Governo, la conferenza stampa di Meloni oggi in diretta - Video

Conferenza stampa Giorgia Meloni: la diretta video. Si terrà oggi alle ore 11.30, presso la nuova aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati, il classico appuntamento di fine anno organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare.

Per Giorgia Meloni sarà il momento per fare il punto dei suoi primi due mesi di governo, proprio nel momento in cui il Senato si appresta ad approvare in maniera definitiva con il voto di fiducia la legge di Bilancio 2023.

Non mancheranno però temi spinosi che potranno essere toccati dai giornalisti accreditati, viste le polemiche generate dalla legge di Bilancio e dal decreto Rave che, in contemporanea con la Finanziaria, sta per ottenere il suo via libera definitivo.

Oltre alla diretta video, qui di seguito potrà essere seguita la cronaca live della conferenza stampa di Giorgia Meloni, con Money.it che sarà presente alla Camera per raccontarvi in tempo reale cosa ha risposto la presidente del Consiglio alle domande dei giornalisti.

Conferenza stampa Giorgia Meloni: la diretta live

11:02 Conferenza stampa Meloni, 45 le domande attese Durante la conferenza stampa di fine anno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrebbe rispondere a 45 domande, secondo quanto previsto dalla lista di giornalisti accreditati che potranno porre una domanda. La conferenza stampa, dunque, dovrebbe durare non meno di 2-3 ore.

10:41 Al Senato voto di fiducia sulla legge di Bilancio Al Senato sono in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla legge di Bilancio, con lo scontato disco verde definitivo che arriverà entro la giornata di oggi.

10:18 Decreto Rave alle battute finali Dopo una seduta fiume terminata alla 4 del mattino, la seduta alla Camera sul decreto Rave è stata sospesa per riprendere oggi alle ore 19: la scadenza per la conversione in legge del provvedimento è fissata per domani venerdì 30 dicembre.

10:07 Portavoce Meloni: “Ha creato un problema all’universo politico maschile” In una intervista al settimanale F, Giovanna Ianniello portavoce di Giorgia Meloni ha dichiarato che la presidente del Consiglio “ha creato un problema all’universo politico maschile, non sanno come rapportarsi a lei”.