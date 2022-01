Meteo week end, in arrivo il gelo polare. Corazzon, 3B Meteo: «Vento e qualche fiocco di neve»

Freddo in arrivo nel week end 21-23 gennaio. Il campo di alta pressione che da giorni domina il mediterraneo subirà una temporanea battuta d’arresto ad opera di correnti molto fredde provenienti dall’artico-continentale. Temperature in discesa, dunque, sia per quanto riguarda i valori minimi che massimi. In ogni caso, il sole sarà grande protagonista del fine settimana in arrivo. Ne abbiamo parlato con Paolo Corazzon, meteorologo di 3B Meteo: «Arrivano sull’Italia correnti fredde da est». Entriamo nel dettaglio.

Il meteo di venerdì 21 gennaio

A partire da venerdì 21 gennaio, sono in arrivo sull’Italia correnti di aria fredda provenienti da est. Le temperature iniziano a scendere lungo tutta la penisola. «Le temperature - ha spiegato Paolo Corazzon a Money.it - cominciano a scendere in tutta italia, ma si tratta di un calo contenuto. Farà freddo, ma è un freddo giusto per gennaio».

In ogni caso, il sole sarà grande protagonista del week end. «Ma venerdì - continua il meteorologo di 3B Meteo - il medio adriatico, quindi Marche, Abruzzo e Molise, registrerà della variabilità, con nuvole e qualche fiocco di neve sull’Appennino».

Freddo in tutta Italia sabato e domenica

Sabato 22 e domenica 23 gennaio è previsto dunque un clima rigido ma soleggiato su gran parte della penisola. «Le zone più fredde - spiega Corazzon - saranno le regioni centro settentrionali, dove sono previsti freddo e temperature sotto allo zero sia al mattino che la sera». Clima rigido anche sul resto del paese. «Durante il giorno in tutta italia faremo fatica a toccare i 10 gradi. Sono temperature più basse degli ultimi giorni».

Il centro sud sarà interessato anche da un forte vento. «Il vento al centro sud si farà sentire per tutto il week end. Per questa ragione la temperatura percepita sarà ancora più bassa. Si preannuncia dunque un fine settimana freddo».

Neve e rovesci

Se il sole sarà protagonista del week end, il sud sarà l’unica zona d’Italia a registrare della variabilità. Spiega Corazzon: «Nuvole soprattutto sull’Adriatico, Sicilia e Puglia».

Previsto qualche fiocco di neve nel week end, ma solo sull’Appennino centro meridionale. «Per quanto riguarda la neve, qualche fiocco anche a bassa quota sull’Appennino centrale, ad esempio in Molise. Neve a quota più alta sull’Appennino meridionale. Niente neve sulle Alpi».

Non solo. Domenica sono previsti rovesci intermittenti tra Molise e Puglia, con parziale interessamento dei settori ionici di Calabria e Sicilia. Non sono escluse nevicate a bassa quota, tra il Molise e l’area centro-settentrionale della Puglia. Nel resto del sud nuvolosità irregolare senza precipitazioni di rilievo.