Magnifiche 7, chi rischia di più? La classifica secondo Shiller e Kindleberger

Per anni Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia e Tesla sono state riunite sotto un’unica etichetta. Le Magnifiche 7 hanno trainato Wall Street, conquistato un peso crescente negli indici americani e rappresentato alcune delle trasformazioni tecnologiche più importanti dell’ultimo decennio. L’intelligenza artificiale ha reso questa narrazione ancora più potente.

Dietro il nome comune, però, le differenze sono diventate profonde. Nvidia vende già la capacità di calcolo necessaria allo sviluppo dell’AI. Microsoft, Alphabet e Amazon stanno trasformando la nuova tecnologia in servizi cloud e software. Meta investe somme enormi nella costruzione dell’infrastruttura. Apple punta soprattutto sulla forza del proprio ecosistema. Tesla viene valutata anche per attività che oggi contribuiscono solo in parte ai risultati economici.

Per questo guardare soltanto ai multipli di Borsa rischia di essere insufficiente. Una prospettiva più interessante viene dagli studi di Robert Shiller e Charles Kindleberger. I due economisti hanno affrontato da angolazioni diverse il rapporto tra innovazione, aspettative, prezzi, comportamento degli investitori e grandi cicli finanziari. Applicare quelle idee alle Magnifiche 7 permette di porre una domanda diversa dalla solita: quanto delle valutazioni attuali è sostenuto dai risultati già raggiunti e quanto dipende da ciò che queste aziende dovranno ancora dimostrare?

Una lente diversa dal semplice P/E

Robert Shiller ha dedicato una parte importante del proprio lavoro al rapporto tra prezzi, fondamentali e aspettative. In Irrational Exuberance analizza il ruolo delle valutazioni, dei comportamenti collettivi, dei media e delle convinzioni di “nuova era” nel determinare l’andamento dei mercati.

Il suo approccio è particolarmente utile nei periodi segnati da grandi innovazioni. Una tecnologia può cambiare realmente l’economia e allo stesso tempo alimentare aspettative finanziarie molto difficili da soddisfare.

Charles Kindleberger parte da un’altra prospettiva. Nella ricostruzione delle grandi manie finanziarie identifica spesso un evento iniziale capace di modificare le opportunità economiche e le aspettative degli investitori. Lo definisce displacement.

L’intelligenza artificiale presenta molte delle caratteristiche di un displacement. Ha modificato le prospettive di crescita di interi settori, ha innescato una corsa agli investimenti e sta ridisegnando le strategie delle maggiori aziende tecnologiche.

Kindleberger, tuttavia, non considera ogni grande innovazione come il preludio di una crisi. Il problema emerge quando aspettative, investimenti, prezzi e disponibilità di capitale cominciano a rafforzarsi reciprocamente fino a rendere il sistema più vulnerabile a una delusione.

Le Magnifiche 7 possono quindi essere analizzate attraverso tre domande. Quanto della crescita attesa è già presente nei conti? Quanto capitale viene impiegato per ottenere quella crescita? Quanto la valutazione dipende da risultati ancora lontani?

Nvidia, quando la narrativa viene raggiunta dai numeri

Nvidia è probabilmente la società che rappresenta meglio il displacement dell’intelligenza artificiale.

La sua posizione è particolare perché la crescita dei fondamentali continua a essere eccezionale. Nell’ultimo trimestre disponibile i ricavi hanno raggiunto 81,6 miliardi di dollari, con un aumento dell’85% rispetto all’anno precedente. Il Data Center ha prodotto da solo 75,2 miliardi, crescendo del 92%.

Sono numeri che rendono difficile descrivere Nvidia come una società sostenuta soltanto dall’entusiasmo degli investitori.

La domanda esiste e produce fatturato. I margini restano elevatissimi e la società occupa una posizione centrale nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale.

Il rischio più interessante, in una lettura ispirata a Kindleberger, potrebbe trovarsi però fuori dal bilancio di Nvidia.

I suoi principali clienti stanno investendo centinaia di miliardi di dollari nella costruzione di data center. Allo stesso tempo stanno aumentando le iniziative finanziarie destinate a sostenere laboratori AI, operatori cloud e società che acquistano grandi quantità di acceleratori.

Finché questa capacità produce ricavi sufficienti, il circuito rimane economicamente sostenibile. Il problema sorgerebbe se gli investimenti continuassero a crescere più rapidamente dei ritorni ottenuti.

