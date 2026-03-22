La primavera e la bella stagione sono alle porte e per molti è finalmente arrivato il tempo delle prime vacanze dell’anno. Un’occasione perfetta per muoversi alla scoperta della Toscana, regione che in questo periodo dà il meglio di sé, tra spettacoli naturali, eventi e borghi in festa?

Se non abbiamo ancora deciso dove andare siamo capitati nel posto giusto. Ecco le 5 mete toscane perfette per un viaggio tra marzo e giugno. E costano pochissimo.

Una passeggiata in Garfagnana

La Garfagnana è una delle zone meno conosciute della Toscana e, allo stesso tempo, una delle più belle a livello naturalistico. Questo territorio, incastonato tra l’Appenino Tosco-Emiliano e le Alpi Apuane, è dominato da boschi, castagneti e piccoli borghi che in primavera rinascono a nuova vita, regalando spettacoli meravigliosi a chi li visita.

Tutti da scoprire paesini come Barga e Castelnuovo di Garfagnana e sentieri storici come il cammino dei pastori e la Via del Volto Santo.

Spettacoli naturali che costano molto poco: per un weekend per due persone siamo ampiamente sotto i 300 euro di spesa.

La Versilia inedita

Tutti noi conosciamo la Versilia per le spiagge amate dai vip e per la vivace vita notturna. Ma questa zona offre molto di più. Ad esempio l’Oasi Lipu di Massaciuccoli, spettacolare zona protetta famosa per le sue passerelle in legno che entrano direttamente in mezzo alla zona paludosa.

Per chi ama il silenzio e le passeggiate in mezzo alla natura è la meta ideale. A maggior ragione perché un fine settimana in Versilia in primavera potrebbe costarci meno di 250 euro.

Un trekking sul Pratomagno

Per gli appassionati di trekking la primavera è una stagione incredibile. E per chi vuole scoprire la Toscana ci sono pochi percorsi belli come quello che porta in vetta al Pratomagno, la catena montuosa che separa Valdarno e Casentino.

Per arrivare in cima il percorso migliore è quello che parte da Loro Ciuffenna. La strada non è semplicissima ma ogni sforzo verrà ripagato da un panorama unico che abbraccia anche Lazio e Umbria.

Anche in questo caso i prezzi sono decisamente interessanti: agriturismi e B&B a Loro Ciuffenna hanno prezzi medi compresi tra 50 e 80 euro in questo periodo e molti operatori offrono esperienze particolari come la notte in una casa sull’albero.

Le spettacolari Colline Metallifere

Altra zona poco conosciuta della Toscana è quella delle Colline Metallifere, territorio che tocca le provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena. La parte più suggestiva è quella grossetana con splendidi parchi minerari, itinerari immersi nel verde e un patrimonio storico-architettonico di assoluto pregio, ben rappresentato da borghi come Massa Marittima e Roccastrada.

Anche in questa zona i prezzi medi dei pernottamenti in agriturismo e casa vacanze si aggirano sui 50-70 euro a notte.

Alla scoperta delle terme gratuite

La primavera in Toscana è spettacolare anche dal punto di vista climatico, con temperature quasi sempre intorno ai 20 gradi. L’occasione perfetta per passare un weekend low cost in uno dei numerosi stabilimenti termali gratuiti sparsi in tutta la regione.

I più conosciuti sono quelli di Saturnia e Petriolo ma meritano una visita anche Bagno Vignoni, Bagni San Filippo in Val d’Orcia e San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena.