Lega, elezioni europee 2024: candidati e sondaggi per il partito di Salvini

Grande manovra in casa Lega in vista delle elezioni europee 2024, con le urne che in Italia si apriranno in data sabato 8 e domenica 9 giugno in contemporanea con il primo turno delle elezioni amministrative e le regionali in Piemonte.

Dopo l’exploit alle elezioni europee del 2019, con la Lega capace di ottenere uno storico 34%, Matteo Salvini cinque anni più tardi sembrerebbe potersi accontentare di un risultato in doppia cifra anche se i sondaggi non sembrerebbero essere ottimistici a riguardo.

A differenza del 2019 quando è stato capolista in tutte le circoscrizioni, Matteo Salvini da tempo ha fatto sapere che non sarà in campo in queste elezioni europee con la Lega ora impegnata a riempire le proprie liste.

Per quanto riguarda i candidati del Carroccio alle elezioni europee, il nome più chiacchierato - e anche altisonante - potrebbe essere quello del generale Roberto Vannacci, ma nonostante le ammissioni da parte dell’interessato di un corteggiamento da parte della politica ancora non è arrivato l’annuncio ufficiale.

Grande attenzione di conseguenza anche ai sondaggi elettorali, con le più recenti stime che complessivamente assegnerebbero alla Lega 7 seggi su un totale di 73 destinati all’Italia alle elezioni europee.

Lega: i candidati alle elezioni europee 2024

La legge elettorale per le elezioni europee non prevede coalizioni, con partiti e movimenti che però possono unirsi in un’unica lista: i 73 europarlamentari che eleggerà l’Italia saranno suddivisi in maniera proporzionale tra chi riuscirà a superare il 4% a livello nazionale.

Quando si vota per le elezioni europee il Paese viene diviso in cinque circoscrizioni (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole), con il Partito Democratico che dovrà presentare una lista per ciascuna circoscrizione: l’elettore poi potrà esprimere fino a tre preferenze con i candidati più votati che poi saranno eletti.

Non sarà facile così per i vari candidati riuscire a strappare un seggio in Europa, tanto che si stima che ogni aspirante europarlamentare possa spendere per la campagna elettorale dai 50.000 fino ai 200.000 euro.

Per quanto riguarda la Lega, come detto salvo sorprese Matteo Salvini non si candiderà in queste europee - la popolarità del ministro del resto sarebbe da tempo in forte calo per i sondaggi -, mentre nella circoscrizione Centro potrebbe essere Roberto Vannacci il capolista oppure l’eurodeputata uscente Susanna Ceccardi.

A Sud e nelle Isole c’è da registrare un accordo tra la Lega e l’Udc, con diversi candidati centristi che troveranno spazio nelle liste del Carroccio dove ci dovrebbe essere anche l’ex azzurro Aldo Patriciello.

Lega: i sondaggi per le europee

Considerando l’importanza del voto, sono tanti i sondaggi elettorali realizzati di recente in Italia in vista delle elezioni europee di giugno, con il partito di Matteo Salvini che sarebbe in netto calo rispetto voto del 2019.

Queste sono le percentuali attestate alla Lega da parte degli ultimi sondaggi realizzati.

Tecnè 7,9% (13 aprile)

Euromedia Reasearch 8,7% (9 aprile)

Demopolis 8,0% (9 aprile)

Swg 8,8% (15 aprile)

Quorum 7,5% (9 aprile)

Noto 8,0% (3 aprile)

Come si può vedere tutti i sondaggi sembrerebbero attestare la Lega tra il 7 e l’8%: se questa percentuale dovesse essere confermata dal responso delle urne, come detto il Carroccio con ogni probabilità andrebbe a eleggere 7europarlamentari.