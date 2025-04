Mediobanca, agguato a Banca Generali anti MPS. Nuovo atto nella guerra per “il Trono di Spade”

Come investire in borsa?

L’ultima grande partita di risiko bancario appena annunciata a Piazza Affari, ovvero quella che ha visto Mediobanca rispondere all’offensiva lanciata per la sua conquista da MPS Monte dei Paschi di Siena lanciando a sorpresa una OPS su Banca Generali, la controllata di Assicurazioni Generali, conferma secondo qualche analista una cosa sola, che l’Italia conosce già da molto tempo, ma su cui la finanza mondiale punta i riflettori: Assicurazioni Generali continua a ricoprire il ruolo di “centro di gravità della febbre M&A” che è scoppiata nel mondo bancario italiano.

Tanto che Thomas Nienaber di MKP Advisors, interpellato da Bloomberg, ha definito la mossa di Mediobanca un altro grande atto di quella grande unica partita che domina la scena finanziaria dell’Italia da anni, ovvero in quella grande battaglia per il controllo di Generali in stile “Game of Thrones”, o “Trono di Spade”.

Il timing e i termini finanziari dell’operazione che il CEO di Mediobanca, Alberto Nagel avrebbe accarezzato da tempo - così come ha detto a lui nel corso della conference call indetta con gli analisti dopo il grande annuncio, fanno pensare automaticamente e inevitabilmente a una strategia di difesa, con cui Piazzetta Cuccia sta tentando di sfuggire all’offensiva lanciata dal Monte dei Paschi per acquisirne il controllo.

Come? Togliendo essa stessa in primis quel disturbo che la sua presenza nel Leone di Trieste ha indiscutibilmente provocato a quei due grandi player presenti nei tre grandi pilastri della finanza italiana: Francesco Gaetano Caltagirone e Delfin, questa ultima holding della famiglia Del Vecchio, presenti entrambi nelle vesti di grandi azionisti nei capitali di MPS, Assicurazioni Generali e Mediobanca, appena reduci tra l’altro dalla sconfitta di venerdì scorso 24 aprile, quando l’assemblea dei soci del Leone ha preferito confermare lo status quo della gestione da anni in mano al CEO Philippe Donnet, votando a favore della lista del maggiore azionista Mediobanca (che detiene una quota nel Leone pari al 13% circa) e non di quella di minoranza presentata dal costruttore romano, spalleggiata da Delfin e a, sorpresa, da UniCredit.

Quell’assedio continuo alla sua presenza in Generali avrebbe evidentemente stremato Mediobanca, tanto che ieri il CEO di Piazzetta Cuccia Alberto Nagel lo ha fatto capire chiaramente: “Siamo stati accusati in passato di essere troppo dipendenti da Generali”. E questa OPS su Banca Generali, ha aggiunto, “non è una risposta a questa critica, ma una soluzione”.

Di fatto Mediobanca, nello spiegare la mossa con cui ha intenzione di rilevare la controllata del Leone, attiva nel private banking, lo ha scritto chiaro e tondo nel comunicato con cui ha annunciato l’OPS, parlando di una “ evoluzione del rapporto tra Mediobanca e Generali che da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale ”. Tutto, attraverso una maxi operazione che permetterebbe a Piazzetta Cuccia di trasformarsi in “un leader nel Wealth Management con attivi in gestione per 210 miliardi, ricavi per 2 miliardi e capacità di crescita per oltre 15miliardi annui ”.

Nagel è stato poi ancora più chiaro quando, stando a quanto riportato da Radiocor, ha parlato chiaramente di un’alternativa, quella dell’OPS lanciata su Banca Generali, offerta ai soci di Mediobanca, rispondendo a chi gli chiedeva se la mossa potesse essere espressione di una strategia difensiva volta a tutelarsi dall’assalto del Monte dei Paschi di Siena, impostata sulla speranza che i vertici di MPS potessero magari desistere dall’OPS lanciata su Piazzetta Cuccia (visto che il loro obiettivo ultimo, come sottolineato da diversi analisti, sarebbe non tanto Mediobanca, ma Generali):

“Ai nostri azionisti penso che debbano essere proposte delle alternative e che poi stia a loro decidere. Noi abbiamo il compito di gestire la banca, proporre delle soluzioni che ne facciano crescere il valore e la facciano sviluppare affinché queste ipotesi possano essere messe in confronto e dopo saranno gli azionisti a decidere”

Ancora Nagel, a chi gli ha chiesto nella conference call di ieri se l’OPS su Banca Generali fosse una controfferta ai soci di Mediobanca rispetto all’OPS di MPS, ha così risposto: “Se la interpreta cosi’, è una buona sintesi”. Nel frattempo, a guadagnarci a Piazza Affari sono state ieri sicuramente le azioni di Banca Generali, che hanno chiuso la sessione di ieri con uno scatto di oltre il 5%, dopo essere volate durante la giornata di contrattazioni fino a oltre il 9%. Assicurazioni Generali ha invece pagato la prospettiva di una uscita di scena di Mediobanca accusando un ribasso dell’1,1%, mentre le azioni di Mediobanca sono scese dello 0,8%. Non poteva mancare in tutto questo il commento del vicepremier, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che è tornato a rimarcare l’importanza della finanza tutta made in Italy.

“Chiedete al ministro dell’Economia. A me interessa che il risparmio italiano rimanga in Italia ”. Salvini ha aggiunto che “aver salvato MPS, che adesso è un player importante a livello nazionale, per me è motivo di orgoglio perché, fosse stato per la sinistra, sarebbe stata svenduta a pezzettini anni fa ”.

E ancora, in quella che è diventata una sorta di solita solfa, il vicepremier del governo Meloni ha rincarato la dose su Generali: “ Per quanto riguarda Generali a me interessa che i risparmi degli italiani vengano investiti in aziende italiane ”, per poi dire: “Non entro nel merito di dinamiche finanziarie che lascio commentare ad altri”.