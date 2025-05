15 lavori divertenti con cui si guadagnano tanti soldi

Trovare il lavoro dei propri sogni non è mai stato semplice, e oggi le sfide del mercato del lavoro italiano lo confermano. Sebbene il tasso di occupazione abbia raggiunto un traguardo ragguardevole, con un 63% a marzo 2025 - il più alto dal 2004 secondo l’ISTAT - molti lavoratori si trovano ancora a dover accettare impieghi distanti dal proprio percorso formativo o dalle proprie aspirazioni.

La disoccupazione generale è scesa al 6% a marzo 2025, migliorando rispetto al 6,5% del 2024, ma il tasso di disoccupazione giovanile rimane elevato, attestandosi al 19%. Questi dati indicano che, nonostante i progressi, l’accesso a un impiego soddisfacente e in linea con le proprie competenze resta una sfida, soprattutto per i più giovani.

Tuttavia, per coloro che riescono a coniugare passione e professione, il lavoro diventa fonte di soddisfazione e realizzazione personale. Come affermava Confucio: «Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua».

Esistono professioni che uniscono divertimento e remunerazione, come quelle nel settore creativo, tecnologico o dell’intrattenimento. Ad esempio, ruoli nel design digitale, nello sviluppo di videogiochi o nella creazione di contenuti per piattaforme online possono offrire sia gratificazione personale che buone prospettive economiche.

In un contesto lavorativo in evoluzione, è fondamentale perseguire le proprie passioni e cercare opportunità che permettano di trasformarle in una carriera. Sebbene il percorso possa essere complesso, la possibilità di lavorare con entusiasmo e soddisfazione rappresenta un obiettivo raggiungibile per molti.

E, allora, ecco quali sono i lavori più divertenti sul mercato, con i quali mettere da parte anche uno stipendio importante.

1) Custode di isole sperdute Al primo posto troviamo uno dei lavori più “da sogno” in assoluto: vivere su un’isola paradisiaca per mantenerla in ordine e sorvegliarla. Il custode di isole svolge un ruolo fondamentale per enti turistici, fondazioni ambientali o proprietà private. Si occupa della manutenzione, accoglie i visitatori e tutela l’ambiente naturale. Serve spirito di adattamento, una buona manualità e tanta autonomia. In cambio, si può vivere per mesi in luoghi spettacolari, con stipendi che superano cifre ragguardevoli come 30.000 o 35.000 euro annui, spesso con vitto e alloggio inclusi.

2) Tester di materassi Può sembrare incredibile, ma il comfort del nostro sonno dipende anche da chi ha testato il materasso prima di noi. Alcune aziende assumono personale specializzato per valutare la qualità e la comodità dei materassi: posizione, pressione, traspirazione e supporto lombare sono solo alcuni dei parametri analizzati. Il lavoro richiede un approccio metodico e la capacità di descrivere con precisione le sensazioni durante il riposo. La retribuzione può variare tra i 25.000 e i 35.000 euro all’anno, secondo i dati 2025 relativi ai tester di prodotti.

3) Mappatore per Google Maps Anche oggi, Google Maps ha bisogno di continuo aggiornamento. Per farlo, impiega persone che raccolgono dati sul campo e validano le informazioni cartografiche. I cosiddetti mappatori lavorano anche in aree remote o poco coperte, fotografando e geolocalizzando strade, edifici e punti di interesse. Chi sceglie questa attività deve avere spirito di osservazione, un buon senso dell’orientamento e, in alcuni casi, anche un mezzo proprio. La retribuzione media, per ruoli entry-level non è elevata, ma può salire con incarichi più estesi o progetti internazionali. leggi anche I 10 lavori più strani e particolari ma ben pagati

4) Sviluppatore web In un mondo digitale e in continua trasformazione, lo sviluppatore web è una delle figure più richieste del mercato. Questo lavoro, sebbene tecnico, può essere anche molto creativo, soprattutto nel front-end, dove si sviluppano interfacce e user experience. Chi ama la programmazione, il problem solving e la tecnologia, troverà grande soddisfazione nel costruire app, siti web o giochi online. Servono solide competenze informatiche e conoscenza di linguaggi come JavaScript, HTML/CSS e di framework moderni come React. Stando ai dati 2025, la retribuzione media di uno sviluppatore web in Italia si aggira attorno ai 30.000 euro l’anno, con punte superiori per i senior e i freelance.

