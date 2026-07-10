Mediocredito Centrale (MCC) colloca social bond da 500 milioni, ordini più che doppi. La cedola a tasso fisso

Mediocredito Centrale- Banca del Mezzogiorno SpA (MCC), istituto controllato dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso Invitalia, ha annunciato di avere collocato con successo un bond social – unsecured senior preferred – per un valore complessivo di € 500 milioni (no-grow).

L’obbligazione, emessa ieri, giovedì 9 luglio 2026, presenta una cedola a tasso fisso annua del 3,75% (re-offer yield 3,816%) e scadenza a 6 anni 16 gennaio 2032 (tasso di riferimento interpolato BTP 3,15% 01/06/2031 e BTP 3,25% 15/07/2032 + 50 bps).

Il bond, collocato nell’ambito del programma EMTN (Euro Medium Term Note) da € 2 miliardi e destinato alla platea degli investitori istituzionali, ha raccolto ordini complessivi per circa € 1,2 miliardi.

In evidenza tra le novità arrivate dal mercato obbligazionario il nuovo bond appena emesso da UniCredit.

Il comunicato con cui è stato annunciato l’esito del collocamento ha messo in evidenza la forte domanda per l’obbligazione:

La data di regolamento del prestito obbligazionario è attesa per il 16 luglio 2026, a partire dalla quale i titoli rappresentativi dello stesso saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Previsto un rating, per le obbligazioni di Mediocredito centrale, in linea con quello assegnato dalle agenzie S&P e DBRS alla banca, rispettivamente pari a BBB (Stable) e BBB (high) (Stable).

Così MCC:

“Il Social bond sarà emesso a valere sull’aggiornamento del Social Financing Framework di MCC datato marzo 2026, coerente con le linee guida dell’International Capital Market Association (ICMA Social Bond Principles 2025) e con i Social Loan Principles 2025 di APLMA, LMA e LSTA, finalizzato a promuovere il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (UN SDGs, Agenda 2030). L’aggiornamento del framework è stato strutturato con il supporto di Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB che ha agito in qualità di Sole Sustainability Coordinator e ha ottenuto la Second Party Opinion da parte del revisore indipendente ISS-Corporate Solutions”.