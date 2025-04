Altro che mare. 5 località di montagna da sogno (ed economiche) nel 2025

Come investire in borsa?

Per tantissime persone l’arrivo della primavera coincide con l’inizio della stagione balneare. E proprio in questi giorni molti di noi stanno scegliendo la meta per la prossima vacanza al mare. Molti ma non tutti. Perché c’è anche chi preferisce la montagna al mare nei mesi estivi e chi vuole fuggire dal caldo e dalle spiagge affollate.

Se apparteniamo a questo secondo gruppo ecco 5 mete di montagna economiche per l’estate 2025 tutte da scoprire.

5 – Val dei Mocheni, Trentino Alto Adige – la meta perfetta per viaggiare con la famiglia Il Trentino Alto Adige è un grande classico delle vacanze estive in montagna e offre moltissime possibilità. Se viaggiamo con la famiglia e non vogliamo spendere un occhio della testa, una delle mete migliori è la Val dei Mocheni. Situata nei pressi della catena del Lagorai, è famosa per i suoi semplici sentieri escursionistici, per le malghe e per i tipici torrenti di montagna. Un’oasi di pace fuori della principali rotte turistiche (e per questo decisamente più economica) da godersi prenotando il pernottamento in una delle vecchie baite recentemente ristrutturate.

4 - Valli del Vanoi, Trentino Alto Adige – una vacanza per chi ama esplorare Rimaniamo in Trentino per un consiglio di viaggio per chi vuole mantenersi in forma anche in estate: le Valli del Vanoi. Se scegliamo questa splendida zona avremo l’imbarazzo della scelta sulle cose da fare. Ci sono bellissimi borghi come Canal San Bovo e Transaqua da visitare. Ci sono il Sentiero dei Fiori e il Giro del Colmei per chi ama il trekking. Ci sono strutture specializzate per lo sport e l’alpinismo. Il tutto a prezzi decisamente competivi.

3 – Auronzo di Cadore, Veneto – laghi e panorami da sogno Spostiamoci in Veneto per scoprire uno dei luoghi con i panorami più belli d’Italia: Auronzo di Cadore. Da questa località, di appena 3.000 abitanti, è possibile raggiungere facilmente il Lago di Misurina e le Tre Cime di Lavaredo. Due perle delle Dolomiti da fotografare in lungo e in largo. Ad Auronzo di Cadore c’è moltissimo da fare per chi ama il trekking, le mountain bike e le escursioni in generale, sia in solitaria che con la famiglia. E, altro aspetto da non sottovalutare, da qui è semplicissimo raggiungere Venezia.

2 – San Romano in Garfagnana, Toscana – pace e tranquillità a prezzi competitivi Per chi vuole staccare dallo stress lavorativo esiste un luogo perfetto nel cuore della meravigliosa Toscana: San Romano in Garfagnana. Questo piccolo paesino in provincia di Lucca è completamente circondato da verdi boschi e sentieri di media montagna. Regnano silenzio e pace assoluta ed è difficile imbattersi in altri turisi. Il tutto a prezzi da sogno: il prezzo medio a notte per gli hotel è di 50-55 euro ed è possibile spendere ancora meno affidandosi agli appartamenti e alle case vacanze.