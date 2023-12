Materie prime, cosa è successo nel 2023 e quali previsioni per il 2024?

Materie prime sotto i riflettori: cosa è successo nel 2023 e che anno sarà il 2024? Tempo di bilanci e di previsioni per gli investitori che puntano su metalli, carburanti energetici e risorse agricole.

La politica delle banche centrali, la ripresa della Cina, i venti di recessione, l’escalation della guerra in Medio Oriente, i fenomeni meteorologici avversi sono tra i fattori che hanno maggiormente influenzato i prezzi delle principali commodities nel 2023 e che si preannunciano come elementi determinanti anche per le quotazioni nel 2024.

Petrolio, gas, nichel, rame, ma anche riso, cacao e zucchero sono stati protagonisti nel 2023. Quali sono le previsioni 2024 per queste e altre materie prime cruciali per l’economia globale?

Materie prime: cosa è successo ai prezzi nel 2023

L’anno che sta per finire ha registrato alcune sorprese nel settore delle materie prime: i prezzi del cacao e del minerale di ferro sono aumentati nel 2023, mentre quelli del gas naturale e del carbone sono crollati, con la maggior parte delle risorse agricole che dovrebbero sovraperformare quelle energetiche e dei metalli industriali nel 2024, a causa dei vincoli di offerta e dei problemi climatici.

L’indice Thomson Reuters/CoreCommodity, che comprende più di una dozzina di materie prime come petrolio, oro, zucchero e rame, è destinato a scendere del 4% per il 2023 dopo che i rialzi dei tassi di interesse hanno frenato la crescita globale e scosso i mercati finanziari.

I prezzi del cacao sono schizzati del 72%, raggiungendo i massimi pluridecennali a causa delle limitate forniture, mentre il minerale di ferro è aumentato di quasi il 55% con la Cina in cerca di sostenere il settore immobiliare in crisi.

I prezzi del gas naturale e del carbone hanno invece registrato un tonfo rispetto ai massimi storici del 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e sono stati tra i maggiori perdenti poiché i produttori hanno aumentato le forniture e la domanda si è attenuata.

In un anno poco brillante per il commercio dei metalli, il nichel è emerso come il peggiore per rendimento e potrebbe non vedere una tregua in tempi brevi. Il metallo utilizzato nell’acciaio inossidabile e nelle batterie dei veicoli elettrici è destinato a registrare un calo annuo di oltre il 40% alla Borsa dei metalli di Londra, il tonfo più pesante dal 2008. Si tratta di gran lunga del risultato peggiore tra i metalli industriali e contrasta con un calo del 3% del rame.

I metalli sono stati messi sotto pressione nel 2023 dalle difficoltà economiche globali e dall’incertezza sulle prospettive di crescita della Cina. L’indicatore complessivo di sei metalli del LME è sceso di oltre il 5% per l’anno.

Sul fronte alimentare, il clima caldo e secco dovuto a El Nino ha messo a dura prova la produzione globale di riso, caffè e zucchero, sostenendo i prezzi.

Materie prime 2024: quali previsioni?

Gli analisti di Macquarie hanno affermato in una nota che si aspettano che la debolezza aggregata dei prezzi delle materie prime continui nel 2024, con la crescita economica statunitense che presto si fermerà e il Pil europeo e cinese che probabilmente rimarrà, nella migliore delle ipotesi, tiepido.

I futures del cacao di New York sono saliti quest’anno al massimo degli ultimi 46 anni e si prevede che rimarranno forti nel 2024, sostenuti da uno scarso raccolto nella regione di produzione chiave, l’Africa occidentale, dove la diffusione della malattia virale dei germogli ha colpito i raccolti.

Per quanto riguarda il minerale di ferro, gli sforzi della Cina per rilanciare il settore immobiliare in difficoltà e sostenere la ripresa economica porteranno a nuovi guadagni all’inizio del 2024.

L’aumento dell’offerta di petrolio, gas e carbone potrebbe pesare sui prezzi per il secondo anno nel 2024.

I futures del greggio Brent e West Texas Intermediate sono scesi di circa il 7% quest’anno, per la prima volta in tre anni, nonostante la domanda record di petrolio globale e i tagli più profondi all’offerta da parte dell’OPEC+. La crescita della produzione non OPEC è destinata a dominare nel 2024, con S&P Global Commodity Insights che prevede una produzione record di greggio e liquidi negli Stati Uniti, Brasile e Canada. Macquarie prevede che i prezzi del Brent e del WTI raggiungeranno una media di 77 e 73 dollari al barile nel 2024.

Il calo dei rendimenti del dollaro Usa e dei titoli del Tesoro, in mezzo alle crescenti aspettative che la Federal Reserve metterà fine alla stretta della politica monetaria, ha aiutato l’oro a correre verso il suo anno migliore negli ultimi tre e ha visto i prezzi raggiungere i massimi storici sopra i 2.100 dollari questo mese.

Citi prevede che i prezzi dell’oro e dell’argento aumenteranno entro la metà del 2024 sulla forte domanda di metalli come copertura contro i rischi di ribasso delle azioni e degli immobili dei mercati sviluppati.

Si prevede che i prezzi del nichel rimarranno sotto pressione nel 2024 a causa di un surplus globale per il metallo.