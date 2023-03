Quanto guadagna Massimiliano Fedriga? Biografia e stipendio del presidente del Friuli-Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga nonostante i suoi soli 42 anni può essere considerato come un politico ormai navigato, forte dei dieci anni passati in Parlamento e dei cinque alla guida del Friuli-Venezia Giulia.

Considerato inizialmente come una sorta di delfino di Matteo Salvini all’interno della Lega, Massimiliano Fedriga durante il suo mandato da presidente di Regione è emerso invece come uno dei possibili leader del futuro del Carroccio, sposando una linea più moderata rispetto a quella del suo segretario che spesso è stata apprezzata anche dalle opposizioni.

In vista delle elezioni regionali che in Friuli-Venezia Giulia si terranno il 2 e 3 aprile 2023, Fedriga sarà di nuovo in campo come candidato presidente di tutta la coalizione di centrodestra: per il Pd e il Movimento 5 Stelle, a sfidarlo sarà Massimo Moretuzzo.

Vediamo allora quanto guadagna Massimiliano Fedriga, dando uno sguardo allo stipendio e alla biografia di quello che è una delle figure politiche più emergenti nel nostro Paese.

Chi è Massimiliano Fedriga? La biografia

Massimiliano Fedriga nasce a Verona il 2 luglio del 1980 ma può essere considerato un triestino a tutti gli effetti. Nella città giuliana infatti vive e ha completato in passato la carriera scolastica diplomandosi al liceo scientifico Galileo.

Dopo aver conseguito il diploma a Trieste, Fedriga ha continuato gli studi laurendosi in Scienze della Comunicazione, conseguendo poi anche un Master in Gestione e Analisi della Comunicazione e iniziando a lavorare come consulente.

Dal suo curriculum possiamo leggere che quindi ha lavorato come art director presso un’agenzia pubblicitaria di Trieste, come analista in una web agency di Treviso e anche come responsabile marketing della Cybertec di Trieste.

Oltre agli studi e al lavoro però Massimiliano Fedriga ha sempre avuto la politica nel sangue. Nel 1995 infatti si iscrive alla Lega Nord grazie a un’autorizzazione firmata dai genitori in quanto all’epoca minorenne. In pratica il suo rapporto con il carroccio dura in maniera ininterrotta da più di 20 anni.

La carriera all’interno della Lega è fulminea. Nel 2003 è segretario provinciale del carroccio a Trieste, ma il grande passo avviene nel 2008 quando viene eletto deputato, nonostante le sole 378 preferenze ricevute, sbarcando così a Roma.

Nel 2011 poi, vista la spaccatura a Trieste tra le fila del centrodestra, è il candidato sindaco per la Lega Nord che aveva deciso di correre da sola. Alla fine Fedriga ottiene il 6,26% dei voti. Due anni più tardi, in occasione delle elezioni politiche del 2013, viene eletto comunque di nuovo deputato.

Oltre al secondo mandato in Parlamento, il giovane politico viene anche nominato capogruppo alla Camera della Lega Nord, aumentando così la propria notorietà e visibilità soprattutto quando venne sospeso per 15 giorni, un record per il ruolo che ricopre, per delle intemperanze durante una votazione sullo ius soli.

Alle politiche del 4 marzo 2018 Fedriga è stato di nuovo eletto alla Camera tramite il listino proporzionale. La sua avventura a Montecitorio però sarà molto breve, vista la sua vittoria candidatura alle regionali in FVG.

Alle elezioni regionali del 2019 in Friuli-Venezia Giulia, con oltre il 57% dei voti è stato eletto presidente di Regione, con Fedriga che sarà in campo anche nel 2023 sostenuto sempre da tutto il centrodestra.

Lo stipendio e il reddito

Durante il periodo in cui è stato deputato, Massimiliano Fedriga ha avuto diritto a un’indennità netta di 5.000 euro al mese più una diaria di 3.503,11 e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro. A questi si aggiungono 1.200 euro annui di rimborsi telefonici e da 3.323,70 fino a 3.995,10 euro ogni tre mesi per i trasporti.

Facendo un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di funzione, si è trattato di uno stipendio da 13.971,35 euro al mese, una cifra minore a quella guadagnata ora presidente di regione che per TrueNumber è di 12.530 euro.

Per quanto riguarda invece il reddito, stando alla dichiarazione dei redditi 2021 Massimiliano Fedriga ha dichiarato un reddito complessivo pari a 122.894 euro.