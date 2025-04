Le città da non visitare assolutamente in Italia, Spagna, Francia e Grecia

La primavera è il periodo migliore dell’anno per organizzare le vacanze. Ad aprile e maggio è facile trovare sconti e promozioni e le strutture ricettive migliori (e più economiche) hanno ancora molti posti liberi. Ma nel corso degli anni alcune delle destinazioni più amate d’Europa hanno peggiorato notevolmente la loro offerta turistica.

Ecco, secondo gli esperti di viaggi, le città che andrebbero evitate in Francia, Spagna, Italia e Grecia se non vogliamo rimanere delusi.

La città francese in cui non andare in vacanza

Saint-Tropez, perla della Costa Azzurra francese, è dagli anni ‘60 una delle mete di vacanza dei vip ed è famosa per la vita notturna e le splendide spiagge.

Purtroppo, però, questa cittadina di circa 5.000 abitanti, vede salire la sua popolazione in estate di 15 volte. Un vero caos in cui è quasi impossibile trovare pace e relax. O almeno un posto libero a buon prezzo in cui dormire per più di un giorno.