Nvidia presenta quindi una situazione apparentemente paradossale. È la società più rappresentativa del boom dell’intelligenza artificiale, ma non è necessariamente quella nella quale la distanza tra narrativa e risultati è maggiore. I fondamentali stanno ancora fornendo una validazione molto forte alle aspettative.

Microsoft, la monetizzazione è già visibile

Microsoft parte da una posizione diversa.

L’azienda può inserire l’intelligenza artificiale all’interno di attività che generavano già enormi quantità di ricavi: cloud, software aziendale, produttività, sicurezza e strumenti per gli sviluppatori.

Nell’ultimo trimestre fiscale i ricavi hanno raggiunto circa 90 miliardi di dollari, con una crescita del 18%. Microsoft Cloud ha superato 59 miliardi di ricavi trimestrali, mentre Azure ha oltrepassato i 100 miliardi su base annua.

In questo caso il legame tra AI e monetizzazione è già relativamente evidente.

Esistono clienti, contratti, servizi e ricavi direttamente collegati alla nuova capacità tecnologica. Dal punto di vista di Shiller, questo riduce la distanza tra il racconto del mercato e ciò che appare nel conto economico.

Rimane il problema degli investimenti. Per sostenere la crescita di Azure e dei nuovi servizi AI, Microsoft deve continuare a costruire infrastrutture molto costose. Il nodo sarà capire se la crescita dei ricavi e dei margini riuscirà a mantenere un ritmo sufficiente rispetto all’aumento del capitale investito. Tra le Magnifiche 7, Microsoft appare comunque una delle società nelle quali la trasformazione dell’AI da promessa a fatturato è già più avanzata.

Alphabet, Google diventa più capital intensive

Alphabet presenta un caso ancora diverso.

Nel secondo trimestre i ricavi hanno raggiunto circa 119,8 miliardi di dollari, con una crescita del 24%. Google Cloud è salito a circa 24,8 miliardi, aumentando a un ritmo superiore all’80%.

La domanda legata all’intelligenza artificiale è quindi evidente anche nei risultati di Alphabet. La trasformazione più importante riguarda però la struttura degli investimenti. Nel trimestre il capex ha raggiunto circa 44,9 miliardi di dollari e il free cash flow è diventato negativo. La società ha inoltre innalzato le previsioni di spesa per l’intero esercizio.

Per molti anni Google è stato considerato un modello quasi ideale di business digitale. La crescita dei ricavi non richiedeva un aumento proporzionale dell’infrastruttura fisica.

L’intelligenza artificiale sta modificando questa caratteristica.

Data center, acceleratori, networking, sistemi energetici e capacità computazionale devono essere costruiti prima che tutti i ricavi collegati possano materializzarsi.

La questione centrale diventa quindi il rendimento del capitale. Alphabet non deve soltanto dimostrare che l’AI genera domanda. Deve dimostrare che la domanda produrrà ritorni sufficienti a remunerare una quantità di investimenti molto superiore rispetto al passato.

Amazon, AWS accelera mentre il free cash flow arretra

Amazon mostra con grande chiarezza lo stesso fenomeno.

Nel secondo trimestre i ricavi complessivi hanno raggiunto circa 200,6 miliardi di dollari, crescendo del 20%. AWS è arrivata a 42,2 miliardi, con un aumento del 37%, il ritmo più rapido degli ultimi 18 trimestri.

Il risultato operativo di AWS è salito da circa 10,2 a 16,6 miliardi. La domanda quindi c’è e produce profitti. Il cambiamento emerge osservando la generazione di cassa. Negli ultimi dodici mesi il free cash flow è passato da un valore positivo di 18,2 miliardi a un deflusso di 7,6 miliardi.

La ragione principale è l’accelerazione degli investimenti nell’infrastruttura. Amazon sta anticipando oggi enormi quantità di capitale nella convinzione che la capacità costruita verrà utilizzata negli anni successivi.

È un passaggio particolarmente interessante alla luce degli studi di Kindleberger.

Il rischio non nasce dal fatto che AWS sia un’attività debole. Al contrario, AWS continua a crescere a ritmi molto elevati. Il punto è capire quanto capitale sia necessario per sostenere quella crescita e quale ritorno verrà prodotto sugli investimenti effettuati.

Se capacità, utilizzo, ricavi e margini continueranno a procedere insieme, il boom degli investimenti troverà una giustificazione economica. Se la capacità dovesse crescere più velocemente della domanda, il quadro diventerebbe più delicato.

