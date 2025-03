Meteo, previsioni freddo: ecco dove torna l’inverno e quanto dura

Come investire in borsa?

Meteo, previsioni freddo: siamo ancora in inverno e, nonostante le temperature più che miti dei giorni scorsi soprattutto al Sud, le previsioni meteo indicano un netto peggioramento in buona parte dell’Italia.

Tutta colpa delle masse d’aria molto fredda in arrivo dai Balcani, con forti raffiche di Bora e di Grecale che andranno a interessare diverse zone del nostro Paese portando gelo e neve.

Nei prossimi giorni le previsioni meteo infatti indicano nevicate significative in diverse località montane italiane, ma specie nella notte potrebbero verificarsi delle gelate nelle zone centrali.

Un colpo di coda dell’inverno con le temperature in picchiata che, dove è previsto il cielo sereno, potranno scendere di alcuni gradi sotto lo zero.

La buona notizia - per gli amanti del caldo - è che le previsioni freddo non dovrebbero durare a lungo, con le temperature che presto potrebbero tornare a risalire anche se non si dovrebbero placare i rovesci temporaleschi.

Le previsioni freddo del meteo Le previsioni freddo in Italia per le prossime ore annunciano gelate nelle ore serali e notturne nella zona della Pianura Padana e in buona parte del Centro Italia. Quella di mercoledì 19 marzo sarà in generale una giornata abbastanza fredda specie nelle prime ore, mentre nelle ore mediane il sole renderà più miti le temperature. Le minime però saranno vicine allo zero in quasi tutto il Paese - da Nord a Sud -, ma il clima si annuncia essere ben più gradevole nella parte occidentale della Sicilia e in quelle costiere della Sardegna. A causa della Bora delle forti raffiche di vento andranno a interessare la parte superiore dell’Adriatico, mentre il Grecale andrà a imperversare nel resto del Paese. Dal Piemonte al Friuli-Venezia Giulia sono previste nevicate su tutto l’arco alpino, con accumuli significativi soprattutto a quote superiori ai 1300 metri.