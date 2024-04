Che fine ha fatto Vannacci? Europee a rischio e flop di vendite del libro

Che fine ha fatto Roberto Vannacci? Un anno fa a livello mediatico questo generale era un emerito sconosciuto, eccezion fatta per l’ambiente militare visti i ruoli di spessore ricoperti durante la sua carriera nell’Esercito. La vita però spesso può riservare grandi sorprese.

Succede così che Vannacci la scorsa estate ha deciso di autoprodurre un libro - Il mondo al contrario - che poi viene tacciato di razzismo e omofobia da alcuni giornalisti. Risultato? Record di vendite, lauti incassi, infinite polemiche e il generale che diventa un autentico caso mediatico, attirando ca va sans dire anche le attenzioni della politica.

Nei mesi scorsi così sarebbe scattata un’autentica corsa da parte dei partiti per avere Roberto Vannacci nelle proprie liste in vista delle elezioni europee; alla fine ad avere la meglio sarebbe stata la Lega, il tutto mentre a inizio anno il generale ha pubblicato il suo secondo libro, l’autobiografico La forza e il coraggio edito da Piemme.

Al momento Vannacci è in giro per l’Italia a promuovere la sua ultima fatica letteraria, ma non tutto starebbe andando per il verso giusto: il libro sta vendendo meno delle attese e la sua candidatura alle elezioni europee appare essere sempre più in bilico.

Come se non bastasse, nei giorni scorsi Dagospia ha dato notizia che il generale sarebbe stato proposto come ospite della trasmissione di Rai Due Belve , ma la conduttrice Francesca Fagnani avrebbe risposto picche.

Roberto Vannacci tra libri ed elezioni europee

Quasi come il marziano a Roma di Ennio Flaiano, di Roberto Vannacci ultimamente se ne sta parlando sempre meno come se, superata la novità, i media e la gente si siano già stancati di questo generale dell’Esercito che vorrebbe ora cimentarsi nella politica.

Fino a qualche settimana fa una candidatura di Roberto Vannacci con la Lega alle elezioni europee sembrava essere cosa fatta, con Matteo Salvini che per lui avrebbe pensato a una posizione di primo piano nella circoscrizione Centro.

Non a tutti all’interno del Carroccio però sembrerebbe far piacere questa candidatura calata dall’alto, tanto che l’annuncio ufficiale della corsa del generale alle europee tra le fila della Lega ancora non è arrivato.

Sempre Dagospia ha parlato di sondaggi non entusiasmanti in merito a una candidatura di Vannacci alle europee, con Salvini che adesso starebbe riflettendo sul da farsi: la presenza in lista del generale di conseguenza sarebbe a rischio.

Dalle librerie non arrivano notizie migliori per Roberto Vannacci. Per Huffington Post il suo nuovo libro finora avrebbe venduto solo 14.000 copie, infinitamente meno delle 230.000 di Il mondo al contrario, la sua prima opera.

L’aura mediatica di Vannacci così sembrerebbe essersi affievolita, con una mancata candidatura alle elezioni europee - o peggio un flop alle urne - che potrebbe stroncare sul nascere ogni velleità di carriera politica da parte del generale.