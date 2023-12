App di meteo: le più affidabili del 2024

L’utilizzo di app di previsioni meteo è in costante crescita.

L’attenzione alle previsioni meteorologiche negli ultimi anni è cresciuta notevolmente a causa delle preoccupazioni correlate al cambiamento climatico. La domanda “Che tempo fa?” oggi più che mai, influenza le scelte di tutti i cittadini.

Grazie ad alcune app, è possibile accedere alle previsioni per posizioni geografiche specifiche, esplorare le condizioni meteo globali, ottenere informazioni dettagliate sulle condizioni della temperatura, del vento e delle precipitazioni. Tutto questo in tempo reale e, con buona precisione, con fino 5 giorni di anticipo.

Abbiamo quindi selezionato le 10 migliori app di meteo gratuite da scaricare nel 2024 per conoscere le previsioni in tempo reale. Le app sono state scelte in base alle funzionalità, alla facilità di utilizzo, all’affidabilità e alle recensioni degli utenti,

Le migliori app di meteo del 2024

Oltre ad essere funzionale, facile da usare e affidabile, una buona app di meteo dovrebbe mettere a disposizione immagini satellitari, essere precisa nelle previsioni e indicare la differenziazione tra temperatura effettiva e temperatura percepita. Queste caratteristiche sono state prese in considerazione, assieme alle recensioni degli utenti, nel selezionare le 10 migliori app di meteo da scaricare nel 2024.

Prima di presentarle, è utile ricordare che tanto i dispositivi Android quanto quelli iOS dispongono ormai di app preinstallate che permettono di scoprire le previsioni del tempo. Nel primo caso, Google offre Meteo - Weather, estremamente facile e specificamente progettata per essere il più intuitiva possibile. Lo dimostra la sua interfaccia principale, con due righe che passano in rassegna rispettivamente il meteo nelle successive 24 ore e nei successivi 10 giorni.

Molto simile, per iOS, l’app Meteo attivabile anche direttamente da Siri ponendo domande come: «Che tempo fa oggi?», «C’è vento?» o simili.

Le applicazioni specifiche, tuttavia, offrono molte funzionalità in più e un servizio più completo. Scopriamo, quindi, le migliori app meteo del 2023.

Meteo & Radar

Eletta nel 2020 come l’app di meteo più affidabile in assoluto, Meteo & Radar resta in cima alla classifica delle migliore app meteo del 2024. Offre previsioni sempre molto accurate e dal margine di errore pressoché nullo. In più, presenta un’ampia varietà di parametri, tra cui temperatura percepita, grado di umidità e immagini degli sviluppi meteorologici scattate anche dal satellite. Include poi probabilità di pioggia, quantità e durata delle precipitazioni. Molto gradevole anche dal punto di vista grafico, grazie alle sue animazioni.

Weather Underground

Anche Weather Underground è considerata tra le app di meteo più affidabili del 2024. L’app offre previsioni del tempo orarie, giornaliere e a lungo termine con dettagli sulla temperatura, l’umidità, la velocità del vento in maniera molto precisa. Include mappe interattive con dati radar. Fornisce, inoltre, dati storici sulle condizioni meteorologiche passate per condurre analisi approfondite.

Gli utenti dell’app possono impostare notifiche e allarmi personalizzati per essere avvisati dei cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

AccuWeather

Questa app è molto precisa e meticolosa riguardo le previsioni del tempo ora per ora, grazie alla sua interfaccia grafica scaglionata per tutto il giorno e curata nel dettaglio. Di consultazione molto pratica e completa, è ideale per chi ha bisogno di conoscere le variazioni del tempo nel corso di una stessa giornata. I suoi dati sono attendibili, derivando da uno dei servizi meteo più noti, consultati e rispettati del mondo.

Windy.com

Windy.com, conosciuta per la sua grafica accattivante e per la facilità di utilizzo, offre un’interfaccia interattiva attraverso la quale esplorare le condizioni meteorologiche globali.

Anche questa applicazione permette di accedere a informazioni dettagliate sulle condizioni della temperatura, del vento e delle precipitazioni. Gli utenti possono personalizzare la visualizzazione delle informazioni meteo e ottenere previsioni per posizioni geografiche specifiche.

Weather & Widget – WeaWow

Di consultazione immediata, questa app spicca per la sua interfaccia agile e quasi minimalista, che però fornisce tutte le informazioni necessarie all’utente. La schermata principale illustra che tempo farà nel corso della giornata con le varie temperature ora per ora, ulteriori informazioni si scoprono invece scorrendo verso il basso.

