Quello che è accaduto oggi a Piazza Affari potrebbe raccontare una storia completamente diversa da quella che appare in superficie. Mentre i prezzi di borsa delle banche italiane crescono, la logica di fondo dovrebbe suggerire esattamente il contrario.

Ed oggi che UniCredit ha condiviso i risultati, invece, inizia ad essere chiaro il motivo. Ma veramente, cosa guida le valutazioni di banche come UniCredit e Intesa?

Il paradosso inflazionistico che cambia tutto

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