5) Consulente per fragranze e profumi In un settore dove il profumo è sinonimo di personalità, il consulente fragranze è la figura che accompagna il cliente nella scelta della fragranza più adatta. Lavorando spesso in profumerie o corner di brand di lusso, deve conoscere le famiglie olfattive, gli ingredienti e i sottotoni delle essenze. Per svolgere al meglio questa professione, occorre una formazione specifica, simile a quella di un sommelier, oltre a spiccate doti relazionali. La retribuzione può variare molto: si parte da cifre attorno ai 15.000 euro annui, ma i professionisti specializzati e con esperienza possono arrivare a superare i 40.000 euro.

6) Test driver Per gli appassionati di motori, il lavoro di test driver rappresenta una combinazione perfetta tra passione e carriera. Il test driver collauda i veicoli prima che vengano messi in commercio, analizzandone prestazioni, sicurezza e comfort su strada o in pista. È una professione che unisce l’adrenalina alla responsabilità, perché i feedback del collaudatore influenzano direttamente le scelte dei progettisti. Serve una buona preparazione tecnica e, in molti casi, anche una certa esperienza di guida sportiva. I guadagni variano: si parte da circa 18.000 euro, ma i professionisti più esperti possono superare i 30.000 euro annui. leggi anche Lavori del futuro: le 10 figure più richieste (e più pagate)

7) Food stylist Viviamo in un’epoca in cui anche il cibo dev’essere “fotogenico”. Il food stylist è un esperto nell’allestimento e nella presentazione dei piatti per shooting fotografici, campagne pubblicitarie o contenuti social. Il suo compito è quello di rendere ogni pietanza irresistibile a livello visivo, usando tecniche anche molto creative per mantenerne l’aspetto fresco durante gli scatti. Non si tratta solo di cucina, ma di una vera arte visiva che richiede competenze estetiche, manualità e conoscenza del comportamento degli alimenti. Un food stylist può lavorare da freelance e, secondo i dati aggiornati, guadagnare fino a 45.000 euro l’anno, a seconda del tipo di progetti seguiti.

8) Videomaker Con il boom dei social media, il videomaker è diventato una figura chiave sia per i content creator che per le aziende. Chi svolge questa professione si occupa di tutto il processo creativo e tecnico: dalla ripresa video al montaggio, passando per la color correction e l’audio editing. Lavorare come videomaker può essere estremamente vario e creativo: si può documentare un concerto, produrre uno spot pubblicitario o curare i contenuti di un canale YouTube. Oltre a un buon occhio per l’estetica, servono competenze tecniche nell’uso di software come Premiere Pro o DaVinci Resolve. I guadagni sono variabili: si parte da 20.000-25.000 euro l’anno ma un freelance affermato può arrivare tranquillamente a oltre 80.000 euro.

9. Allenatori di eSports Il mondo degli eSports ha ormai raggiunto un pubblico globale e un fatturato di miliardi di euro. Anche in Italia, sempre più team professionali cercano figure specializzate come coach e allenatori virtuali. Questi professionisti non solo allenano i giocatori, ma si occupano di analizzare le strategie, studiare gli avversari e ottimizzare le performance del team. Chi vuole diventare un allenatore di eSports deve aver accumulato molte ore di gioco competitivo ad alto livello, conoscere a fondo il “meta” e padroneggiare gli strumenti di analisi. La retribuzione, soprattutto all’estero, può arrivare a 60.000 euro l’anno, ma anche in Italia le figure più esperte stanno diventando molto richieste, con compensi in crescita. leggi anche Le 25 attività più redditizie da aprire nel 2025 per guadagnare

10) Tester di videogiochi Chi ama passare ore davanti allo schermo giocando ai videogames potrebbe trovare il lavoro dei sogni nel ruolo di tester di videogiochi, noto anche come Video Game Quality Assurance. Prima che un titolo arrivi nei negozi o negli store digitali, deve essere provato in ogni sua parte per individuare bug, difetti tecnici e problemi grafici. Ma attenzione: non si tratta solo di giocare. È necessario avere anche una certa familiarità con il linguaggio della programmazione e una mentalità analitica. Nel 2025, uno junior game tester può guadagnare intorno ai 25.000 euro l’anno, ma con esperienza e specializzazione (come il test automation o la localizzazione multilingue) si può arrivare a 60.000 euro. Oltre alla passione per il gaming, servono precisione, pazienza e conoscenze base di tool come Jira o Trello per la gestione dei bug.

