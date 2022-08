Lanciare un gavettone è legale?

Un classico gioco dell’estate, senza tempo, è il lancio del gavettone. Ma può essere illegale lanciare un gavettone in Italia? Ci sono stati casi nei quali la Cassazione ha condannato dei giovani per aver lanciato dei palloncini pieni d’acqua, cioè per aver fatto un gavettone. Il caso nel quale il lancio di un gavettone è considerato un reato è direttamente collegato al fatto di causare danni, lesioni o la morte di una persona.

Quindi sì, su carta anche lanciare un gavettone può essere reato. In caso qualcuno denunci il lancio di un gavettone, come viene considerato il gesto da parte di un giudice?

Il “reato di gavettone” non esiste, ma esiste il reato di “getto pericoloso di cose”. Tra le “cose” è inserita anche l’acqua, che di per sé non è pericolosa, ma che se lanciata può danneggiare gli oggetti o ledere alla persona. Di questa opinione sono il tribunale di La Spezia e la Cassazione che in passato hanno confermato condanne penali per il lancio di “cose pericolose” intendendo proprio un gavettone.

Ecco cosa dice la legge italiana sul lancio di un gavettone, se questo è illegale e come si comporta in tribunale una denuncia per gavettone.

Lanciare un gavettone è illegale: danni alla persona o agli oggetti

Come abbiamo detto in apertura, non esiste il reato di gavettone, ma esiste il reato di “getto pericoloso di cose”. Questo si verifica nel caso il lancio sia destinato a una persona. Infatti per gli oggetti non si parla di questo reato e in caso di danneggiamento si parla appunto di reato di danneggiamento.

Secondo la Cassazione il gavettone non può essere utilizzato come giustizia da sé. Infatti se si sceglie come “arma di vendetta” per un comportamento scorretto il lancio di un gavettone non è considerato come una reazione valida a una molestia subita, ma viene considerato un gesto inaccettabile, ovvero si va incontro al reato che si chiama “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”.

Attenzione quindi a fare dei gavettoni, infatti non solo si può ferire una persona, per esempio lanciando un palloncino sul viso o si può danneggiare un oggetto. C’è anche da considerare la possibilità che con una secchiata d’acqua o un gavettone si possa rendere scivolosa la strada e far cadere qualcuno.

Per quanto possa suonare assurdo, le conseguenze del lancio di un gavettone o di una secchiata d’acqua possono essere piuttosto gravi.

Lanciare gavettoni non è illegale, ma può essere un reato: i precedenti in tribunale

Quelli del precedente paragrafo sono tutti esempi tratti da casi portati in tribunale. Per esempio la Cassazione nel 2015 ha condannato quattro ragazzi per lesioni, per aver colpito in un occhio con un palloncino pieno d’acqua un passante. I quattro ragazzi sono stati accusati di lesioni gravi personali colpose e sono stati condannati in via definitiva dalla Cassazione, che ha ritenuto evidente il lancio del gavettone e le conseguenti lesioni all’occhio del passante.

In un altro caso la Corte nel 2016 ha discusso dell’innocenza o meno di una persona che ha lanciato un gavettone a un anziano e ne ha procurato il decesso. Il contesto è quello di una lite tra vicini, concluso con lancio di un gavettone verso un soggetto con una patologia cardiovascolare che per lo spavento è deceduto.

Attenzione quindi a lanciare un gavettone. Anche se non è considerato illegale, può essere un reato.