Mediobanca, grande mossa di BlackRock, mentre i piccoli soci urlano no. “Quell’OPS un suicidio per Generali”

In vista del giorno del giudizio sale la tensione tra gli azionisti di Mediobanca. L’azionista pro MPS all’AdnKronos: “Che Generali perda un asset come Banca Generali è un suicidio”
No e ancora no: “ Che Generali perda un asset come Banca Generali è un suicidio. All’assemblea di Mediobanca voterò contro ”. Parla così interpellato dall’AdnKronos un piccolo azionista di Mediobanca e di Generali, in vista del giorno del giudizio, ovvero della data del prossimo 21 agosto, quando gli azionisti di Piazzetta Cuccia si riuniranno per esprimersi sull’OPS che la banca guidata da Alberto Nagel ha lanciato su Banca Generali, controllata del Leone di Trieste.
L’arrivo imminente del giorno clou ha già attivato intanto il grande azionista di Mediobanca BlackRock che, stando a quanto è emerso dalle partecipazioni rilevanti nelle società quotate a Piazza Affari comunicate dalla Consob, ha fatto shopping di alltre azioni di Mediobanca salendo al di sopra del 5% del capitale della banca.
Motivo ovvio, quello di avere più voce in capitolo nell’assemblea che deciderà le sorti di Mediobanca, Banca Generali e Assicurazioni Generali.
Il no dell’azionista, “voterò sicuramente contro OPS Mediobanca su Banca Generali”
Ma mentre BlackRock ha fatto la grande mossa, un piccolo azionista sia di Mediobanca che di Generali si è sfogato per l’appunto con l’agenzia di stampa Adnkronos, bocciando in toto l’operazione orchestrata da Nagel: una manovra che Mediobanca avrebbe messo in campo, secondo il socio, “a suo uso e consumo” per alzare le barricate contro l’OPS con cui MPS-Monte dei Paschi si è lanciata alla sua conquista (cosa di fatto vera, in quanto l’offerta pubblica di scambio sulla controllata del Leone va letta alla stregua di una mossa orchestrata da Piazzetta Cuccia per sfuggire alle mire del Monte ). E una operazione che il socio ha definito “puerile” e che non avrebbe alcun senso, in quanto non farebbe gli interessi di nessuno, confermandosi anzi addirittura un suicidio per Assicurazioni Generali.
L’OPS “ consegna a Generali un notevole quantitativo di azioni proprie che diventano una palla al piede per la propria operatività. Se fosse possibile immetterle sul mercato a un prezzo di carico più alto sarebbe bene. Vediamo quali saranno le evoluzioni”.
In ogni caso il piccolo azionista ha detto chiaro e tondo che voterà “sicuramente contro” l’OPS promossa da Mediobanca su Banca Generali che, va ricordato, comporterebbe per la sua realizzazione il versamento a Generali, per l’acquisizione della sua controllata, delle azioni che, in qualità di azionista di maggioranza, Mediobanca detiene nel suo capitale.
Il giudizio è netto, e il piccolo azionista ha deciso da quale parte stare: “ Sono favorevole all’OPS di MPS-Monte dei Paschi di Siena perché Mediobanca è, dal mio punto di vista, un centro di potere che se venisse smontata, ne gioverebbe l’economia italiana”.
La Consob accende i fari su quella strana coincidenza
Nel frattempo la Consob ha acceso i fari su quella strana coincidenza che ha visto Mediobanca, lo scorso 28 aprile, annunciare il grande blitz su Banca Generali, appena qualche giorno dopo la nomina del nuovo CDA di Generali.
Qualcosa che non è sfuggito neanche al piccolo socio contattato dall’AdnKronos, che ha lanciato la seguente accusa: “ Prima viene nominato il nuovo consiglio di amministrazione, con persone volute da Mediobanca. Quattro giorni dopo viene lanciata l’OPS dove dovranno votare questi stessi soggetti”.
Il sospetto è stato tra l’altro confermato, in quanto le risposte che sono pervenute alla Consob da almeno un consigliere di Generali hanno certificato che qualche membro del CDA del Leone era consapevole del progetto di Piazzetta Cuccia.
Alla domanda dell’Autorità di vigilanza ai consiglieri di Assicurazione Generali se qualcuno fosse stato messo al corrente dell’intenzione di Mediobanca di lanciare l’OPS su Banca Generali prima del rinnovo del CDA del Leone di Trieste, il sì non è mancato.
In evidenza la risposta di Lorenzo Pelliccioli che, stando a quanto riportato dal quotidiano La Stampa avrebbe detto anche di avere avuto un incontro a cui avrebbe partecipato lo stesso CEO di Piazzetta Cuccia, Alberto Nagel. Tanto che il quotidiano Il Messaggero, che aveva già anticipato le indiscrezioni sulla scelta della Consob di far luce su quella coincidenza - OPS su Banca Generali lanciata pochi giorni dopo il rinnovo del CDA di Generali - ha pubblicato un articolo oggi con il seguente titolo: “ La trattativa privata di Nagel Pelliccioli al CDA Generali: compriamo titoli Mediobanca (per blindare per l’appunto le mosse dell’AD)”, mentre La Stampa ha rivelato “le scintille” nel CDA del Leone, riportando come Pellicioli avesse proposto di acquistare azioni Mediobanca per sostenere l’offerta di Nagel su Banca Generali, a fronte, tuttavia, del “no” del numero uno di Generali, l’amministratore delegato Philippe Donnet.
La mossa di BlackRock in Mediobanca. Il colosso aveva votato contro OPS MPS
Tornando alla mossa di BlackRock nel capitale di Mediobanca, in vista dell’assemblea degli azionisti che Nagel ha appena deciso di convocare il prossimo 21 agosto, il colosso americano del risparmio gestito numero uno al mondo - che si è già messo in evidenza con la recente manovra lanciata nel capitale di un’altra banca italiana - ha acquistato ulteriori azioni di Piazzetta Cuccia, portando la sua quota complessiva al 5,059%, rispetto al 3,518% dichiarato sul sito della banca e al 4,23% che era stato depositato nell’assemblea di ottobre 2024.
BlackRock detiene la partecipazione in via indiretta attraverso 15 società controllate.
L’ulteriore shopping di azioni Mediobanca da parte del gigante americano è sicuramente volta a blindare la strategia di Alberto Nagel, dunque l’OPS su Banca Generali visto che, nel corso dell’assemblea degli azionisti di MPS che si era riunita nel mese di aprile, Blackrock aveva votato contro l’aumento di capitale proposto dal Monte dei Paschi a servizio dell’OPS promossa su Piazzetta Cuccia.
