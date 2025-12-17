Le IPO migliori su cui puntare nel 2026 (in Italia e nel mondo)

Il 2026 si preannuncia come l’anno del grande ritorno delle IPO (Initial Public Offering) dopo tre anni difficili per i nuovi ingressi in borsa, grazie non solo al trend rialzista del mercato, ma anche al sempre stabile interesse verso società legate a tecnologia, AI, fintech e altri settori strategici.

L’investitore che guarda alle IPO del 2026 si trova davanti un quadro è sfaccettato ma carico di potenziale. Sul piano internazionale, diverse società - prima su tutte SpaceX- si confermano delle candidate di alto profilo con grandi storie di crescita sottostanti.

In Europa e, più ancora, in Italia, il panorama rimane più prudente ma non privo di opportunità. Aziende come Bending Spoons o progetti che combinano tecnologia, sostenibilità e crescita potrebbero emergere nel corso dell’anno come protagoniste di IPO. Come accade ogni anno, la salute complessiva dell’ecosistema IPO nel 2026 dipenderà tanto dalla fiducia degli investitori globali quanto dalle condizioni macroeconomiche e dalla capacità delle autorità di regolamentazione di offrire un terreno fertile per le nuove quotazioni. Ma quali sono, nel dettaglio, le IPO più promettenti per il 2026, non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia? [...]