Legge di Bilancio 2023, qual è il tuo giudizio sulla manovra Meloni? Partecipa al sondaggio

Legge di Bilancio 2023, qual è il tuo giudizio sulla manovra Meloni? Questo è il sondaggio che Money.it vuole proporre ai lettori ora che, dopo i voti di fiducia alla Camera e al Senato, il Parlamento ha approvato in maniera definitiva la prima Finanziaria del nuovo governo nonostante il voto contrario di tutte le opposizioni.

Riuscendo a rispettare la scadenza del 31 dicembre, pena l’esercizio provvisorio, il governo poche settimane dopo il suo insediamento è riuscito ad approvare la legge di Bilancio con anche Giorgia Meloni che, durante la conferenza stampa di fine anno, ha voluto sottolineare la sua soddisfazione per aver centrato l’obiettivo.

“Abbiamo fatto la scelta di una manovra politica, scritta in tempi rapidi - ha aggiunto Meloni -. Siamo riusciti a iniziare a rispettare gli impegni assunti”, con la presidente del Consiglio che ha rivendicato e difeso tutte le scelte fatte.

Critiche invece le opposizioni, con Carlo Calenda che ha parlato di una “legge di Bilancio indecorosa” e Giuseppe Conte di una “manovra recessiva che aumenta le disuguaglianze”.

In questo scenario il sondaggio di Money.it, che non ha valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo realizzato a campione, vuole capire quale sia il giudizio dei lettori in merito alla legge di Bilancio 2023.

Il sondaggio di Money.it arriva all’indomani dell’approvazione definitiva della legge di Bilancio 2023, con il Senato che ha avuto pochissimo tempo per visionare il testo approvandolo sostanzialmente a scatola chiusa con il voto di fiducia visto lo spettro dell’esercizio provvisorio.

Nel dettaglio si tratta di una manovra da 35 miliardi complessivi di cui gran parte, circa 21 miliardi di euro, sono stati stanziati per interventi contro il caro-bollette a favore di famiglie e imprese.

Visto il poco tempo a disposizione - si è votato ricordiamo lo scorso 25 settembre - e le ristrettezze di cassa con le risorse derivanti dal deficit che sono state utilizzate tutte per le bollette, Giorgia Meloni è convinta di aver fatto del suo meglio promettendo al tempo stesso di mantenere gli impegni elettorali nell’arco di questa legislatura appena iniziata.

Anche tra gli elettori del centrodestra infatti c’è del malumore per le tante promesse fatte in sede di campagna elettorale, vedi pensioni e fisco, che non sono state mantenute, mentre per l’opposizione questa legge di Bilancio sarebbe sbagliata su tutti i fronti.