Scegliere la giusta piattaforma di streaming è diventato ormai da tempo uno dei dilemmi più comuni anche per i milioni di utenti attivi in Italia. Ogni anno si aggiungono nuovi servizi e i prezzi continuano ad aumentare, dunque è facile perdersi tra più opzioni. Ma qual è la migliore per rapporto qualità/prezzo?

Nel 2026, a darsi battaglia in Italia per la piattaforma più usata ci sono Prime Video e Netflix con quote di mercato rispettivamente del 24 e del 23%, seguite da Disney+ e da outsider come NOW, Paramount+ e HBO Max.

Se ancora non hai deciso a quale servizio di streaming iscriverti e per quale vale la pena pagare un abbonamento, in questa guida classifichiamo le 5 migliori piattaforme per rapporto qualità/prezzo del 2026.

1. Prime Video

Il primo posto nella classifica delle migliori piattaforme di streaming in Italia per rapporto qualità/prezzo se lo aggiudica Prime Video di Amazon. Costa solamente 4,99 euro al mese, oppure 49,90 euro all’anno, un prezzo che difficilmente si trova altrove per una proposta così ampia.

Quando attivi Amazon Prime, ricevi in automatico tutti i vantaggi (spedizioni gratuite, Prime Music, Prime Reading, Prime Gaming) e Prime Video è incluso. Il catalogo ha una ricca proposta di film in licenza, ma anche produzioni originali come Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Le avventure di Jack Ryan, la serie TV The Boys e il thriller Citadel.

Tutto spesso in 4K HDR, con supporto audio avanzato sui dispositivi compatibili. Tra i punti di forza di Prime Video ci sono l’assenza di limitazioni per il numero di profili registrabili, la possibilità di effettuare il download offline e le minori pubblicità per i piani senza costi aggiuntivi.

L’unico aspetto in cui ancora oggi Prime Video cede il passo ad alcuni competitor è il catalogo di film blockbuster. Mancano molti titoli usciti da poco poiché i diritti appartengono di diritto ad altre piattaforme.

2. Netflix

Netflix rimane la piattaforma streaming di riferimento a livello mondiale. Se Prime Video vince per il rapporto qualità/prezzo, Netflix è subito sotto grazie a una combinazione vincente di contenuti originali esclusivi e un catalogo aggiornato costantemente.

Al momento, ci sono tre opzioni di abbonamento in Italia. Il più economico costa 6,99 euro al mese e include pubblicità e streaming in Full HD su due device in contemporanea, lo Standard costa 13,99 euro con il Full HD e la visione su due schermi senza pubblicità, mentre il Premium a 19,99 euro arriva al 4K Ultra HD, con audio spaziale e visione senza pubblicità su quattro device in contemporanea.

Il vero punto di forza dell’azienda di Reed Hastings sono le sue esclusive. All’interno del catalogo trovi infatti serie TV cult come Stranger Things, The Crown e La Regina degli Scacchi, oltre a una sempre più ampia lista di serie italiane acclamate in tutto il mondo.

Anche l’algoritmo funziona alla perfezione e ti permette di scoprire facilmente contenuti affini ai tuoi gusti. Sicuramente un punto di svantaggio è il prezzo. I 13,99 euro al mese del piano Standard sono molto più cari rispetto al piano base di Prime Video. Inoltre, anche qui molti film blockbuster arrivano tardi o passano ai competitor.

Disney+ è diventata in breve tempo una delle piattaforme di streaming con più abbonati in Italia, forte delle sue tante esclusive e di un catalogo pensato principalmente per famiglie e bambini. Ma non solo, perché al suo interno si trovano universi cinematografici iconici come Marvel, Star Wars, Pixar e National Geographic.

Il piano Standard con pubblicità costa 6,99 euro e include streaming in Full HD su due dispositivi in contemporanea. Lo Standard senza pubblicità sale a 10,99 euro, mentre il Premium costa 15,99 euro e introduce la qualità 4K UHD, l’audio Dolby Atmos immersivo e la visione su quattro device in contemporenea.

Uno dei grandi punti di forza della piattaforma è la profondità del suo catalogo. Se ami l’universo Marvel trovi decine di film e serie TV esclusivi. E lo stesso vale anche per Star Wars o per la Pixar, così come per i documentari di National Geographic. Da novembre 2025, ci sono anche i contenuti Hulu che aggiungono serie drammatiche e documentari di qualità superiore.

Un limite importante di Disney+ è che il suo catalogo rimane focalizzato su alcuni franchise specifici. Se quindi cerchi una piattaforma che ti possa offrire film e serie TV generiche, forse questa non è la scelta ideale da prendere.

4. NOW

NOW è la piattaforma streaming di Sky e porta con sé tutti i grandi contenuti del servizio satellitare. All’interno di un’unica soluzione puoi trovare una copertura completa dello sport live, tutto il meglio del cinema sia in diretta sia on demand e i tanti show originali Sky come Pechino Express, Masterchef e X-Factor.

A differenza delle altre piattaforme, dove c’è un unico abbonamento che aumenta di canone in base ai vantaggi scelti, su NOW puoi modulare il tutto in base ai pacchetti che ti interessano. Il Pass Entertainment costa 8,99 euro al mese e include le serie TV HBO, gli show esclusivi e le produzioni Sky Original. Il Pass Cinema aggiunge più di 1000 film on-demand, mentre il Pass Sport dà accesso alla Champions League, a tre partite di Serie A a giornata, alla Formula 1, alla Moto GP, all’ATP Tour e al basket.

Con NOW puoi attivare e disattivare i Pass ogni mese, senza alcun vincolo contrattuale. E l’offerta complessiva è molto vasta, considerando che oggi si contano oltre 2.200 titoli tra film, serie TV e documentari. La qualità video arriva fino al 4K HDR e con l’opzione Premium (a 5 euro in più al mese) hai la visione su due dispositivi.

Chiude questa speciale classifica Paramount+, un’altra piattaforma di streaming capace di ritagliarsi il suo spazio nel mercato italiano. Proprietaria di Paramount Pictures, questo servizio ha un catalogo che è focalizzato sui titoli legati al brand. Parliamo quindi di blockbuster cinematografici, serie originali e produzioni di qualità come Yellowstone e Halo.

Ha un costo di 7,99 euro al mese o 79,90 euro all’anno senza pubblicità, il che la rende una piattaforma con una fascia di prezzo molto competitiva. Il catalogo si distingue per la tanta qualità, piuttosto che la quantità. Se sei un utente alla ricerca di film d’azione, thriller o produzioni di genere, troverai ciò che fa per te. Anche le serie originali sono curate con attenzione e il numero di produzioni italiane sta salendo velocemente.

Un aspetto importante da tenere in considerazione è che Paramount+ ed HBO Max hanno annunciato un piano di unione in Italia che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Questo sicuramente rappresenterà un’opportunità per poter usufruire di un catalogo molto più vasto. Di contro però, non è da escludere un aumento del canone mensile o annuale per usufruirne.