Ecco le Maldive della Calabria, spiaggia da sogno a sole 2 ore da Roma

Se chiediamo a qualcuno dove si trovano le spiagge più belle del mondo quasi sicuramente risponderà: Hawaii, Caraibi, Thailandia, Polinesia e, ovviamente Maldive. La buona notizia, per chi non ha il tempo o la possibilità di raggiungere questi paradisi terrestri, è che ci sono spiagge simile a quelle caraibiche o con sabbia bianchissima anche in Italia. Una di esse è appena a due ore di distanza da Roma: la spiaggia di Caminia, a Stalettì, nota anche con il soprannome di “Maldive della Calabria”.

La spiaggia di Caminia è un paradiso di sabbia bianca Nei pressi di Stalettì, nel cuore della Costa degli Aranci, si trova la spiaggia di Caminia, considerata, a ragione, una delle più belle d’Italia. Un paradiso di morbidissima e finissima sabbia bianca protetto da alte pareti di roccia che lo tengono al riparo dai venti e, sopratutto, dal rumore. E se pensiamo che ci sia solo sabbia e poche cosa da fare ci sbagliamo di grosso. Una delle attrazioni principali del luogo sono le grotte che lo circondano, ideali per chi ama lo snorkeling e le immersioni. La più bella? Probabilmente quella di San Gregorio, raggiungibile sia via mare che via terra. Un luogo non molto frequentato, soprattutto in medio-bassa stagione, facilissimo da raggiungere. Per chi viaggia in auto la strada di riferimento è la Statale 106 in direzione Catanzaro. Stalettì è distante 40 minuti in macchina dal capoluogo e ad appena 10 km da Marina di Soverato.

Cosa vedere a Stalettì Stalettì non è solo la sua splendida spiaggia, ma un borgo che merita una gita di per sé. Visitando il centro storico potremo ammirare la Chiesa dell’Immacolata, il cui splendido portale in granito grigio è stato realizzato da artigiani del luogo, i ruderi dell’antica Chiesa intitolata alla Santa Maria del Suffragio e la Chiesa del Rosario. Un ottimo consiglio di viaggio è quello di prenotare una gita in barca a vela sul litorale. Nel corso dell’escursione potremo ammirare i resti della Chiesa di Panaja e le suggestive Vasche di Cassiodoro, piscine naturali nelle quali gli antichi monaci allevavano il pesce. E tra una visita e l’altra lasciamoci 10 minuti liberi. Ci serviranno per assaggiare una delle celebri granite seduti in uno dei bar della piazza principale.