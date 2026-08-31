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Le 5 cose che determineranno l’andamento dei tuoi investimenti al rientro delle vacanze

Guido Giaume

31 Agosto 2026 - 12:13

Affrontare i prossimi mesi significa smettere di leggere queste decisioni come eventi isolati e iniziare a calcolarle per quello che sono: una redistribuzione mirata di costi e risorse

Le 5 cose che determineranno l’andamento dei tuoi investimenti al rientro delle vacanze
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Il ritorno alle attività lavorative dopo la pausa estiva ci impone di fare i conti con una serie di punti che forse avevamo lasciato andare nella speranza che in qualche modo si risolvessero da soli. Ma potrebbe non essere lontano il momento nel quale i nodi arriveranno al pettine.

Negli ultimi mesi, la linea d’azione di Washington ha mostrato un uso sistematico delle leve statali per ottenere risultati d’impatto immediato, scaricando i costi strutturali sui mesi a venire.
Per chi gestisce capitali ma anche per gli investitori ci sono almeno [[cinque nodi operativi da inserire nell’agenda di rientro.

1. La tenuta dei contratti internazionali e della filiera della Difesa

Anche solo la mera osservazione della dilazione nelle consegne dei sottomarini d’attacco destinati all’Australia evidenzia un cambio di paradigma della politica commerciale USA: gli accordi di fornitura militare commissionati e pagati dagli alleati storici possono essere congelati se la produzione interna o l’agenda politica di Washington richiede priorità diverse. Se i contratti della Difesa diventano rinegoziabili a vista, il rischio di fornitura non riguarda più solo le aziende civili, ma investe la pianificazione strategica dei governi alleati, spingendo verso la ricerca di fornitori alternativi o verso la spesa in apparati autonomi.
E questo è un danno per le aziende della difesa USA e un gran regalo alle altre.

2. L’anestesia sul debito pubblico e la liquidità di Mercato

Al Tesoro americano, la linea guidata da Scott Bessent ha puntato su operazioni di riacquisto (buyback) dei titoli di Stato a lunga scadenza. Lìobiettivo dichiarato di questa manovra è contenere artificialmente i rendimenti percepiti e calmierare la curva dei tassi, infondendo stabilità apparente sui mercati. Si tratta tuttavia di un drenaggio e reiniezione di liquidità che non riduce il monte complessivo del debito pubblico. L’effetto immediato è ossigeno per le Borse e gli asset di rischio, al prezzo di una vulnerabilità maggiore quando la liquidità artificiale si dovesse ritirare. Capiterà? E quando?

3. La deregolamentazione crypto e i conflitti d’interesse istituzionali

L’annuncio della costituzione di riserve strategiche in asset digitali e una normativa permissiva per il settore crypto hanno innescato rally immediati sulle quotazioni di quelle che noti economisti definiscono tra le altre cose “veleno per topi”.
Questa spinta si è tradotta in una ulteriore valorizzazione dei patrimoni di soggetti che detengono posizioni rilevanti nel comparto e vicini all’amministrazione USA. Questi hanno registrato entrate per miliardi di dollari. Il confine tra decreti d’indirizzo pubblico e plusvalenze private si è assottigliato, cambiando la natura del rischio normativo per chi opera sui mercati finanziari. Il governo USA è in conflitto dsi interesse con il popolo USA e questo prima o poi diventerà un problema.

4. I costi reali dell’energia dietro il prezzo alla pompa

I prezzi del carburante al consumo sono tenuti sotto controllo attraverso due interventi a copertura statale. Da un lato, l’impiego della Marina militare nello Stretto di Hormuz per scortare i flussi di greggio ha trasferito i costi di stabilizzazione dei prezzi sulle spese della Difesa. Dall’altro, in modo pressoché invisibile ci sono state deroghe anticipate dell’EPA sull’uso del carburante a miscela invernale già a inizio settembre. Questo ha ridotto i costi di raffinazione immettendo sul mercato componenti a più alta volatilità.
Questa scelta mostra cifre temporaneamente più basse ai distributori, ma genera costi ambientali e sanitari differiti dovuti al maggior tasso di evaporazione con le temperature estive. Una sorta di doping finanziario del corpo elettorale.

5. Le crisi di diversione geopolitica

L’inasprimento delle sanzioni a Cuba rappresenta il modello con cui le tensioni interne vengono compensate sul piano mediatico. Quando le pressioni inflazionistiche e i dossier finanziari e internazionali diventano complessi da gestire sul fronte domestico, l’apertura di un punto di crisi controllato nel Golfo del Messico permette di riattivare il consenso conservatore locale e di monopolizzare l’agenda d’informazione.

Affrontare i prossimi mesi significa smettere di leggere queste decisioni come eventi isolati o gesti d’emergenza e iniziare a calcolarle per quello che sono: una redistribuzione mirata di costi e risorse che cambia il valore reale delle garanzie statali e dei rendimenti finanziari.

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