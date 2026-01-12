Abbonati

Mercati, grandi sorprese in arrivo. Questo settore potrebbe esplodere nel 2026

Tommaso Scarpellini

12 Gennaio 2026 - 06:53

Un settore dimenticato mostra segnali di forza mentre il contesto globale si complica. Di che settore si tratta e cosa aspettarsi veramente dal 2026?

Mercati, grandi sorprese in arrivo. Questo settore potrebbe esplodere nel 2026

C’è un comparto che da mesi si muove sotto traccia. Non domina i titoli di giornale. Non alimenta narrazioni entusiasmanti. E proprio per questo sta diventando interessante. Quando un settore mostra segnali tecnici evidenti senza il supporto del consenso. Quando le valutazioni restano compresse mentre il contesto macro si fa più instabile. È spesso lì che il mercato inizia a guardare prima di tutti.

La domanda è semplice e scomoda allo stesso tempo. Quale settore potrebbe sorprendere nel 2026 proprio perché nessuno lo sta davvero osservando?

È questo il comparto che sorprenderà tutti nel 2026

Il settore energy globale è uno di quei comparti che negli ultimi anni è rimasto ai margini rispetto alle grandi narrative dominanti. Tecnologia intelligenza artificiale semiconduttori difesa. L’energia è passata in secondo piano nonostante sia strutturalmente centrale per l’economia reale. Un modo efficace per monitorarne l’andamento è osservare strumenti ampi e diversificati come l’ETF Xtrackers MSCI World Energy che offre una fotografia abbastanza fedele del settore su scala globale con una forte componente statunitense.

Dal punto di vista tecnico il movimento recente è tutt’altro che banale. La reazione decisa in area 45 euro ha mostrato la presenza di domanda strutturale. Non un rimbalzo casuale ma una risposta netta su livelli che avevano già svolto in passato una funzione di supporto. La cosa interessante è che questo segnale tecnico è arrivato in assenza di entusiasmo mediatico. Un dettaglio che spesso distingue i movimenti iniziali da quelli terminali.

Valutazioni e metriche da leggere correttamente

Sul piano fondamentale il comparto presenta un’anomalia evidente rispetto al resto del mercato globale. Il P E forward del settore energetico si colloca sotto la media storica a dieci e trenta anni. Al contrario l’S&P 500 tratta su livelli di valutazione che storicamente si collocano oltre l’ottantesimo percentile delle osservazioni passate. Questo differenziale ha portato molti analisti a parlare di settore a sconto.

Tuttavia una lettura superficiale rischia di essere fuorviante. L’energia è un settore CAPEX heavy. Richiede investimenti ingenti e continui. In questo contesto il P E non è sempre la metrica più adatta per cogliere il reale valore dei bilanci. Diventa spesso più rilevante osservare metriche di stock come il P B o la capacità di generare flussi di cassa normalizzati lungo il ciclo delle commodity.

Il nodo macro e geopolitico

Il vero punto di svolta però potrebbe non arrivare né dai grafici né dai multipli. Ma dal contesto economico e geopolitico. Nelle ultime settimane è emerso un potenziale catalizzatore ancora non pienamente confermato ma sufficiente a modificare le aspettative degli investitori. L’azione annunciata da Donald Trump contro il narcotraffico in America Latina con particolare attenzione alla Venezuela introduce un elemento di incertezza in una delle aree più sensibili per il mercato petrolifero globale.
Il Venezuela resta un nodo cruciale per la produzione e l’export di petrolio.

Qualsiasi tensione anche solo percepita sulla catena di approvvigionamento tende a riflettersi immediatamente sulle aspettative di prezzo del greggio. Non serve un’interruzione effettiva. Basta un aumento del rischio percepito. Storicamente questo tipo di dinamica ha mostrato una correlazione significativa con la performance del comparto energetico globale. Non solo per l’effetto diretto sui prezzi ma anche per il beneficio indiretto su chi opera nello stoccaggio nella logistica e nella gestione delle riserve.

Occhio al prezzo del petrolio

È importante sottolineare un aspetto spesso trascurato. I mercati non reagiscono ai fatti ma alle aspettative sui fatti. Anche uno scenario solo potenzialmente destabilizzante può spostare flussi di capitale. In questo contesto il settore energetico funge da copertura implicita contro shock geopolitici e inflattivi. Un ruolo che negli ultimi anni era stato dimenticato ma che tende a riemergere ciclicamente quando il quadro macro si fa meno lineare.

Definire l’energia come settore ciclico è corretto ma incompleto. È ciclico perché dipende dalla domanda globale. Ma è anche strutturale perché non esiste crescita economica senza energia. La transizione energetica non elimina il settore. Lo trasforma. E spesso lo rende più concentrato più disciplinato e paradossalmente più profittevole per chi riesce a sopravvivere alle fasi di compressione.

I rischi da non ignorare

Tutto questo non implica una narrativa priva di rischi. Il settore resta esposto a volatilità elevata a decisioni politiche imprevedibili e a cicli di investimento che possono rapidamente erodere i ritorni sul capitale. Inoltre un rallentamento macro più profondo del previsto potrebbe comprimere la domanda globale di energia mettendo sotto pressione i prezzi. È proprio per questo che l’interesse verso il comparto dovrebbe restare analitico e non emotivo.

Quindi…

Il settore energetico potrebbe diventare uno dei protagonisti silenziosi del 2026. Non perché sia privo di rischi. Ma perché unisce segnali tecnici coerenti valutazioni relative più contenute e un contesto geopolitico che tende a restituirgli centralità. Non è una scommessa direzionale semplice. È una riflessione sul ruolo dell’energia nei portafogli in una fase di mercato che sta diventando più fragile e meno lineare. Capirlo oggi può fare la differenza domani senza bisogno di inseguire mode o promesse facili.

Argomenti

# Analisi del sentiment
# Analisi ciclica
# Analisi tecnica

