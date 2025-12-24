Meglio vendere o conservare? Ecco quanto vale oggi il tuo vecchio Nokia

Se sei un millenial, sicuramente avrai posseduto almeno un telefono Nokia in passato. Erano comodi, a forma di mattoncino, resistenti a qualsiasi urto e con i tastini per poter digitare numeri o scrivere SMS. Oggi sono chiaramente passati in disuso, con l’avvento degli smartphone, ma per molti questi dispositivi rappresentano una risorsa economica importante.

Il mondo del collezionismo tende infatti a far tornare in auge prodotti che in passato erano la normalità, ma oggi sono sempre più introvabili. Ci rientrano di diritto anche i telefoni Nokia che, se tenuti in ottime condizioni, possono arrivare a valere anche migliaia di euro. Ma una domanda sorge spontanea: è meglio venderli subito o aspettare che il valore aumenti ancora? Ecco quale strategia potresti pensare di adottare.

Cosa fare col Nokia 3310

Tra i tanti telefoni Nokia che sono entrati nella storia, ce n’è uno che più di tutti ha fatto parlare: il Nokia 3310. Modello iconico, tornato in voga per i meme, in realtà nasconde tanto altro. Ai tempi era considerato il telefono per antonomasia, pensato per chi aveva un lavoro così importante da passare i fine settimana davanti al telefono.

Oggi sono sempre più di moda, tra i collezionisti ma anche per chi cerca un detox digitale e vuole staccarsi dagli smartphone. Se ne hai ancora uno in giro, potresti pensare di venderlo subito. Un modello nuovo, ancora imballato nella confezione, può essere venduto su piattaforme popolari come eBay a una cifra che va dai 200 ai 500 euro.

Ci sono poi casi isolati, come quanto avvenuto questo mese. Un utente è riuscito a vendere un esemplare a oltre 1.700 euro. Il motivo? Il dispositivo non era mai stato tolto della scatola e aveva ancora le impostazioni di fabbrica originali.

Per una versione usata ma ancora funzionante, potresti guadagnare cifre tra i 20 e i 40 euro al massimo. Con la confezione e il caricabatterie, puoi raggiungere i 100 euro senza problemi.

Conviene tenerlo ancora in casa?

Dall’altro lato della medaglia, c’è da tenere in considerazione che il mercato della telefonia per i collezionisti è in continua evoluzione. Dunque un telefono che ora ha un certo valore, tra un tot di anni potrebbe valerne molti di più. È lo stesso ovviamente anche per il Nokia 3310.

Più passano gli anni, maggiore sarà la ricerca da parte dei collezionisti per ottenerne uno. Se quindi ne hai uno ancora nella scatola originale e in condizioni perfette, valuta la possibilità di aspettare prima di venderlo.

È una sorta di scommessa. Se hai bisogno di soldi subito, allora non pensarci due volte e pubblicalo su eBay. Se invece hai una mente visionaria e sei disposto ad aspettare per trarne maggior profitto, tienilo anche anni nel tuo cassetto e attendi che il valore schizzi alle stelle.