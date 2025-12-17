Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Le IPO migliori su cui puntare nel 2026 (in Italia e nel mondo)

Donato De Angelis

17 Dicembre 2025 - 14:23

Sono 10 le società più interessanti pronte a fare il loro debutto in Borsa il prossimo anno. Ecco le IPO migliori su cui puntare nel 2026, in Italia e nel mondo.

Le IPO migliori su cui puntare nel 2026 (in Italia e nel mondo)

Seguici su

Il 2026 si preannuncia come l’anno del grande ritorno delle IPO (Initial Public Offering) dopo tre anni difficili per i nuovi ingressi in borsa, grazie non solo al trend rialzista del mercato, ma anche al sempre stabile interesse verso società legate a tecnologia, AI, fintech e altri settori strategici.

L’investitore che guarda alle IPO del 2026 si trova davanti un quadro è sfaccettato ma carico di potenziale. Sul piano internazionale, diverse società - prima su tutte SpaceX- si confermano delle candidate di alto profilo con grandi storie di crescita sottostanti.

In Europa e, più ancora, in Italia, il panorama rimane più prudente ma non privo di opportunità. Aziende come Bending Spoons o progetti che combinano tecnologia, sostenibilità e crescita potrebbero emergere nel corso dell’anno come protagoniste di IPO. Come accade ogni anno, la salute complessiva dell’ecosistema IPO nel 2026 dipenderà tanto dalla fiducia degli investitori globali quanto dalle condizioni macroeconomiche e dalla capacità delle autorità di regolamentazione di offrire un terreno fertile per le nuove quotazioni. Ma quali sono, nel dettaglio, le IPO più promettenti per il 2026, non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia? [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# IPO
# Previsioni 2026

Iscriviti a Money.it

FT logo

Nella competizione globale per i talenti, USA e Regno Unito arretrano

Gran Bretagna e Stati Uniti rischiano di non attrarre più i talenti (…)

16 dicembre 2025

La minaccia della musica creata dall’intelligenza artificiale

L’industria musicale si prepara a un futuro in cui l’AI produrrà in massa (…)

12 dicembre 2025

Come l’intelligenza artificiale sta cambiando i negozi

L’adozione dell’AI generativa può sbloccare nuovi profitti e clienti, ma (…)

9 dicembre 2025

Ci stiamo preoccupando troppo del debito pubblico?

Non è la dimensione del debito pubblico a doverci preoccupare, ma la (…)

5 dicembre 2025

Il testo integrale dell’intervista all’ammiraglio Cavo Dragone (Nato) al Financial Times

La Nato valuta risposte più aggressive alle minacce ibride di Mosca, dai (…)

2 dicembre 2025

L’intelligenza artificiale allungherà la vita o la accorcerà?

I nuovi progressi della scienza possono offrire una vita più lunga ad (…)

2 dicembre 2025

SONDAGGIO
Termina il 21/12/2025 È giusto utilizzare gli asset russi per sostenere l’Ucraina?
VOTA ORA

Selezionati per te

IPO SpaceX, conviene comprare? La società spaziale di Elon Musk sempre più vicina alla quotazione in borsa

IPO

IPO SpaceX, conviene comprare? La società spaziale di Elon Musk sempre più vicina alla quotazione in borsa
L'IPO da 1.000 miliardi attesa nel 2027 potrebbe saltare: la grande scommessa (impossibile?) di OpenAI

IPO

L’IPO da 1.000 miliardi attesa nel 2027 potrebbe saltare: la grande scommessa (impossibile?) di OpenAI

Correlato

IPO AI da sogno anti Nvidia. Queste azioni fanno +700% al loro debutto in Borsa

Analisi dei Mercati

IPO AI da sogno anti Nvidia. Queste azioni fanno +700% al loro debutto in Borsa