Market mover della settimana: Bce, Fed, BoE protagoniste assolute

Market mover della settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio: riunioni delle banche centrali e dati macroeconomici importanti saranno protagonisti dei mercati.

C’è molta attesa innanzitutto per le decisioni di Federal Reserve, Bce e Bank of Engand che daranno vita a un due giorni davvero cruciale per l’economia mondiale. Le banche centrali dovranno decidere di quanto aumentare ancora il costo del denaro nella loro rigida lotta all’inflazione.

Intanto, l’Eurozona sarà al centro dell’attenzione anche per il rilascio di risultati chiave quali l’IPC preliminare dell’intera regione e delle singole nazioni Italia e Germania. In più, sarà svelato il dato del Pil della zona euro, ma anche della potenza tedesca, dello Stato italiano e francese.

Le nuove letture degli indici PMI saranno anch’esse molto analizzate per capire se è in corso una ripresa o una contrazione.

Diversi dati importanti arriveranno anche dagli Usa.

Di seguito, i market mover della settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio nel dettaglio.

Market mover lunedì 30 gennaio

10:00, EUR: PIL preliminare della Germania

11:00, EUR: IPP Italia

Market mover martedì 31 gennaio

02:30, CNY: Indice dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero Cina

08:00, EUR: Vendite al dettaglio Germania

08:45, EUR: IPC preliminare Francia

09:55, EUR: Tasso di disoccupazione Germania

11:00, EUR: PIL preliminare Eurozona

14:00, EUR: IPC preliminare Germania

16:00, USD: Rapporto sulla fiducia dei consumatori Usa

Market mover mercoledì 1 febbraio

02:45, CNY: Indice Manifatturiero PMI - Caixin Cina

09:45, EUR: Indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero Italia

09:55, EUR: Indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero Germania

10:00, EUR: Indice PMI manifatturiero Eurozona

11:00, EUR: IPC preliminare Eurozona

11:00, EUR: Tasso di disoccupazione Eurozona

16:00, USD: Indice ISM dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero Usa

16:00, USD: Nuovi Lavori JOLTs Usa

20:00, USD: Decisioni del FOMC Usa

20:30, USD: Conferenza stampa del FOMC Usa

Market mover giovedì 2 febbraio

08:00, EUR: Saldo della bilancia commerciale Germania

13:00, GBP: Decisione sul tasso d’interesse Regno Unito

14:15, EUR: Decisione sul tasso d’interesse Eurozona

14:30, USD: Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione Usa

14:45, EUR: Conferenza Stampa della BCE Eurozona

Market mover venerdì 3 febbraio