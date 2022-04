Libretti postali, al via la chiusura automatica anche se ci sono i soldi sopra: come difendersi

Chi ha un libretto postale è già stato informato in merito, ma ora che i tempi si stanno accorciando, è bene ricordare di fare attenzione ai propri libretti postali, soprattutto se con soldi sopra. Infatti Poste Italiane è al lavoro per la chiusura automatica di tutti i libretti postali dormienti con o senza soldi.

Si ha ancora tempo per sistemare la propria posizione postale, infatti la scadenza è il 21 giugno 2022. Il 21 giugno termina il tempo per i tanti libretti postali aperti e sui quali non è mai stata fatta nessuna operazione. La mancanza di movimenti li rende “dormienti” e quindi disattivabili. Per chi non ricorda di avere un libretto postale o per chi non ricorda se ha fatto movimenti sul proprio libretto aperto anni e anni fa, si può consultare il sito di Poste Italiane, dove è presenta la lista dei libretti in fase di chiusura.

La chiusura dei libretti postali non comporta la perdita dei fondi al loro interno, infatti è bene sapere che sarà possibile rivendicare il loro contenuto in qualsiasi momento. Il libretto verrà spostato in un Fondo Consap del ministero dell’Economia.

Disattivazione dei libretti dormienti: cosa succede dal 21 giugno

Si sta avvicinando il termine ultimo per richiedere il “risveglio” dei libretti postali dormienti. Secondo le direttive di Poste Italiane, a partire da questo marzo e fino al 21 giugno, è in corso la chiusura di tutti i libretti postali sui quali non è stata fatta nessuna azione negli ultimi 10 anni. Aperti e mai usati, è proprio questa la definizione di “libretto postale dormiente”.

La chiusura del libretto postale avverrà inevitabilmente per tutti, con o senza soldi. Sul sito di Poste Italiane si legge che:

I Libretti di risparmio postale cosiddetti «dormienti» sono i Libretti non movimentati dal titolare da più di 10 anni, non sottoposti a procedimenti o blocchi operativi che ne impediscano la movimentazione delle somme e che abbiano un saldo superiore a 100 euro ;

; I saldi dei Libretti dormienti vengono trasferiti al Fondo gestito da Consap istituito ai sensi dell’art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005 e disciplinato dal Regolamento di cui al D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116.

Attenzione: anche conti correnti, assegni circolari, libretti nominativi, libretti al portatore, certificati di deposito nominativi, certificati di deposito al portatore, fondi di investimenti non attivi verranno chiusi con la stessa disposizione.

Libretto postale dormiente: come verificarlo e risvegliarlo

Il libretto postale è un prodotto finanziario di Poste Italiane con alcuni benefici, tra cui la garanzia dello Stato italiano sull’intero importo dei risparmi. La definizione di “dormiente” si attesta quando il libretto non viene utilizzato per nessun tipo di movimento, né in entrata né in uscita. Per capire se si è in possesso di un libretto postale in queste condizioni si possono percorrere due strade:

rivolgersi al proprio ufficio postale di riferimento

entrare nel sito di Poste Italiane e verificare tramite gli elenchi presenti

Se si scopre di avere un libretto dormiente si può, presso un ufficio postale (entro il 20 ottobre 2022), dare nuove disposizioni in merito. Il termine ultimo è ancora il 21 giugno 2022, ma il trasferimento completo del libretto - quindi la sua disattivazione - avverrà proprio a fine ottobre. Dopo tale data, se Poste Italiane non avrà ricevuto disposizioni, i libretti dormienti e le somme depositate saranno trasferite all’interno del Fondo gestito da Consap. Basta, inoltre, fare delle operazioni attraverso il libretto per impedirne la chiusura. Un procedimento piuttosto facile e che non comporta ulteriore investimento di tempo.