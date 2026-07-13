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Le cattive notizie aumentano, ma Wall Street non arretra. Ecco cosa stanno dicendo i grafici

Gerardo Marciano

13 Luglio 2026 - 13:25

Tutti aspettano una correzione, ma Wall Street continua a salire. Finché i grafici confermano il trend, le notizie restano in secondo piano.

Le cattive notizie aumentano, ma Wall Street non arretra. Ecco cosa stanno dicendo i grafici
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La prima metà di luglio sta confermando, quasi punto per punto, lo scenario delineato nelle nostre analisi precedenti. I principali indici americani continuano infatti a oscillare a ridosso dei massimi annuali, alternando sedute positive a improvvisi ritracciamenti intraday che, almeno per il momento, non hanno modificato la struttura rialzista di fondo.
È un comportamento che sorprende molti osservatori. Ogni giorno i mercati devono confrontarsi con nuove preoccupazioni: i timori sull’inflazione, le attese sulle prossime decisioni della Federal Reserve, le tensioni geopolitiche e l’incertezza legata alla crescita economica. Eppure Wall Street continua a salire, o quantomeno a non scendere.

Per chi osserva soltanto le notizie questo atteggiamento può sembrare irrazionale. Per chi segue i grafici, invece, rappresenta un comportamento tutt’altro che insolito. [...]

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