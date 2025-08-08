Mediobanca, grande mossa di BlackRock, mentre i piccoli soci urlano no. “Quell’OPS un suicidio per Generali”

No e ancora no: “ Che Generali perda un asset come Banca Generali è un suicidio. All’assemblea di Mediobanca voterò contro ”. Parla così interpellato dall’AdnKronos un piccolo azionista di Mediobanca e di Generali, in vista del giorno del giudizio, ovvero della data del prossimo 21 agosto, quando gli azionisti di Piazzetta Cuccia si riuniranno per esprimersi sull’OPS che la banca guidata da Alberto Nagel ha lanciato su Banca Generali, controllata del Leone di Trieste.

L’arrivo imminente del giorno clou ha già attivato intanto il grande azionista di Mediobanca BlackRock che, stando a quanto è emerso dalle partecipazioni rilevanti nelle società quotate a Piazza Affari comunicate dalla Consob, ha fatto shopping di alltre azioni di Mediobanca salendo al di sopra del 5% del capitale della banca.

Motivo ovvio, quello di avere più voce in capitolo nell’assemblea che deciderà le sorti di Mediobanca, Banca Generali e Assicurazioni Generali.

Il no dell’azionista, “voterò sicuramente contro OPS Mediobanca su Banca Generali”

Ma mentre BlackRock ha fatto la grande mossa, un piccolo azionista sia di Mediobanca che di Generali si è sfogato per l’appunto con l’agenzia di stampa Adnkronos, bocciando in toto l’operazione orchestrata da Nagel: una manovra che Mediobanca avrebbe messo in campo, secondo il socio, “a suo uso e consumo” per alzare le barricate contro l’OPS con cui MPS-Monte dei Paschi si è lanciata alla sua conquista (cosa di fatto vera, in quanto l’offerta pubblica di scambio sulla controllata del Leone va letta alla stregua di una mossa orchestrata da Piazzetta Cuccia per sfuggire alle mire del Monte ). E una operazione che il socio ha definito “puerile” e che non avrebbe alcun senso, in quanto non farebbe gli interessi di nessuno, confermandosi anzi addirittura un suicidio per Assicurazioni Generali.

L’OPS “ consegna a Generali un notevole quantitativo di azioni proprie che diventano una palla al piede per la propria operatività. Se fosse possibile immetterle sul mercato a un prezzo di carico più alto sarebbe bene. Vediamo quali saranno le evoluzioni”.

In ogni caso il piccolo azionista ha detto chiaro e tondo che voterà “sicuramente contro” l’OPS promossa da Mediobanca su Banca Generali che, va ricordato, comporterebbe per la sua realizzazione il versamento a Generali, per l’acquisizione della sua controllata, delle azioni che, in qualità di azionista di maggioranza, Mediobanca detiene nel suo capitale.

Il giudizio è netto, e il piccolo azionista ha deciso da quale parte stare: “ Sono favorevole all’OPS di MPS-Monte dei Paschi di Siena perché Mediobanca è, dal mio punto di vista, un centro di potere che se venisse smontata, ne gioverebbe l’economia italiana”.