Le 10 città e Paesi con più miliardari al mondo

Dove vivono i miliardari più ricchi del mondo e quali sono le città e i Paesi con una maggiore concentrazione di Paperoni a livello globale?

La classifica delle città e degli Stati che vantano la presenza di un numero più ampio di ricchi è stata aggiornata da Hurun Research Institute, che ha svelato un colpo di scena. La prima città asiatica per quantità di miliardari non è cinese, ma indiana a testimonianza di come stiano cambiando i rapporti di forza nella regione.

Attualmente ci sono 3.279 miliardari a livello globale, un aumento del 5% rispetto al 2023, mostra il rapporto. Secondo la classifica per nazioni, la Cina è ancora in cima alla lista con 814 miliardari, anche se il Paese ha perso 155 miliardari rispetto a un anno fa. Gli Stati Uniti sono arrivati ​​secondi con 800 miliardari mentre l’India è arrivata terza con 271.

Le 10 città con più miliardari al mondo

Mumbai è oggi la città asiatica con il maggior numero di miliardari, secondo la lista dei ricchi globali dell’Hurun Research Institute .

Questa è la prima volta che la città più popolosa dell’India conquista il primato in Asia.

In cima alla classifica globale delle città con pià ricchi del 2024 c’è New York (119), seguita da Londra (97). In Asia, Mumbai – la capitale finanziaria dell’India – è andata avanti con 92 miliardari, secondo Hurun. Seguono a ruota Pechino (91) e Shanghai (87).

Queste le 10 città con più Paperoni a livello globale:

L’Asia domina la lista, con la sola Londra a rappresentare l’Europa. Anche Mosca si piazza tra le città con maggior numero di facoltosi.

I 10 Paesi con più ricchi al mondo

A livello di nazioni, la Cina continua a dominare sul resto del mondo per numero di miliardari, anche se ha perso slancio nei confronti degli Usa che seguono al secondo posto. Nel dettaglio, questi i 10 Paesi con più ricchi al mondo:

Il cinese Zhong Shanshan, fondatore e presidente del colosso dell’acqua in bottiglia Nongfu Spring, ha mantenuto il suo posto come la persona più ricca della Cina. Colin Huang, fondatore del player di e-commerce Pinduoduo, ha scavalcato il CEO di Tencent Ma Huateng e quest’anno ha conquistato il secondo posto.

Secondo Hurun, gli Stati Uniti – che hanno aggiunto 109 miliardari nel 2023 – hanno solo 14 miliardari in meno della Cina.

Il rapporto annovera l’intelligenza artificiale come fattore significativo per l’aumento delle persone ultra-ricche negli Stati Uniti.

“Mentre [il CEO di Nvidia] Jensen Huang ha conquistato molti titoli dei giornali quando Nvidia ha superato la soglia dei 2 trilioni di dollari, catapultandolo di conseguenza nella Top 30 di Hurun, i miliardari legati a Microsoft, Google, Amazon, Oracle e Meta hanno visto impennate significative nella loro ricchezza poiché gli investitori scommettono sul valore generato dall’intelligenza artificiale”, si legge nel rapporto.

L’indice dei miliardari di Bloomberg ha mostrato che il fondatore di Amazon Jeff Bezos e il CEO di Tesla Elon Musk sono i primi due miliardari negli Stati Uniti con un patrimonio netto rispettivamente di 201 miliardi di dollari e 190 miliardi di dollari.

Taylor Swift si è unita alla lista di Hurun Research con un patrimonio netto di 1,2 miliardi di dollari dopo aver iniziato il suo Eras Tour a marzo ed essersi esibita negli Stati Uniti, in Sud America, in Australia, a Singapore e a Tokyo.

Dopo gli Stati Uniti, l’India è al secondo posto per numero di nuovi ingressi, con 84 membri in più nella lista degli ultra-ricchi.

La nazione dell’Asia meridionale è ora l’economia in più rapida crescita al mondo dopo che il Pil è cresciuto dell′8,4% nel periodo ottobre-dicembre.

A dicembre, il mercato azionario indiano ha superato quello di Hong Kong diventando il settimo più grande del mondo, e ora è valutato a oltre 4mila miliardi di dollari, come mostrano i dati di Refinitiv.

Il presidente indiano di Reliance Industries, Mukesh Ambani, continua a essere la persona più ricca dell’Asia e l’undicesima del mondo, con un patrimonio netto totale di 110 miliardi di dollari, secondo l’indice di Bloomberg.