che fa al caso tuo. Questo gioco di macchine fuoristrada ti mette a disposizione un parco con oltre 50 modelli mostruosi e tutti da provare.

Puoi sfidare altri utenti in gare mozzafiato oppure metterti alla prova per superare i tuoi tempi e battere ogni record a suon di derapate e accelerate. Grande punto di forza la modalità multiplayer, per giocare con avversari da ogni angolo del mondo.

Ti farà piacere sapere che il gioco è gratuito e già oggi disponibile sia sul Play Store per Android sia sull’App Store per iOS.

Asphalt Nitro

Nonostante sia stato lanciato cinque anni fa, Asphalt Nitro rimane ancora oggi uno dei giochi di macchine per smartphone più apprezzati in assoluto. La grafica è stata migliorata nel corso del tempo ed è oggi realistica come non mai.

Puoi decidere di utilizzare auto di lusso, ma anche potenti Ferrari o Lamborghini. Al suo interno, trovi ben 8 modalità differenti come Knock Down, Police Chase e Gate Drift. Puoi anche fare folli acrobazie o completare sfide a tempo a tutto gas.

Anch’esso è completamente gratuito, ma c’è la possibilità di effettuare acquisti in-app per auto esclusive o per potenziamenti dei veicoli che hai già nel tuo garage.

GT Racing 2

GT Racing 2 è un gioco di macchine per gli amanti del realismo su smartphone. Sviluppato da Gameloft, questo titolo promette di offrire una vera esperienza di corse automobilistiche.

Puoi trovare ben 67 auto reali e che arrivano dai migliori produttori al mondo. Puoi passare da un Alfa Mito a una potente Ferrari, per sfrecciare nelle decine di circuiti disponibili sia in single che in multiplayer.

City Rider

Da molti considerato come il punto di riferimento per lo stunt, City Rider è un videogioco di macchine per smartphone pensato proprio per chi vuole solo fare acrobazie folli con le proprie auto e avere tra le mani un vero e proprio simulatore.

La sua grafica in 3D è avanzata e raggiunge picchi simili a quelli delle console portatili. Al suo interno puoi trovare una lunga varietà di mappe, circuiti e veicoli, così che non ti annoierai mai.

Definito come un gioco d’azione, puoi imparare diversi stili di guida e sfidare i tuoi amici online. Parliamo di un gioco gratuito che non può mancare nello smartphone degli appassionati.

Toy Cars

Se invece stai cercando un titolo di macchine arcade, ossia che non pretende di essere una simulazione della realtà, allora dovresti valutare la possibilità di scaricare subito Toy Cars 3D.

Questo videogame vanta comunque una buona grafica e tanti circuiti diversi tra cui scegliere. C’è un sistema di upgrade per migliorare la propria auto avanzando di livello e collezionando i punti. Punto di forza le piste che, grazie ai power-up, diventano incredibilmente divertenti da correre.

Lo trovi gratuitamente sia per Android sia per iOS, scaricalo subito per metterti in gioco e testare le tue abilità di corso direttamente in pista.

CarXStreet

Ami fare drifting e far suonare letteralmente le ruote della tua auto? Allora devi scaricare subito AutoXStreet, il gioco di corse clandestine perfetto per le tue esigenze. Si tratta di un open-world, il che vuol dire che puoi sfrecciare liberamente tra le vie della mappa.

A tua disposizione c’è un’intera città moderna, dove poter guidare tranquillamente o sfidare altre persone in corse clandestine senza esclusione di colpi. Come vedrai, tutte le altre persone svolgeranno la loro routine in modo dinamico, inconsapevoli delle tue intenzioni.

Se vuoi superare tutte le sfide che Sunset City ti pone e diventare il re della città, allora scaricalo ora gratis sull’App Store di iOS o sul Play Store di Google.

GRID Autosport

In questo caso, parliamo di porting di un videogioco diventano storia su console. GRID Autosport è la scelta vincente se vuoi vestire i panni di un pilota sportivo professionista e gareggiare coi migliori sfidanti di tutto il mondo.

Si tratta quasi certamente di uno dei giochi di macchine più realistici in assoluto, con auto che riprendono quelle della vita reale e circuiti tra i più completi e complicati che si possano trovare nel mondo del mobile gaming.

I comandi sono completamente personalizzabili, così da avere una maneggevolezza completa e autentica. Il costo è di 7,99 euro su App Store o Play Store.

Rally Racer Dirt

Tornando nel mondo del rally, un altro gioco per smartphone che devi provare è Rally Racer Dirt. Al suo interno trovi macchine realistiche, accelerazione senza limiti, fisica reale per vedere i danni sull’auto in caso di contatti, difficoltà a scelta tra amatore e professionistica.

Tra medaglie e sfide a tempo, puoi metterti sempre alla prova e tentare di diventare il migliore. Il gameplay è stato migliorato con grafica in 3D e simulazioni reali di macchine.

Se sei interessato, lo trovi gratuitamente sia sull’App Store di iOS sia sul Play Store di Google. E non occupa nemmeno spazio sul telefono, le sue dimensioni sono di 43 MB.

Horizon Chase

Chiudiamo la top 10 dei giochi di macchine per smartphone con Horizon Chase, un altro fantastico titolo che ti permette di provare più di 30 gare gratis e di rivivere un omaggio ai grandi classici di corse arcade.

La grafica è rimasta a 16-bit, reinventata per rimanere al passo coi tempi. Tutti i circuiti mostrano paesaggi spettacolari con condizioni meteorologiche in aggiornamento e che ti obbligheranno a prendere le dovute contromisure.

Di volta in volta, vengono anche rilasciati pacchetti di espansione per godere di ancora più macchine e più mappe. È tutto gratuito, lo trovi disponibile sia sul Play Store sia sull’App Store.