Massimo Moretuzzo: biografia e programma del candidato Pd-M5s in Friuli-Venezia Giulia

Chi è Massimo Moretuzzo? Si è arricchita di un nuovo importante tassello la biografia dell’attuale consigliere regionale, visto che è stato scelto come candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2023.

Moretuzzo in queste regionali sarà sostenuto da un’ampia coalizione per l’occasione allargata anche al Movimento 5 Stelle: oltre al Pd e ai pentastellati, ci sarà anche il Patto per Autonomia di cui è segretario regionale, Slovenska Skupnost, Open Sinistra Fvg e Alleanza Verdi e Sinistra. In più ci sarà anche l’appoggio esterno da parte del Partito Animalista.

Alle elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2023, il centrosinistra sfiderà il presidente uscente di centrodestra Massimiliano Fedriga con Alessandro Maran (terzo polo) e Giorgia Tripoli (Insieme Liberi) a completare il quadro dei candidati.

Vediamo allora la biografia di Massimo Moretuzzo, dando uno sguardo anche a quelle che sono se le principali proposte contenute nel programma elettorale realizzato in vista delle elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia.

La biografia di Massimo Moretuzzo

Nome: Massimo Moretuzzo

Data di nascita: 5 Febbraio 1976

Luogo: Udine

Famiglia: sposato con due figli

Istruzione: laurea in Scienze dell’Educazione

Lavoro: imprenditore

Partito: Patto per l’Autonomia

Ruolo: segretario regionale del Patto per l’Autonomia, ex sindaco di Mereto di Tomba, consigliere regionale e candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2023

Elezioni regionali 2023: il programma elettorale

In vista delle elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2023, Massimo Moretuzzo insieme alla coalizione che sostiene la sua candidatura a presidente ha realizzato un programma elettorale che, nella sua versione completa e in pdf, può essere visualizzato tramite il box in calce all’articolo.

Queste sono le principali proposte contenute nel programma elettorale di Massimo Moretuzzo, candidato presidente del Pd e del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali 2023 in Friuli-Venezia Giulia.

Salute

Investire davvero nella sanità territoriale, riconoscere i giusti incentivi al personale, affrontare la carenza di medici di base, potenziare la prevenzione, sviluppare la telemedicina, nominare ai vertici delle aziende sanitarie i professionisti migliori.

Ambiente

Istituire un tavolo permanente per l’emergenza ambientale, rendere subito operativo un Piano di adattamento ai cambiamenti climatici, finanziare investimenti per diminuire le perdite di acqua potabile, incentivare il riutilizzo di acque depurate per industrie e abitazioni.

Economia

Destinare almeno il 3% del PIL regionale alla ricerca, favorire l’economia circolare e la crescita delle professionalità necessarie alla transizione ecologica; responsabilità sociale d’impresa e stop al lavoro precario, portare l’occupazione femminile al 70% e ridurre la disoccupazione dei giovani che non studiano né lavorano sotto il 10%.

Autonomia

Rilanciare la vocazione internazionale, lo sviluppo della portualità, la resilienza delle terre alte, una manifattura capace di competere sul mercato globale, una formazione scolastica inclusiva e integrata, un pluralismo culturale e linguistico che ci rende unici.