È finalmente arrivata l’Epifania, che, oltre a sancire definitivamente la fine del periodo natalizio, ospita anche l’estrazione annuale della lotteria Italia. Così, anche l’edizione 2022/2023 è volta al termine, infatti la possibilità di giocare si è conclusa definitivamente alle ore 21.

Nel complesso, questa edizione ha già riscosso molto successo, nonostante un calo del 5,4% delle vendite rispetto all’anno scorso. Tutto sommato si tratta di un ottimo risultato, dato che nonostante la situazione attuale sono stati venduti, fino a poche ore prime dell’estrazione, ben 6.013.665 biglietti, distribuiti in modo poco omogeneo nelle varie zone d’Italia:

101.445 biglietti venduti online.

1.118.190 biglietti acquistati nel Lazio.

959.400 biglietti acquistati in Lombardia.

583.940 biglietti acquistati in Campania.

Lotteria Italia 2023: i biglietti vincenti

Fra poche ore scopriremo i fortunati di questa edizione della lotteria Italia. Con l’estrazione delle ore 21 saranno infatti proclamati definitivamente i biglietti vincenti.

I premi: categorie, importi e quantità

I premi sono divisi per categorie e importi, alcuni dei quali non ancora determinati. Nel dettaglio, i premi di prima categoria sono 5 e il primo fra questi, e anche quello più appetibile, è pari a 5 milioni di euro. I restanti 4 premi, invece, saranno determinati dal Comitato, il quale valuterà gli importi tenendo conto del ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti.

Sulle altre categorie, invece, non si sa ancora molto, anche se normalmente esistono premi di seconda e terza categoria. In ogni caso per il momento non se ne conosce il numero, né tantomeno l’importo. L’attesa non durerà però molto, e fra poco potremo conoscere il numero di serie dei biglietti e i dettagli sulle vincite della prima categoria. Nei prossimi giorni, invece, potremo conoscere anche ciò che riguarda le altre categorie, grazie al bollettino ufficiale della lotteria Italia.

Il numero di serie è fondamentale per identificare i biglietti in modo sicuro, e si trova nell’area centrale in basso nei biglietti cartacei e nel promemoria di gioco ottenuto dopo l’acquisto online.

Come funziona l’estrazione della lotteria Italia: il gioco

L’estrazione della lotteria Italia avviene in un modo ben specifico e particolare, con la necessità di eseguire diverse operazioni prima di giungere alle conclusioni. Il primo passaggio è in ogni caso l’estrazione dei biglietti vincenti riguardanti i premi di prima categoria, ovviamente con la comunicazione dei relativi numeri di serie. In seguito, i biglietti estratti vengono abbinati a 5 simboli, in modo del tutto segreto e casuale.

Dopo questo passaggio, la Commissione abbina ogni simbolo (anche in questo caso in maniera casuale) a un personaggio famoso che partecipa alla partita. La scelta viene quindi confermata dall’apposizione dei relativi simboli sui passaporti dei personaggi, così da poter procedere con il gioco.

Quest’ultimo è una gara fra i partecipanti, che si sfidano a riconoscere i personaggi famosi tramite le foto che li ritraggono da bambini. Nel dettaglio:

Viene mostrata una foto .

. I concorrenti possono prenotarsi con un pulsante per rispondere.

Il più veloce ha diritto a dare la risposta per primo.

La risposta esatta dà diritto a un punto .

. Se il concorrente dà una risposta sbagliata viene momentaneamente sospeso dal gioco e gli altri 4 possono prenotarsi nuovamente.

Nel caso in cui i primi 4 concorrenti diano risposte sbagliate, il quinto è tenuto comunque a prenotarsi con il pulsante, anche se deve per forza rispondere. Nel caso di risposta esatta il quinto concorrente si aggiudica un punto, altrimenti la serie ricomincia.

Dopo due risposte inesatte per ogni concorrente il nome del personaggio viene svelato dal presentatore, così da procedere con una nuova foto. La stessa procedura viene applicata quando nessuno dei partecipanti si prenota per rispondere.

Il concorrente che per primo totalizza 3 punti esce dal gioco posizionandosi al 1° posto della classifica, e così via per gli altri posti.

La classifica formata dai giocatori permette quindi di formare la classifica dei biglietti di prima categoria.

Lotteria Italia 2023: simboli e personaggi famosi

Gigi D’Alessio: impronta digitale

Riscuotere la vincita della lotteria Italia

Per riscuotere la vincita è indispensabile presentare il biglietto originale del tutto integro all’Ufficio premi di lotterie nazionali, o in alternativa presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. Dopo aver reclamato la vincita, obbligatoriamente entro il 180° giorno, sarà possibile scegliere il metodo di pagamento tra l’accredito sul conto e l’assegno circolare.