Le 10 app salute migliori da scaricare

Prediligere uno stile di vita sano è un ottimo modo per stare bene con sé stessi, per mantenere il proprio fisico allenato e per seguire una dieta regolare. Sicuramente affidarsi a un esperto che possa seguire il tuo caso passo dopo passo è la scelta migliore e più efficace, ma ormai anche la tecnologia può fungere da ottima alternativa.

Avrai sicuramente già sentito parlare delle applicazioni per smartphone dedicate all’healthcare. Ce ne sono tantissime e dedicate a ogni tipologia di esigenza.

Ma quali sono le migliori che non possono mancare sul telefono di tutti coloro che vogliono stare in forma? Ecco la lista delle 10 app che abbiamo selezionato per te, le trovi sia su Android sia su iPhone.

Yuka

Yuka è l’app perfetta per chi decide di mettersi a dieta e vuole tenere monitorato l’apporto calorico di ogni alimento. Il suo ruolo è molto semplice: fornire informazioni su qualsiasi cibo, scansionando l’apposito codice a barre.

Viene analizzata la composizione e riceverai una valutazione sull’impatto che può avere sulla tua salute. Ci sono indicatori colorati personalizzati, a partire dal verde se il prodotto è buono fino ad arrivare al rosso se si tratta di un alimento da evitare.

Quando individui un bene che è nocivo per la tua salute, Yuka si occupa anche di consigliarti alcune alternative simili ma molto più salutari. In questo modo, potrai organizzare al meglio la tua spesa e la tua dieta.

Relieve

Hai deciso di cimentarti nell’attività sportiva outdoor e cerchi un aiuto in più? Allora Relieve è ciò che fa al caso tuo. Si tratta di un’applicazione gratuita per poter tenere traccia di ogni tipo di sport: dalla corsa al ciclismo, passando per il trekking e l’escursionismo ad alta quota.

Al suo interno, ci sono sezioni dedicate per poter fissare degli obiettivi da raggiungere o per migliorare le proprie prestazioni fisiche prendendo a campione quelle di altri utenti.

Un aspetto interessante è proprio quello dedicato alla community. Puoi infatti condividere tutto ciò che stai facendo, sia attraverso video sia con storie in 3D.

Yoga Studio

Un’altra pratica parecchio diffusa per il benessere fisico e mentale è lo yoga. Anche tu sei un amante oppure un semplice principiante che vuole cimentarsi in questa pratica? Yoga Studio può venirti in aiuto.

Questa applicazione fornisce livelli specifici che progrediscono col passare del tempo, così che ogni singolo esercizio sia perfettamente allineato al tuo livello. È l’ideale per rimettersi informa, per perdere peso o per acquisire maggior flessibilità.

Le lezioni hanno una durata che varia dai 5 ai 60 minuti, così che potrai trovare sempre un po’ di spazio libero per poterti allenare e stare meglio con il tuo corpo.

Runastic Sleep Better

Oltre alla dieta e all’attività fisica, c’è un altro aspetto fondamentale per il benessere della propria salute che in molti tendono a sottovalutare: il sonno.

Dormire bene e regolarmente almeno 8 ore a notte è indispensabile per far sì che il proprio corpo sia pronto ad affrontare al meglio ogni attività durante il giorno. In questo senso, Runastic Sleep Better è la migliore app per smartphone che ti dà modo di monitorare e gestire le ore di sonno.

Avrai la possibilità di annotare la qualità, controllare i tuoi sogni, migliorare le abitudini e svegliarti così meglio ogni mattina. Prendere appunti sull’evoluzione del sonno è un ottimo modo per scoprire come reagisci alla quantità di riposo giornaliera.

Green Kitchen

Ogni volta che ti metti ai fornelli, non hai idea di cosa cucinare? Se stai cercando ricette alternative che siano green e healthy allo stesso tempo, l’app Green Kitchen ha un lungo elenco di proposte che potrebbero entrare a far parte della tua dieta giornaliera.

