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Le azioni UniCredit e Intesa Sanpaolo nascondono una verità difficile da accettare

Tommaso Scarpellini

6 Maggio 2026 - 18:14

Le banche italiane salgono mentre la logica dei tassi suggerisce il contrario. Dietro il rally di Unicredit e Intesa si nasconde qualcosa di inosolito che devi conoscere.

Le azioni UniCredit e Intesa Sanpaolo nascondono una verità difficile da accettare

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Quello che è accaduto oggi a Piazza Affari potrebbe raccontare una storia completamente diversa da quella che appare in superficie. Mentre i prezzi di borsa delle banche italiane crescono, la logica di fondo dovrebbe suggerire esattamente il contrario.
Ed oggi che UniCredit ha condiviso i risultati, invece, inizia ad essere chiaro il motivo. Ma veramente, cosa guida le valutazioni di banche come UniCredit e Intesa?

Il paradosso inflazionistico che cambia tutto

[...]

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