Meta, il multiplo non racconta tutta la storia

Meta mostra perché una classifica basata soltanto sul P/E possa essere fuorviante.

Il titolo presenta un multiplo inferiore rispetto a quello di Apple o Nvidia, mentre il business pubblicitario continua a crescere rapidamente.

Nel secondo trimestre i ricavi hanno raggiunto circa 60,8 miliardi di dollari, con un incremento del 28%.

Il dato da osservare si trova però nel rendiconto finanziario.

Il free cash flow trimestrale è sceso a circa 784 milioni di dollari, contro 8,55 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Per il 2026 Meta prevede investimenti nell’ordine di 130-145 miliardi di dollari.

La società sta quindi destinando una parte enorme della propria capacità finanziaria alla costruzione dell’infrastruttura necessaria alla prossima fase tecnologica.

Alcuni benefici dell’AI sono già presenti. Gli algoritmi contribuiscono alla selezione dei contenuti, al targeting pubblicitario e all’efficienza delle piattaforme.

Più difficile è quantificare oggi il ritorno economico degli investimenti destinati alla superintelligenza, ai nuovi modelli e ai grandi data center.

Meta presenta quindi un rischio che non emerge immediatamente dalla valutazione. Il problema non è tanto il multiplo riconosciuto agli utili correnti. È la quantità di capitale che dovrà produrre ritorni adeguati nei prossimi anni.

Apple, solidità finanziaria e aspettative elevate

Apple si trova quasi nella situazione opposta.

La società continua a generare enormi quantità di cassa e non presenta la stessa pressione sugli investimenti infrastrutturali osservabile negli hyperscaler.

Nell’ultimo trimestre i ricavi hanno raggiunto 109,4 miliardi di dollari, crescendo del 16%. L’EPS è salito del 29% a 2,02 dollari, anche se una parte dell’aumento è stata favorita da rimborsi tariffari.

Il titolo viene valutato intorno a 35 volte gli utili trailing.

Il punto più interessante riguarda l’intelligenza artificiale.

Per Nvidia la monetizzazione avviene attraverso la vendita degli acceleratori. Per Microsoft attraverso Azure e Copilot. Per Alphabet e Amazon attraverso il cloud.

Nel caso Apple è ancora più difficile isolare il contributo economico dell’AI.

La tesi del mercato poggia soprattutto sulla forza dell’ecosistema. Una base installata enorme potrebbe consentire ad Apple di utilizzare l’intelligenza artificiale per accelerare la sostituzione dei dispositivi, vendere nuovi servizi, aumentare la fidelizzazione e rafforzare il pricing power.

La possibilità esiste. Deve però essere trasformata in risultati osservabili.

È qui che Shiller diventa particolarmente utile.

Apple non presenta una fragilità finanziaria evidente. Il rischio riguarda soprattutto le aspettative incorporate nella valutazione.

Una società può continuare a produrre utili record e vedere contemporaneamente ridursi il proprio multiplo se il mercato comincia a ritenere che la crescita futura sarà inferiore a quella precedentemente immaginata.

Tesla, dove il futuro pesa di più

Tesla rappresenta il caso più estremo del gruppo.

Con un P/E trailing superiore a 300 volte, la valutazione non può essere spiegata soltanto attraverso gli utili generati dall’attività automobilistica corrente.

Nel prezzo entrano aspettative legate alla guida autonoma, ai robotaxi, alla robotica, all’intelligenza artificiale e all’energia.

Questo non significa che tali attività non possano diventare enormi.

Il punto è che una parte significativa della valutazione dipende da risultati economici che devono ancora materializzarsi su scala sufficiente.

Nel secondo trimestre Tesla ha inoltre aumentato fortemente gli investimenti mentre il free cash flow è diventato negativo.

Tra le Magnifiche 7 è quindi il caso in cui la lettura di Shiller appare più immediata. Il mercato attribuisce un valore molto importante a ciò che l’azienda potrebbe diventare, non soltanto a ciò che produce oggi.

Anche una parte dell’analisi di Kindleberger diventa rilevante. Investimenti crescenti e aspettative molto elevate aumentano la sensibilità del titolo a eventuali ritardi nella realizzazione dei progetti.

Non è necessario che Tesla entri in crisi perché la valutazione venga rivista. Può essere sufficiente che alcune delle attività future crescano più lentamente del previsto.

