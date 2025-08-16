Questa perla della Toscana è poco conosciuta ma è un vero paradiso terrestre

Della splendida Toscana si è detto tutto o quasi. Città d’arte come Firenze e Pisa vengono visitate da milioni di turisti, le spiagge sono tra le più belle e premiate d’Italia e le decine di borghi sparsi sul territorio fanno innamorare ogni anno chi li visita.

Purtroppo, però, da qualche anno a questa parte anche la Toscana deve fare i conti col fenomeno dell’overtourism. Ma questo non significa che non siano rimasti luoghi incontaminati al riparo dalla folla e dalla caos.

Uno di quelli da visitare prima possibile si trova in provincia di Grosseto, nei pressi del Monte Argentario. Stiamo parlando della splendida Isola Rossa, un paradiso per chi ama la natura incontaminata e le immersioni.

L’Isola Rossa dell’Argentario è il paradiso per le immersioni Situata davanti al Monte Argentario, l’Isola Rossa è un piccolo sperone roccioso in cui è la natura a dominare la scena. Un luogo in cui regnano il silenzio e il mare cristallino, raggiungibile soltanto via mare da Porto Santo Stefano e Porto Ercole e in cui non ci sono tracce di insediamenti umani. L’isolotto è famoso per due motivi principali: il primo sono le sue incantevoli grotte marine in cui gli appassionati di snorkeling possono ammirare specie come le cernie e le murene. Il secondo è la presenza di una notevole varietà di uccelli che rendono l’Isola Rossa una tappa obbligata per gli appassionati di birdwatching.