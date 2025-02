Il Lussemburgo è il paese più ricco d’Europa, ma una regione fa ancora meglio

Il Lussemburgo, da tempo considerato il Paese più ricco d’Europa, quest’anno ha perso la propria “corona”: esiste un’altra regione più ricca, l’Irlanda orientale e centrale.

Secondo i dati Eurostat pubblicati l’11 febbraio 2025, il Granducato ha mantenuto il secondo posto nella classifica delle regioni più ricche per PIL pro capite, ma è stato superato dall’Irlanda orientale e centrale, il cui PIL è 2,45 volte superiore alla media dell’Unione Europea.

Per anni, il Lussemburgo ha dominato questa classifica grazie a un’economia altamente sviluppata, basata su finanza, banche e servizi. Tuttavia, nel 2023 ha subito un lieve calo, mentre l’Irlanda ha consolidato il suo primato. I risultati Eurostat, in realtà, riflettono una tendenza più ampia: alcuni Paesi e regioni d’Europa stanno cercando di sfruttare politiche fiscali vantaggiose così come la presenza di multinazionali per attrarre investimenti e crescere economicamente.

Ma come mai il Lussemburgo ha perso il primato? Quali sono invece le ragioni dietro il successo dell’Irlanda? Scopriamo i segreti di questi Paesi per un’economia così rigogliosa. Di seguito tutto quello che serve sapere a riguardo.

Perché il Lussemburgo non è più il Paese più ricco d'Europa? Per molti anni, il Lussemburgo è stato il leader indiscusso della ricchezza in Europa, grazie alla sua economia solida e al settore finanziario altamente sviluppato. La sua posizione geografica strategica nel cuore dell'UE, la stabilità politica e il regime fiscale vantaggioso hanno attratto numerose banche e multinazionali, contribuendo alla sua prosperità. Tuttavia, nel 2023, il Paese ha subito un leggero calo economico, scendendo al secondo posto tra le regioni più ricche d'Europa. Uno dei motivi principali di questo calo è stata la recessione economica che ha colpito il Lussemburgo nel 2023. Dopo una crescita dell'+1,4% nel 2022, il PIL ha subito una contrazione dello -0,4%, dovuta a un aumento delle spese statali e a un calo degli investimenti. Il governo ha dovuto far fronte a ingenti costi per misure di sostegno economico, come il Solidariteitspak, destinato a sostenere le famiglie. Inoltre, l'incremento delle spese per il personale statale ha aumentato ulteriormente il deficit pubblico. Un altro fattore è la forte dipendenza del Lussemburgo dal settore finanziario. Le fluttuazioni dei mercati globali hanno influito negativamente sulla sua economia, riducendo la capacità del Paese di mantenere la sua crescita a livelli elevati. Nonostante ciò, il Granducato rimane una delle economie più stabili d'Europa e le previsioni per il 2025 e il 2026 indicano una ripresa, con una crescita stimata del +2,3% nel 2025 e del +2,4% nel 2026.