Il vero tema dell’AI è il ritorno sul capitale

Mettendo insieme le sette società emerge un elemento comune molto più importante del semplice P/E.

L’intelligenza artificiale sta cambiando la quantità di capitale necessaria per competere nel settore tecnologico.

Per anni società come Microsoft, Alphabet e Meta hanno beneficiato di modelli estremamente scalabili. Una volta costruite le piattaforme, nuovi utenti e nuovi ricavi potevano essere aggiunti con costi incrementali relativamente contenuti.

L’AI richiede un’infrastruttura diversa.

Servono data center, semiconduttori, reti, sistemi di raffreddamento e grandi quantità di energia.

I principali operatori stanno quindi destinando centinaia di miliardi di dollari alla costruzione di capacità che dovrà essere utilizzata negli anni successivi.

La domanda più importante non è stabilire se l’intelligenza artificiale sia una bolla.

È capire quale rendimento produrrà il capitale investito.

Una tecnologia può trasformare l’economia e contemporaneamente provocare investimenti eccessivi in alcune fasi del suo sviluppo.

La storia economica offre molti esempi. Le ferrovie hanno rivoluzionato i trasporti, ma la loro costruzione è stata accompagnata da grandi cicli speculativi. Internet ha trasformato l’economia mondiale, ma una parte delle infrastrutture costruite durante la corsa tecnologica degli anni Novanta produsse ritorni molto inferiori alle aspettative iniziali.

Il successo della tecnologia non garantisce automaticamente il successo finanziario di ogni investimento destinato a sfruttarla.

Il credito diventa una variabile da seguire

Un secondo elemento merita attenzione.

La prima parte del boom dell’AI è stata finanziata soprattutto dalle enormi disponibilità finanziarie delle maggiori società tecnologiche.

Questo sta iniziando a cambiare.

Stanno crescendo le iniziative attraverso le quali fondi e operatori finanziari possono fornire capitale a laboratori AI, società cloud e aziende che devono acquistare infrastrutture.

L’obiettivo è aumentare ulteriormente la capacità di investimento dell’ecosistema.

La presenza del credito non dimostra l’esistenza di una bolla. Diventa però importante quando consente agli investimenti di crescere più rapidamente rispetto alla capacità finanziaria generata direttamente dalle attività economiche.

È uno dei punti centrali delle analisi di Kindleberger.

Il credito può prolungare un’espansione e aumentare la quantità di capitale disponibile. Se gli investimenti producono ritorni adeguati, può contribuire allo sviluppo economico. Se le aspettative vengono deluse, la leva finanziaria può rendere l’aggiustamento più rapido e doloroso.

Il settore tecnologico non presenta oggi necessariamente la fragilità tipica delle grandi crisi studiate da Kindleberger. Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Apple e Nvidia dispongono di capacità finanziarie straordinarie.

Ciò che va seguito è il modo in cui viene finanziata la parte più periferica dell’ecosistema AI.

Le differenze con il 2000 restano enormi

Paragonare automaticamente l’attuale mercato alla bolla dot-com sarebbe fuorviante.

Le principali società tecnologiche di oggi producono ricavi, utili e flussi di cassa di dimensioni enormi.

Nvidia cresce dell’85%. Microsoft del 18%. Alphabet del 24%. Amazon del 20%. Meta del 28%. Apple ha aumentato i ricavi del 16%.

La situazione è quindi molto diversa da quella di molte società quotate alla fine degli anni Novanta sulla base di business plan che non avevano ancora prodotto profitti significativi.

Le analogie con il passato vanno cercate altrove.

Una nuova tecnologia modifica le prospettive economiche. I primi operatori ottengono risultati elevati. Gli investimenti aumentano. I concorrenti accelerano per non restare indietro. Viene costruita nuova capacità. Il capitale affluisce verso il settore.

È questa la somiglianza che può essere utile osservare.

Kindleberger mette però in guardia proprio dal confondere le somiglianze con l’identità.

Il fatto che alcuni meccanismi ricordino altri cicli storici non consente di stabilire né l’esistenza di una bolla né il momento di una possibile inversione.

Quali Magnifiche Sette presentano oggi il maggiore rischio di aspettative

Il confronto produce una classifica diversa a seconda del tipo di rischio osservato.

Se si considera la distanza tra utili correnti e quantità di futuro incorporata nella valutazione, Tesla appare il caso più evidente. Una parte importante del prezzo dipende dalla possibilità che robotaxi, autonomia, robotica e AI raggiungano dimensioni economiche molto maggiori di quelle attuali.

