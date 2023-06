Luigi Berlusconi, chi è (e quanto guadagna) l’ultimo figlio del Cavaliere

Luigi Berlusconi è il quinto e ultimo figlio di Silvio Berlusconi, deceduto oggi dopo un lungo periodo di salute travagliata all’età di 86 anni. Luigi, rispetto ai fratelli, è meno noto alle telecamere, ma ha seguito appieno l’esempio familiare costruendo una notevole carriera. Scopriamo di più sull’ultimogenito del Cavaliere, ecco chi è Luigi Berlusconi e quanto guadagna con la sua attività.

Chi è Luigi Berlusconi, l’ultimo figlio del Cavaliere: biografia, lavoro e vita privata

Luigi Berlusconi è nato il 27 settembre 1988 ad Arlesheim, in Svizzera, da Silvio Berlusconi e la sua seconda moglie, Veronica Lario. Proprio dal matrimonio con Veronica Lario, nota ex attrice italiana, sono nati anche Barbara ed Eleonora Berlusconi, rispettivamente più grandi di 4 e 2 anni rispetto al fratello Luigi.

Luigi Berlusconi ha poi altri due fratelli (unilaterali), frutto del primo matrimonio del padre con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Si tratta di Marina e Pier Silvio Berlusconi. Seppur molto meno avvezzo ai media rispetto al resto della famiglia, anche Luigi lavora nelle varie aziende familiari, soprattutto con riguardo alle startup.

L’ultimogenito ha infatti alle spalle una laurea in Economia, conseguita all’Università Bocconi di Milano dopo il diploma al Collegio Villoresi di Monza, e una specializzazione post-laurea in Finanza acquisita alla Jp Morgan di Londra. Tra le varie attività che lo impegnano, Luigi è anche presidente di una Onlus da lui fondata. Si tratta della Opsis, dal greco “sguardo”.

Oltre ad avere intrapreso l’attività imprenditoriale, Luigi Berlusconi non ha tralasciato la sua vita privata. Nel 2020 ha sposato Federica Fumagalli, anche lei laureata alla Bocconi ma alla facoltà di Giurisprudenza e attualmente impiegata presso la Mb Projects, una società che si occupa di organizzare eventi e di digital strategy.

Dalla coppia sono nati due figli, Emanuele Silvio nato nel luglio 2021 e il secondogenito Tommaso Fabio, nato a ottobre 2022. A livello privato non si conosce molto altro sulla loro vita, dato che l’ultimogenito Berlusconi ha da sempre tenuto un certo margine di riservatezza. Anche la Onlus Opsis è rimasta a lungo ignota ai più, tantoché non ha nemmeno un sito web.

Luigi Berlusconi ha infatti preferito mantenere il riserbo su questa fondazione, pur trattandosi della sua prima iniziativa interamente personale. Stando alle dichiarazioni del fondatore, Opsis è rivolta alla solidarietà sociale nella Lombardia e alla beneficenza.

Quanto guadagna Luigi Berlusconi, carriera ed eredità in arrivo

All’età di 34 anni, Luigi Berlusconi può vantare una carriera di tutto rispetto, avendo tenuto il passo senza problemi al resto della famiglia. Tra i punti più importanti del suo percorso lavorativo:

Dal 2007 a dicembre 2015 è stato membro del Consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. (quotata alla Borsa di Milano);

da luglio 2016 a marzo 2018 è stato Consigliere d’amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. (anche questa quotata alla Borsa di Milano);

S.p.A. (anche questa quotata alla Borsa di Milano); da novembre 2012 è Amministatore unico di B cinque S.r.l.;

da febbraio 2014 è presidente del Cda di Holding Italiana Quattordicesima S.p.A. (di cui è stato anche Consigliere delegato per la gestione finanziaria);

dal 2010 al 2012 è stato membro del Consiglio d’amministrazione di MolMed S.p.A., quotata alla Borsa di Milano;

a giugno 2012 è diventato consigliere d’amministrazione di Fininvest.

Tra le attività citate, assume senza dubbio un importante rilievo Fininvest, uno dei fiori all’occhiello della famiglia Berlusconi, che in base ai dividendi del 2019 ha fruttato a Luigi 7 milioni di euro. La quota di Luigi Berlusconi della società, infatti, vale circa 95 milioni di euro, al pari di quella delle sorelle Barbara ed Eleonora. Con la morte di Silvio Berlusconi (se l’eredità sarà divisa equamente tra i fratelli), tuttavia, proprio questi ultimi potrebbero acquisire una posizione di maggioranza rispetto ai fratelli Pier SIlvio e Marina, i quali attualmente la guida di Fininvest e Mediaset.

Non è cosa semplice tracciare in modo completo il patrimonio ereditario del Cavaliere, ma di certo Fininvest con le sue partecipazioni in tre società quotate da 2,8 miliardi di euro, ne rappresenta una componente importante. Ci sono poi, tra le altre, le partecipazioni immobiliari (tra cui Villa Gernetto, dove svolge i ritiri il Monza), Alba Servizi Aerotrasporti, Mondadori e tutte le società di Fininvest non quotate, le case di famiglia e la holding immobiliare Dolcedrago. Per il momento, comunque, non si sa come si svolgerà la divisione ereditaria, ma è certo che anche Luigi, come gli altri figli, accrescerà notevolmente il proprio patrimonio.