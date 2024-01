Meloni candidata alle Europee: una facile vittoria o un flop annunciato?

L’arena politica italiana è in fermento, con le ultime rilevazioni di Noto Sondaggi che stanno scuotendo gli equilibri tra i principali partiti. La candidatura alle Europee della segretaria del Partito Democratico, ancora incerta e senza riserva sciolta, sembrerebbe garantire soltanto un incremento del 0,5% nei consensi secondo l’ultima analisi presentata a Porta a Porta. Numeri che, in confronto alla leadership della presidente del Consiglio, risultano decisamente deludenti.

Dall’altra parte, emerge una realtà diametralmente opposta per Giorgia Meloni, la carismatica leader di Fratelli d’Italia, la cui candidatura alle elezioni europee sembra essere accolta con entusiasmo dal suo elettorato. I dati rilevati da Noto indicano un vantaggio significativo di ben quattro punti percentuali per il partito di Meloni, passando dal 28% al 32% se la leader si presentasse come capolista in tutte le circoscrizioni.

Questi numeri, se confermati, potrebbero rivoluzionare la percezione di Fratelli d’Italia, trasformandolo da una vecchia e piccola formazione apparentemente irrilevante a una forza politica di destra moderna e conservatrice, pronta a guidare il panorama politico italiano.

