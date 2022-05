Rientro dei cervelli: come funziona il regime di tassazione per i lavoratori impatriati

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato le agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati. Queste norme erano state introdotte per la prima volta nel 2015, e sono state poi modificate e ampliate nel corso degli anni.

Questo regime di tassazione è una misura ideata per incentivare il rientro dall’estero di quei lavoratori che hanno scelto di spostarsi fuori dall’Italia, oltre a cercare anche di invogliare cittadini stranieri a spostare le attività nella Penisola.

Viene infatti riservata una particolare agevolazione fiscale per i contribuenti che decidono di spostare la propria residenza fiscale].

Chi sono i lavoratori impatriati

Nel 2019 è stata allargata la platea delle persone per cui sono disponibili gli incentivi. Non è più necessario che il lavoro svolto all’estero sia caratterizzato da una qualificazione elevata, una posizione direttiva, oppure di specializzazione.

A essere definiti “lavoratori impatriati” sono i contribuenti che rientrano in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero, percepiscono un reddito di lavoro dipendente o assimilato e/o redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia.

In questi casi si può usufruire dei benefici messi a disposizione se i contribuenti:

non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento;

precedenti il trasferimento; trasferiranno la residenza sul territorio italiano e si impegnano a rimanere nel Paese per almeno due anni ;

e si impegnano a rimanere nel Paese ; svolgeranno l’attività lavorativa prevalentemente in Italia.

A poter essere considerati lavoratori impatriati però non sono solo gli italiani tornati dall’estero: i benefici sono disponibili anche per i cittadini dell’Unione Europea.

In caso di cittadini non italiani è però necessario che venga rispettato, alternativamente, anche uno dei due seguenti requisiti:

essere in possesso di una laurea e aver svolto continuativamente un’attività lavorativa fuori dall’Italia e dal proprio Paese d’origine per almeno 24 mesi;

e aver svolto continuativamente un’attività lavorativa fuori dall’Italia e dal proprio Paese d’origine per almeno 24 mesi; per almeno 24 mesi, aver svolto in modo continuativo studi fuori dall’Italia e dal proprio Paese d’origine conseguendo una laurea o una specializzazione post laurea.

Come funziona la tassazione

I lavoratori che rientrano in Italia rispettando i requisiti precedenti hanno accesso a un regime temporaneo di tassazione agevolata, come specificato nell’articolo 16, comma 1, del Decreto legislativo n. 147/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.220.

Questo regime è della durata di cinque periodi di imposta, a partire da quello in cui viene effettuato il trasferimento e per i quattro successivi. Può anche essere possibile, in determinate circostanze, aumentare questo periodo per altri cinque anni.

Viene messo in opera quindi un abbattimento dell’imponibile del 70%, cosicché le imposte restano dovute sul 30% dei redditi percepiti. È prevista anche un’ulteriore detassazione per coloro che decidono di spostare la propria residenza dall’estero a una delle seguenti regioni del centro-sud Italia:

Abruzzo;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sardegna;

Sicilia.

In questa evenienza si può godere di una riduzione dell’imponibile del 90%.

La riduzione è del 90% anche nel caso in cui si facesse parte di personale accademico, docenti, o ricercatori. Le agevolazioni per queste categorie, che rientrano nella dicitura del “rientro di cervelli”, sono disponibili per quei contribuenti che:

possiedono un titolo di studio universitario o equiparato;

o equiparato; siano stati residenti all’estero in maniera non occasionale ;

; abbiano svolto attività di ricerca o di docenza per almeno 2 anni continuativi all’estero e facciano ritorno in Italia per svolgere lo stesso tipo di attività;

continuativi all’estero e facciano ritorno in Italia per svolgere lo stesso tipo di attività; spostano la residenza fiscale in Italia.

Per coloro che fanno parte di questa categoria, beneficio fiscale dura sei anni, invece di cinque.



I benefici fiscali

I lavoratori impatriati si trovano ad avere la possibilità di godere di un’esenzione Irpef del 70% o del 90% in determinati casi già citati.

Anche se l’esenzione è della durata di cinque anni, è possibile prolungare la durata. I lavoratori impatriati hanno la possibilità di accedere ad altri cinque anni di esenzione Irpef quando rientra in una di questi casi:

si ha un figlio minorenne a carico , anche in preaffido;

, anche in preaffido; si acquisti un immobile di tipo residenziale, in Italia , a seguito del trasferimento o dodici mesi prima del rientro in Italia;

, a seguito del trasferimento o dodici mesi prima del rientro in Italia; si abbiano almeno tre figli minorenni a carico. In questa situazione la percentuale della tassazione diventa del 10%.

Anche nel caso in cui di docenti o ricercatori è possibile aumentare la durata dei benefici. Salgono da sei a otto anni nel caso in cui venisse acquistato un immobile o si avesse almeno un figlio minore a carico, arrivando fino a 13 anni quando i minori a carico sono due o più.

Il tutto è valido sempre a patto che venga mantenuta la residenza fiscale sul territorio italiano.

Le novità del 2022

Nel 2022 sono state fatte alcune precisazioni in particolare riguardanti due argomenti: i diritti dei cittadini britannici in possesso dei requisiti richiesti, e se il regime agevolato sia valido anche in caso di smart working.

Per quel che riguarda la posizione dei cittadini del Regno Unito, questa è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate attraverso risposta a interpello n. 172 del 6 aprile 2022, proprio riguardante i diritti dei cittadini britannici a seguito della Brexit. È stato specificiato che se in possesso dei requisiti, si ha il diritto di richiedere un prolungamento della durata dei benefici fiscali.

Sempre l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che si può accedere ai vantaggi disponibili per i lavoratori impatriati anche in caso di remote working per un’agenzia estera. Questa precisazione è stata data in risposta all’interpello 223 del 27 aprile 2022. Questo perché non è necessario che il lavoro venga svolto per una realtà presente sul territorio italiano, ma è fondamentale trasferire la propria residenza fiscale nel Paese e vengano rispettate le altre richieste.

Inoltre i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Aire) possono comunque accedere ai benefici fiscali, a patto che siano rientrati in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 e la residenza sia in uno Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Si tratta di convenzioni stabilite con Paesi esteri, comunitari e non, per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, e che stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito.