Il Lussemburgo attrae un numero record di turisti, offrendo loro viaggi veloci e gratuiti

Il settore del turismo in Lussemburgo continua a stupire positivamente, nonostante la leggera flessione dell’inizio dell’anno. Ovviamente, con le dimensioni ridotte, non è al podio europeo per numero di visitatori e ha un tasso di turismo interno molto contenuto, ma attrae ogni anno moltissimi turisti transfrontalieri che si fermano in giornata. A fronte di un massimo raggiunto di 1,5 milioni di turisti l’anno che pernottano, il Lussemburgo attira più di 4 milioni di visitatori dai Paesi limitrofi che rientrano in patria per la notte, più per svago che per lavoro. Proprio questo dato, insieme alla crescita del settore, suggerisce che la politica lussemburghese sui trasporti stia funzionando egregiamente.

Il Lussemburgo attira i turisti con i trasporti gratis

Nel 2020 il Granducato del Lussemburgo ha preso una decisione storica, rendendo completamente gratuiti i trasporti nazionali. Treni, tram e autobus sono gratis sia per i residenti che per i turisti, che possono così spostarsi liberamente nel territorio, beneficiando peraltro di una rete di collegamenti molto funzionale. È ovvio che la possibilità di visitare il Paese senza costi aggiuntivi per i trasporti sia accattivante per i turisti, ma i dati suggeriscono che abbia addirittura contribuito ad attirare un maggiore numero di visitatori. L’aumento dei turisti, in particolar modo quelli che non pernottano, è in parte dovuto proprio ai trasporti, a costo zero ed efficienti, che permettono di scoprire i posti più importanti del Paese in una giornata. Per chi arriva dal Belgio, dalla Germania o dalla Francia è poco più che una gita fuori porta, dove però si può entrare nel vivo in un patrimonio storico e naturale senza paragoni, oltre che nell’hub finanziario più importante d’Europa.

Sono ben pochi gli altri Stati che prevedono trasporti gratuiti a livello nazionale e generalmente concedono questa agevolazione esclusivamente ai residenti. Di conseguenza è impossibile fare un confronto adeguato e capire in che misura effettivamente può incidere questo aspetto sul turismo, anche perché le mete europee più blasonate sono note per l’aumento dei costi durante l’alta stagione, che non sembra scoraggiare molto i visitatori. Per il caso specifico lussemburghese, però, è una misura che funziona, tanto che nel 2025 i viaggi in treno hanno superato i massimi storici, arrivando a 31,4 milioni di passeggeri secondo l’operatore ferroviario nazionale (Cfl). Aiuta inoltre il fatto che il Lussemburgo sia spesso una tappa intermedia attraversata in spostamenti internazionali più ampi, che con gli spostamenti gratuiti può essere visitata agevolmente nell’attesa di rimettersi in viaggio.

La spesa dei turisti può così concentrarsi sullo svago, sul cibo e sulle attività culturali, oltre che in parte sulle strutture ricettive. L’unico caso paragonabile è quello di Niue, piccola isola nell’Oceano pacifico che conta appena 1.600 abitanti e ospita circa 10.000 turisti l’anno. Anche Niue prevede trasporti interni gratuiti, che non è complesso viste le dimensioni ridotte, ma ha una fatica in più da sopportare. Può essere raggiunta soltanto in aereo con Air New Zealand, con il volo diretto dall’Aeroporto di Auckland di circa 3 ore e mezza. Ecco perché più di un terzo dei visitatori annuali sono neozelandesi e un’altra buona parte è composta da turisti della Nuova Zelanda, mentre i viaggi in giornata sono assai scoraggiati.

Quello del Lussemburgo resta quindi un caso unico al mondo per il momento, una delle tante particolarità del Granducato che è difficile paragonare a qualsiasi altra nazione. È uno degli Stati sovrani più piccoli del mondo, ma anche il più ricco, un numero record di castelli ma anche un sistema finanziario invidiabile, ben quattro lingue ufficiali e una fortissimo senso di appartenenza della popolazione. Senza contare che è l’unica monarchia al mondo governata da un Granduca. Insomma, un Paese sui generis che tiene ben stretti i suoi residenti e accoglie positivamente viaggiatori da tutte le parti del mondo.