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Manutenzione auto, 5 controlli da 10 minuti che possono farti risparmiare

Gabriele Marrone

4 Maggio 2026 - 00:25

Basta pochissimo tempo per prendersi cura della propria auto. Questi semplici controlli possono fare la differenza tra una piccola manutenzione e una spesa da centinaia di euro.

Manutenzione auto, 5 controlli da 10 minuti che possono farti risparmiare

Non servono un’officina né infinite ore libere per mantenere la propria auto in buone condizioni. Alcuni controlli fondamentali richiedono meno tempo di una sessione di scroll sui social, ma trascurarli può portare a guasti costosi o, nei casi peggiori, a restare fermi in strada. Olio motore, freni, pneumatici, tergicristalli e luci, ecco 5 verifiche rapide che chiunque può fare senza esperienza.

1) Livello dell’olio motore

L’olio è il “sangue” del motore e guidare con un livello troppo basso, anche di poco, può accelerare l’usura o causare danni seri nel tempo.

Il controllo richiede appena un paio di minuti. Con l’auto parcheggiata su una superficie piana e il motore freddo, basta estrarre l’asta di controllo, pulirla, reinserirla e poi estrarla di nuovo per leggere il livello. L’olio dovrebbe trovarsi tra il minimo e il massimo indicati.

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Anche il colore è importante. L’olio nuovo è ambrato, mentre quello scuro o granuloso può indicare la necessità di un cambio. Un livello basso può dipendere da una perdita o dal normale consumo, ma rabboccarlo subito costa molto meno che riparare un motore danneggiato.

2) Liquido dei freni

Il liquido dei freni si trova in un piccolo serbatoio trasparente sotto il cofano, anche in questo caso con le indicazioni di minimo e massimo. Un rapido controllo visivo è sufficiente per verificare che il livello sia corretto. Con il tempo, questo liquido assorbe umidità, fattore che riduce l’efficienza della frenata e causa possibili corrosioni interne. Se appare scuro invece che chiaro o giallo, potrebbe essere il momento di sostituirlo.

Attenzione: dei livelli bassi possono anche indicare pastiglie usurate o piccole perdite, dei problemi che, se ignorati, possono diventare seri e molto costosi.

3) Pneumatici

Gli pneumatici sono l’unico punto di contatto tra auto e strada e, spesso, i problemi iniziano prima ancora che si accenda una spia. Il primo passo è un controllo visivo alla ricerca di crepe, usura o danni evidenti, tenendo (anche) a mente che un consumo maggiore su un lato può indicare problemi di convergenza o sospensioni.

Per verificare il battistrada si può usare il classico “test della moneta”, durante il quale si inserisce una moneta nel solco del pneumatico. Se si vede la parte superiore del disegno, il battistrada è troppo consumato. Molto utile anche controllare la pressione con un manometro, perché valori non corretti possono influire sulla stabilità e far tirare l’auto da un lato.

4) Tergicristalli

Spesso dimenticati, i tergicristalli diventano fondamentali proprio quando servono di più - sotto la pioggia.
Crepe, rigidità o striature sul parabrezza segnalano chiaramente che le spazzole sono da sostituire. Fortunatamente si tratta di una delle operazioni più semplici e rapide e spesso bastano meno di cinque minuti.

Un consiglio importante da non sottovalutare: non attivarli mai quando il parabrezza è ghiacciato, perché la guarnizione in gomma potrebbe danneggiarsi o strapparsi.

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5) Luci dell’auto

Fari anteriori, stop, frecce e luci di retromarcia sono fondamentali per la sicurezza e la visibilità. Il controllo richiede meno di un minuto perché basta accendere l’auto e verificare una luce alla volta, camminando intorno al veicolo oppure usando superfici riflettenti. In alternativa, si può chiedere l’aiuto di un’altra persona che controlli che tutto funzioni mentre attivi, una alla volta, le luci all’interno del tuo abitacolo.

Una lampadina fulminata è un problema semplice ed economico da risolvere, ma circolare senza luci funzionanti può farti ricevere delle multe e aumentare il rischio di incidenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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