Ciò comprende, tra l’altro, umidità, pressione, velocità del vento, qualità dell’aria, orario in cui sorge o tramonta il sole. Interessanti le immagini, selezionate in base all’orario del giorno in cui si accede alla app. A fornirle sono gli stessi utenti, tramite i loro scatti fotografici personali.

iLMeteo

iLMeteo è tra le app più affidabili che il mercato possa offrire. Ricchissima di informazioni di ogni genere, l’icona in alto a sinistra offre l’accesso a un servizio comprensivo di news, video, visualizzazione in tempo reale dal satellite, radar per eventuali piogge, neve, presenza di traffico, polline e addirittura informazioni sui terremoti. Piccola chicca, infine, il circoletto bianco con l’indice di attendibilità per la previsione che si sta leggendo.

Radar Meteo Italia

App particolarmente interessante in quanto possiede una funzionalità in più rispetto a quelle precedentemente analizzate. Oltre a fornire precise previsioni del tempo, infatti, qui è anche possibile consultare in tempo reale le mappe animate delle temperature, dei venti, delle precipitazioni, delle fulminazioni e dell’umidità relativa dell’intero territorio italiano.

Questo grazie al Dipartimento della Protezione Civile, che fornisce ufficialmente le mappe agli sviluppatori del software. Va da sé, però, che questa specifica app copre il meteo solo ed esclusivamente per l’Italia.

3B Meteo

Anche questa app si appoggia a un servizio molto noto a livello nazionale, con una redazione di dieci meteorologi che copre le previsioni per moltissimi canali tv ed emittenti radio. La sua versione per mobile è tra le più affidabili che esistono (le previsioni, nelle grandi città, cambiano a seconda del quartiere di riferimento). Ma la app è anche molto semplice, grazie a un’interfaccia molto immediata.

L’utente ha poi la possibilità di personalizzare il proprio account con icone ad hoc e immagini più stilizzate o realistiche a seconda delle proprie preferenze. Infine una delle funzionalità più interessanti e particolari: quella di accedere alle previsioni di una specifica località semplicemente scattando una fotografia sul luogo.

Yahoo Meteo

Questo servizio è molto noto a chi cerca informazioni sul meteo sul web. La compagnia di Sunnyvale ha sviluppato nel corso del tempo una divisione estremamente affidabile nell’ambito delle previsioni del meteo, ma c’è anche altro. La grande esperienza nel settore dell’azienda californiana rende infatti questa app una di quelle meglio sviluppate per chi vuole conoscere le previsioni del tempo.

Oltre alla grande puntualità e alla precisione meticolosa, l’utente potrà usufruire degli stupendi sfondi relativi alla località in cui ci si trova o su cui si stanno cercando informazioni meteo.

YoWindow

Anche qui precisione e affidabilità sono garantite, ma c’è anche qualcosa in più. L’app è caratterizzata da un database sterminato e si differenzia dalla concorrenza per la sua grande completezza e anche per un pizzico di originalità. Molto curioso è ciò che la schermata presenta, sia in base alla località selezionata che alle previsioni meteo vere e proprie. Il programma permette, infatti, non solo di scoprire che tempo fa, ma anche di vederlo con un paesaggio animato che riproduce sia il luogo che le condizioni meteo in corso.

Meteo.it

Nome famosissimo in Italia, dal momento che coincide con il nome del servizio di previsioni meteorologiche per anni offerto dai canali TV Mediaset. L’omonima app fornisce previsioni fino a 15 giorni, con un ottimo livello di attendibilità. Dalla grafica essenziale ma al contempo ben curata, comprende anche una sezione dedicata a notizie, webcam e video sul tempo previsto per il resto della giornata o della settimana. Infine offre la possibilità di ricevere notifiche in presenza di allerta meteorologica.

Meteo Aeronautica

L’ultima app da tenere assolutamente sott’occhio è quella che sfrutta le informazioni provenienti nientemeno che dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. In arrivo direttamente dal Ministero della Difesa, i suoi dati sono chiaramente caratterizzati da grandissima precisione e minuziosità. Decisamente più semplice ed essenziale rispetto ad alcune tra le precedenti, spicca però per la possibilità di accedere direttamente ai bollettini meteo. La sua interfaccia è intuitiva e di facile navigazione.

Nello scegliere l’app di meteo a cui affidarsi, entrano in gioco anche fattori soggettivi. Le preferenze personali di accessibilità e la zona specifica in cui si risiede influenzano inevitabilmente la scelta dell’app a cui far riferimento per conoscere le previsioni meteorologiche. È anche utile ricordare che, le previsioni meteo a breve termine tendono ad essere più precise e affidabili rispetto a quelle a lungo termine.