11) Oceanografo in spedizioni internazionali Per chi ha un amore sconfinato per il mare e sogna di esplorare gli oceani, il lavoro di oceanografo può essere una scelta affascinante e gratificante. Si tratta di un ruolo che unisce avventura, ricerca scientifica e impegno per la tutela dell’ambiente. L’oceanografo analizza le correnti marine, la biodiversità degli abissi e l’impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi acquatici, spesso a bordo di navi da ricerca che solcano i mari più remoti del pianeta. Oggi, con l’urgenza climatica sempre più pressante, questa figura è molto richiesta da università, centri di ricerca e organizzazioni internazionali. Lo stipendio di un oceanografo esperto può superare i 60.000 euro l’anno, mentre chi lavora per enti governativi o ONG può avere compensi minori, ma arricchiti da benefit come vitto, alloggio e possibilità di viaggiare in luoghi unici. È richiesta una laurea in scienze ambientali, biologia marina o ingegneria ambientale, oltre a buone doti fisiche per lavorare in mare aperto.

12) Sceneggiatore per serie TV e piattaforme streaming Con l’esplosione dei contenuti on demand su piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+, il mestiere di sceneggiatore ha acquisito un nuovo splendore. Chi sa scrivere storie capaci di catturare milioni di spettatori può trasformare la propria creatività in un lavoro da sogno. Serie TV, docuserie, fiction, corti animati: la richiesta è altissima, soprattutto per contenuti originali e ben scritti. Per intraprendere questa carriera serve talento narrativo, padronanza della struttura drammaturgica e capacità di scrivere per immagini. Spesso si parte da progetti indipendenti o da corsi di sceneggiatura, ma i professionisti affermati possono guadagnare anche fino a 100.000 euro a stagione. Il lavoro può essere svolto da remoto, ma la collaborazione con case di produzione richiede anche networking e spirito di adattamento. leggi anche 25 idee per lavorare da casa e guadagnare bene

13) Designer di giocattoli Se da piccoli passavamo ore a immaginare mondi con costruzioni, pupazzi e modellini, forse da grandi potremmo diventare designer di giocattoli. È una professione creativa, ma anche molto tecnica, che richiede la capacità di progettare giochi sicuri, divertenti ed educativi per diverse fasce d’età. Si lavora a stretto contatto con psicologi infantili, ingegneri e marketing strategist per ideare prodotti che conquistino sia i bambini che i genitori. I designer di giocattoli sono impiegati da grandi aziende del settore (come LEGO, Mattel, Hasbro), ma anche da startup innovative e brand educativi. Lo stipendio medio si aggira intorno ai 35.000-40.000 euro l’anno, ma può salire fino a 70.000 euro per ruoli senior o per chi firma un prodotto di grande successo. Una laurea in design industriale, disegno tecnico o ingegneria del prodotto è spesso richiesta, oltre a tanta fantasia.

14) Concierge di hotel di lusso internazionali Per chi ha il talento di far sentire gli altri a casa, anche nei luoghi più esclusivi del mondo, lavorare come concierge in hotel di lusso può trasformarsi in una carriera emozionante. Questo ruolo richiede grande professionalità, attenzione al dettaglio, capacità linguistiche e cultura generale. Il concierge è il punto di riferimento per clienti VIP e si occupa di rendere ogni soggiorno indimenticabile, organizzando esperienze uniche: dalla prenotazione di ristoranti stellati a tour personalizzati in elicottero. La domanda di personale altamente qualificato nell’hotellerie di fascia alta è in forte crescita, soprattutto nei Paesi in cui il turismo di lusso è in espansione (come Emirati, Maldive, Islanda, Giappone). I concierge più esperti e plurilingue possono arrivare a guadagnare fino a 60.000-70.000 euro l’anno, con benefit extra come alloggio, bonus e mance generose. Esistono anche accademie specializzate, come la Les Clefs d’Or, che formano figure di altissimo livello.