Meteo, l’esperto annuncia due novità per il fine settimana: freddo e pioggia, ecco dove

Chi fine settimana sarà sul fronte meteo? L’Italia deve prepararsi a due novità rispetto al tempo visto finora: così ha spiegato a Money.it il meteorologo di 3BMeteo Paolo Corazzon.

Da venerdì 29 novembre, infatti, la penisola sarà interessata da cambiamenti delle temperature e poi dall’irruzione di fenomeno di maltempo, con piogge e qualche spruzzata di neve.

Attenzione, però, non ci sarà il gelo artico e l’Italia sarà di fatto divisa in due. Il Nord e il Centro del medio alto Tirreno avranno cieli soleggiati, mentre le regioni del medio Adriatico e del Sud vedranno annuvolamenti anche piovosi.

Cos aspettarsi, quindi, in questo ultimo fine settimana di novembre? Le previsioni di Corazzon per venerdì, sabato e domenica.

Freddo in arrivo di Balcani in Italia: di quanto scenderanno le temperature?

Il primo cambiamento metereologico degno di nota per il fine settimana riguarderà le temperature, come spigato dall’esperto Paolo Corazzon:

Aria un po’ più fredda partita dal Nord Europa proseguirà verso i Balcani e si spingerà in Italia con le prime avvisaglie già venerdì. Sabato tutto il Paese sarà interessato da un calo termico, che si farà sentire soprattutto al Centro-Sud visto che in queste zone le temperature erano risalite anche sui 15 gradi, con punto di 18-20 gradi.

Attenzione, però: il meteorologo evidenzia che non ci sarà il temuto gelo artico. Piuttosto, “le minime saranno prossime allo zero o di poco al di sopra, ma le massime punteranno verso i 10 gradi.”

Nella città abruzzese L’Aquila potrebbe segnare -1 nelle ore più fredde, mentre temperature di poco sopra lo zero sono previste in Umbria, Basilicata, Toscana,

Il calo termico si avvertirà soprattutto al mattino presto, con aria meno fredda durante le ore centrali della giornata.

Maltempo al Sud, anche con neve a bassa quota

Per quanto riguarda il maltempo, questo coinvolgerà solo le regioni del medio Adriatico e del Sud. Le piogge, quindi, arriveranno da venerdì sera e si estenderanno alla giornata di sabato 30 novembre ma saranno concentrate nel basso Lazio, nelle Marche, in Abruzzo, in Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia. In alcune zone calabresi sono attesi rovesci temporaleschi.

Con il calo delle temperature ci si aspetta anche qualche nevicata, “ma solo sull’Appennino centro meridionale, con neve anche a 800-1.000 metri, in Abruzzo per esempio”, ha precisato Corazzon.

Le zone interne di Basilicata e Puglia potranno vedere imbiancate cime a 800 metri.

Il Nord e il medio alto Tirreno avranno tre giornate di sole, anche se con un’aria più fredda ma non gelida.