Sarà così molto più semplice prendersi cura di te stesso e della tua dieta. Sono tutti pasti sani e soprattutto gratuiti, studiati per mantenere il tuo peso forma o per perdere qualche chiletto di troppo che hai accumulato durante l’inverno.

Trovi anche una sezione per pianificare un menu settimanale e per accompagnarlo dall’allenamento quotidiano, un potente alleato per aiutarti a rimetterti in sesto.

My Diet Coach

Un’ottima alternativa per la tua dieta è My Diet Coach, altra applicazione per smartphone che è stata studiata per focalizzarsi nella nutrizione femminile. Come specificato alla prima apertura, infatti, perdere peso è diverso per gli uomini e per le donne, in quanto entrano in gioco fattori quali il metabolismo e i suoi ritmi.

Proprio per questo motivo, l’app in questione promette di concentrarsi solo sul sesso femminile, con varie ricette e consigli per raggiungere il proprio peso forma in un tempo specifico da indicare. Si trovano anche alcuni consigli e motivazioni per evitare spuntini tra i vari pasti.

Infine, c’è una black list di cibi proibiti per alcune tipologie di diete. Se cerchi un aiuto in più per mangiare sano, questo software gratis fa per te.

Skimble Workout Trainer

Torniamo a parlare di allenamento e attività fisica con Workout Trainer by Skimble, un’applicazione che trovi sia per Android sia per iPhone. Al suo interno, trovi un personal trainer che farà di tutto per focalizzarti sulla tua routine e per fissare obiettivi chiari da raggiungere.

La versione gratuita propone una serie di allenamenti e schede personalizzate studiate per ogni parte del corpo, ma trovi anche una versione Pro a pagamento per sbloccare tutti i vantaggi che questa applicazione ha da offrire.

Tra i vari vantaggi, segnaliamo la presenza di un contatore di calorie per stimare quanto peso potresti perdere seguendo un regime specifico per un determinato lasso di tempo.

Wikiloc

Un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti dello sport outdoor è Wikiloc, un’applicazione per smartphone che ti permette di trovare milioni di percorso in tutto il mondo dedicati alle escursioni, alla corsa, al ciclismo, al kayak, allo sci e molto altro: ci sono 75 attività diverse.

Sarà il tuo smartphone a guidarti in tempo reale, fornendoti indicazioni sulla direzione da prendere e facendo partire avvisi sonori se ti allontani troppo dal percorso scelto.

Hai anche la possibilità di registrare i tuoi tracciati personali e di condividerli con i tuoi amici, grazie alla funzionalità di community che vuole unire persone appassionate da ogni angolo del pianeta.

Atmosphere

La salute mentale ha la stessa importanza di quella fisica per raggiungere un benessere completo. Ecco perché prendersi anche pochi minuti al giorno per sé stessi è fondamentale, così da poter raggiungere uno stile di vita sano ed equilibrato.

Grazie all’app Atmosphere, trovi consigli su come rilassarti, dormire, curare l’insonnia e l’ansia. Il tutto grazie al potere dei suoni. All’interno del servizio trovi una lunga lista di categorie e di audio suddivisi per ambiente.

Sono tutti stati studiati per fornirti un aiuto importante nel prenderti cura di te stesso e per liberare la tua mente. Puoi anche mischiare più audio, per una personalizzazione mai così completa.

Strava

Chiudiamo la top 10 con Strava, il punto di riferimento per tutti gli amanti della corsa e della bicicletta. Questa comoda applicazione ti dà la possibilità di registrare tutti i tuoi percorsi fatti e di analizzare alcuni dati utili, come per esempio i chilometri percorsi o la velocità media.

In questo modo, con il giusto allenamento potrai migliorare le tue prestazioni e puntare sempre più in alto. C’è al suo interno una comunità enorme di sportivi che condivide le proprie informazioni di allenamento.

Inoltre, è stata inserita una sezione dedicata alle sfide. L’idea è di tenere sempre alta la motivazione e incentivarti a raggiungere nuovi traguardi e obiettivi a cadenza mensile.