Apple viene subito dopo. La società presenta fondamentali solidissimi, ma la valutazione riconosciuta dal mercato richiede che il gruppo continui a trasformare il proprio ecosistema in crescita degli utili. La monetizzazione dell’intelligenza artificiale rimane meno evidente rispetto a quella di Nvidia, Microsoft, Alphabet o Amazon.

Meta presenta invece una situazione diversa. La valutazione appare meno estrema, ma gli investimenti stanno assorbendo una quota crescente della cassa prodotta dal business.

Amazon e Alphabet dispongono già di una forte validazione della domanda AI. Il tema principale riguarda il ritorno sugli enormi investimenti effettuati.

Microsoft sembra mostrare uno degli allineamenti più chiari tra narrativa, domanda e monetizzazione.

Nvidia occupa infine una posizione particolare. È il simbolo dell’attuale ciclo, ma i suoi risultati continuano a crescere a ritmi eccezionali. La sua vulnerabilità dipende soprattutto dalla sostenibilità del boom degli investimenti dei clienti.

Questa lettura non rappresenta una graduatoria di convenienza e non suggerisce quali azioni acquistare o vendere.

Descrive soltanto la diversa quantità di aspettative incorporata nelle valutazioni e la diversa esposizione delle società al ciclo degli investimenti.

Cosa osservare nei prossimi trimestri

Il confronto tra le Magnifiche 7 suggerisce di prestare meno attenzione alle etichette e più attenzione ad alcuni rapporti economici.

Il primo è quello tra crescita dei ricavi AI e crescita degli investimenti. Se ricavi e margini aumentano abbastanza rapidamente da remunerare il nuovo capitale, una parte crescente delle aspettative incorporate nelle valutazioni trova conferma nei fondamentali.

Il secondo riguarda il free cash flow. Una sua riduzione temporanea può essere perfettamente razionale durante una fase di grande investimento. Diventa più significativa se persiste mentre i ritorni prodotti dalla nuova capacità rimangono inferiori alle attese.

Il terzo è il credito. Una crescita della leva finanziaria nell’ecosistema AI rappresenterebbe un cambiamento importante rispetto alla fase iniziale, finanziata prevalentemente con la cassa delle grandi aziende.

Infine c’è la reazione alle trimestrali.

Quando un’azienda pubblica risultati molto forti e il titolo scende perché la guidance non raggiunge le aspettative, il mercato sta mostrando quanto elevata sia diventata la soglia necessaria per sorprendere positivamente.

Sette storie molto diverse dietro una sola etichetta

La lettura attraverso Shiller e Kindleberger porta quindi a una conclusione meno semplice dell’idea di una generica “bolla delle Magnifiche 7”.

Tesla presenta la maggiore dipendenza dalle aspettative future. Apple combina straordinaria solidità finanziaria e una valutazione che richiede una continua conferma della crescita. Meta sta investendo una quota crescente della propria generazione di cassa nella nuova infrastruttura. Alphabet e Amazon mostrano già una domanda AI molto forte, ma stanno diventando attività molto più capital intensive. Microsoft dispone di una monetizzazione relativamente avanzata. Nvidia continua a essere sostenuta da una crescita degli utili e dei ricavi eccezionale, pur dipendendo sempre più dalla capacità dei clienti di mantenere l’attuale ritmo degli investimenti.

L’elemento da osservare nei prossimi anni sarà quindi il rapporto tra aspettative, capitale e risultati.

Shiller ricorda che una storia economica convincente non elimina il problema del prezzo pagato. Kindleberger mostra come innovazione, investimenti e credito possano rafforzarsi reciprocamente fino a rendere un sistema più sensibile alle delusioni.

Nel caso delle Magnifiche 7 il test sarà concreto. Bisognerà verificare se i ricavi, gli utili e i flussi di cassa prodotti dall’intelligenza artificiale cresceranno abbastanza rapidamente da remunerare le enormi risorse impiegate per costruirne l’infrastruttura.

Finché questo rapporto rimarrà favorevole, descrivere l’intero fenomeno come una bolla rischierà di essere una semplificazione. Se dovesse deteriorarsi, invece, diventerà fondamentale distinguere tra società che hanno già trasformato le aspettative in risultati e società per le quali una parte maggiore del valore continua a dipendere dal futuro.