Meteo a Capodanno, ci sarà la neve? Le previsioni di inizio 2025

Che Capodanno sarà dal punto di vista del meteo? Se lo chiedono in molti, soprattutto chi ama sciare o chi ha previsto di partire per salutare il 2024 e festeggiare l’arrivo del 2025.

Le previsioni meteorologiche indicano una generale situazione di bel tempo su tutta la penisola, con giornate soleggiate e temperature nella norma invernale. La presenza del sole nelle ore più calde mitigherà l’aria pungente dei giorni passati, con poche nubi e nessun fenomeno di rilievo negli ultimi giorni dell’anno. Cosa aspettarsi, invece, con l’arrivo del 2025? Secondo gli esperti qualcosa potrebbe cambiare.

Con l’avvicinarsi dell’Epifania, infatti, pioggia e neve potrebbero riaffacciarsi in alcune regioni, allontanando l’alta pressione africana dei giorni precedenti. Le previsioni meteo in Italia per Capodanno e inizio 2025.

Meteo Capodanno in Italia: il 2025 sarà soleggiato?

L’ultimo fine settimana dell’anno è iniziato all’insegna del bel tempo e del sole. Secondo le previsioni, in Italia si manterrà una situazione stabile, con giornate soleggiate da Nord a Sud e temperature invernali senza picchi di gelo.

Pochi fenomeni di disturbo si verificheranno prima al Sud, con qualche nube in Sicilia e Calabria, e poi tra Liguria e Toscana, con locali nebbie in pianura e nubi marittime che porteranno pioviggine. Il 31 dicembre sarà ancora soleggiato un po’ ovunque, senza fenomeni di pioggia rilevanti.

La nebbia, però, farà capolino nelle zone della pianura padana, in aree interne del Molise e in alcune città delle Marche. Dove si verificheranno banchi di nebbia, le temperature saranno più fredde. Minime sotto lo zero saranno probabili in Piemonte, mentre sullo zero termico in Trentino, Valle d’Aosta, Molise, Emilia Romagna, Toscana.

Gennaio 2025, tornano freddo e neve?

L’inizio dell’anno con il sole potrebbe subire una scossa con l’avvicinarsi dell’Epifania.

Le previsioni meteo parlano di un’irruzione di aria artica e gelida in arrivo sulla penisola, con alte probabilità di nevicate su Alpi, Appennino Centro-settentrionale e Centro-meridionale fino alla Sicilia. Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Lucania potranno essere imbiancate anche a bassa quota.

Le regioni dell’Italia Centro-orientale potranno invece essere interessate dalla pioggia. Secondo le attuali previsioni, l’Epifania sarà più gelida un po’ su tutto il territorio nazionale. Il freddo e la neve, quindi, non lasceranno ancora la penisola.